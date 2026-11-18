Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

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Más de 1,5 millones de contribuyentes continúan esperando el dinero que les corresponde por la declaración de la Renta 2025. A mes y medio de que termine el plazo legal para efectuar las devoluciones, Hacienda todavía tendría pendientes alrededor de 2.000 millones de euros, según una estimación de TaxDown.

La cifra refleja que, pese a los avances registrados durante los últimos meses, miles de contribuyentes siguen sin recibir el importe que solicitaron en su declaración. De acuerdo con los datos de Hacienda al cierre de la campaña, 16.376.128 personas presentaron declaraciones con resultado a devolver, por un importe conjunto de 14.089 millones de euros.

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En la actualidad habría aproximadamente 1,5 millones de contribuyentes esperando a que Hacienda les ingrese su dinero. No todas las devoluciones pendientes responden a un mismo motivo. Según explican desde TaxDown, una de las causas más habituales es que la declaración se encuentre sometida a una comprobación o revisión específica por parte de la Agencia Tributaria. Mientras se realizan estas verificaciones, el ingreso puede quedar paralizado.

En el caso de los trabajadores autónomos, las comprobaciones pueden ser más exhaustivas. Hacienda puede revisar si los ingresos y gastos comunicados coinciden con la información disponible, así como comprobar que las deducciones aplicadas estén relacionadas con la actividad profesional. También pueden existir discrepancias en los datos fiscales, ingresos no declarados correctamente o gastos que no estén debidamente justificados.

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Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Por tanto, que una devolución tarde más de lo esperado no significa necesariamente que exista una irregularidad. La Administración puede necesitar información adicional para verificar que el importe solicitado es correcto antes de autorizar el pago.

Cómo consultar el estado de la devolución de Hacienda

Para conocer qué ocurre con el dinero pendiente, los contribuyentes pueden acceder a la página web de la Agencia Tributaria y entrar en el apartado correspondiente a la Renta 2025. El sistema permite consultar el estado de la declaración mediante certificado electrónico, Cl@ve o el número de referencia del borrador.

Entre los mensajes más habituales que aparecen durante el proceso figuran “Su declaración se está tramitando”, “Su declaración está siendo comprobada” y “Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria”. Cada uno refleja una fase diferente de la gestión, por lo que conviene revisar periódicamente la información disponible.

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El resultado de estas comprobaciones puede modificar la cantidad que finalmente perciba el contribuyente. En algunos casos, Hacienda puede determinar que la declaración debía salir a pagar en lugar de a devolver, lo que podría implicar una sanción dependiendo del tipo de error cometido. También puede reconocer una devolución inferior a la solicitada inicialmente.

Cuánto dinero tendrá que pagar Hacienda si se retrasa

Una de las cuestiones más importantes para quienes siguen esperando es el plazo del que dispone la Agencia Tributaria para ingresar el dinero. La Ley del IRPF establece que Hacienda debe efectuar la devolución dentro de los seis meses siguientes al término del plazo de presentación de la declaración. Como la campaña de la Renta 2025 finalizó el 30 de junio de 2026, el límite para realizar los pagos se sitúa a finales de diciembre.

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Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, recuerda que “aunque no es habitual que Hacienda se retrase, a veces ocurre”. El especialista explica que el artículo 103 de la Ley del IRPF contempla expresamente esta posibilidad y establece que el ingreso se realizará “dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración”.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (Marta Fernández / Europa Press)

De esta forma, si la Agencia Tributaria no ha abonado la devolución el 31 de diciembre, tendrá que compensar al contribuyente mediante intereses de demora. En aquellas declaraciones presentadas fuera del plazo ordinario, los seis meses comienzan a contar desde la fecha en la que se haya presentado la autoliquidación.

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El interés de demora alcanza el 4,0625% anual

La compensación económica que corresponde a los afectados está fijada en un 4,0625% anual. Este porcentaje se aplica desde el momento en que vence el plazo legal de seis meses hasta la fecha en la que Hacienda ordena el pago de la devolución.

No obstante, los intereses no se calculan necesariamente sobre la cantidad que el contribuyente solicitó inicialmente. Si Hacienda determina que la devolución correcta es inferior a la declarada, la compensación se aplicará únicamente sobre el importe que finalmente reconozca. Por ejemplo, si una persona reclamó 300 euros, pero la liquidación definitiva establece que solo le corresponden 50, los intereses se calcularán sobre esos 50 euros.

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En cambio, cuando la declaración es correcta y el único problema es que la Administración ha superado el plazo legal para efectuar el ingreso, el contribuyente tendrá derecho a recibir los intereses correspondientes al retraso. Hacienda deberá informar de las cantidades reconocidas mediante una notificación individual a cada afectado.