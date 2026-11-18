Pedro Piqueras, periodista (Europa Press)

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El periodista albaceteño Pedro Piqueras, a sus 71 años de edad, disfruta de una etapa vital completamente distinta tras haberse retirado de la primera línea mediática. Alejado del ritmo frenético que marcó sus casi dos décadas al frente de la edición nocturna de Informativos Telecinco y tras más de cuatro décadas dedicadas al periodismo, el comunicador ha transformado sus hábitos diarios para centrarse en el bienestar, el autocuidado y la calma cerca de la sierra de Madrid.

“Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, despidió Piqueras a las cámaras del informativo en diciembre de 2023. Desde entonces, su día a día ha experimentado una profunda transformación, pasando de la constante presión de la actualidad al sosiego del entorno rural y las pequeñas rutinas cotidianas.

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Uno de los pilares fundamentales de este nuevo periodo es una pauta alimentaria equilibrada y rica en nutrientes. Según lo que relató él mismo en La Revuelta hace unos meses, no escatima en energía para comenzar la mañana con un menú completo. “Desayuno una tostada con aceite y mermelada de fresa, un yogur de coco que mezclo con uvas moscatel verdes, un café con leche de almendras y una tortilla francesa”, enumeró el periodista. El menú matinal tiene un notable aporte proteico diseñado para afrontar la jornada con vitalidad, pues a pesar de estar jubilado, no desea mantener una rutina calmada.

Pedro Piqueras en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Me acuesto pronto y no duermo mucho tampoco. Me levanto entre las 5 y las 6.30 de la mañana”

El inicio energético de Piqueras va acompañado de un horario muy exigente. Y es que, según ha expresado, en su casa tiene un gallo y cinco gallinas de las que cuida diariamente. Además, también tiene un huerto donde cultiva sus propias hortalizas. “Tengo gallinas y una huerta. El gallo se despierta con el sol y yo antes”, dijo entre risas.

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Sin embargo, el presentador de televisión ha afirmado que “la diferencia entre el gallo y yo es que el gallo se despierta con el sol y yo no. Yo me despierto antes”. Desde su jubilación, “me acuesto pronto y no duermo mucho tampoco. Me levanto entre las 5 y las 6.30 de la mañana”, se sinceró en el programa de Broncano. Según él, “es una hora muy buena para leer y hacer yoga”.

Esta disciplina es una gran opción para ganar movilidad. Pero para Piqueras ha sido la herramienta que le ha permitido “ganar en flexibilidad y perder algunos kilos”. Pero también ha sido fundamental para gestionar el estrés y optimizar su salud mental.

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Pedro Piqueras, en 'Informativos Telecinco'. (Mediaset España)

“Lo importante es vivir, y hay que hacerlo mucho antes”

Aunque reconoce que en la actualidad se enfoca en “llevar una vida tranquila y normal”, Piqueras mantiene un vínculo activo con la reflexión y la cultura. Recordemos que en 2025 publicó su libro ‘Cuando ya nada es urgente’; así como las colaboraciones ocasionales en ‘Mañaneros’ o en diferentes tertulias.

En sus últimas apariciones públicas, el periodista ha querido trasladar un valioso mensaje a los más jóvenes. “Lo importante es vivir, y hay que hacerlo mucho antes, porque nunca sabes qué va a pasar”, animó en La Revuelta. Con esa misma convicción, recuerda que “lo inexorable no avisa”, haciendo autocrítica sobre el error de no haber preparado aficiones previas y “no vivirlas en el momento” por aplazar los proyectos personales hasta la jubilación.

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En el aspecto financiero y personal, Piqueras está satisfecho y en paz tras más de cuatro décadas de trayectoria en los medios: “He ganado más dinero del que pensaba que iba a ganar cuando era joven”. Esa tranquilidad económica le permite disfrutar con sosiego de su retiro, sin olvidar jamás sus raíces humildes ni la memoria de su padre, quien regentó una alpargatería y habría celebrado con orgullo el presente y la serenidad de su hijo.