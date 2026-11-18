Isak Andic, fundador de Mango.

Guardar

Isak Andic había diseñado una estrategia para alejar a su hijo mayor, Jonathan Andic, de la gestión de Mango de forma permanente, según recoge el auto de la Audiencia de Barcelona. Al parecer, el fundador de Mango utilizó la terapia familiar de Julia Lüderwaldt, que compartía con Jonathan Andic, para intentar que el hijo aceptara una salida temporal de la compañía.

El objetivo final, según han interpretado los magistrados a partir de los mensajes incorporados a la causa, era impedir su regreso a la estructura directiva. Recordemos que el empresario acudía desde hacía meses a sesiones con su hijo para encauzar una relación marcada por desacuerdos profesionales y económicos. Durante este tiempo, Julia habría escrito a Isak a mediados de 2023 para que este le adelantase una suma de 40 millones de euros a su hijo.

PUBLICIDAD

Pero al parecer, en este juego de mediación, Isak también habría participado. “El padre había decidido apartar a su hijo de Mango y pretendía que la separación terminara siendo definitiva”, afirman los magistrados en el auto. Todo ello sin que Jonathan, por supuesto, supiera de los planes de su padre y Julia.

La terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026 (David Zorrakino / Europa Press)

Los mensajes reflejan que el plan no fue comunicado a Jonathan Andic

La Audiencia de Barcelona ha concluido que Isak Andic pretendía que aquella distancia se consolidara. Los jueces consideran que el empresario ocultó de manera deliberada a Jonathan el alcance de la maniobra y que la terapeuta le aconsejó mantener en secreto el objetivo final.

Uno de los mensajes analizados fue enviado el 19 de septiembre de 2024, tres meses antes de la muerte de Isak Andic. En este, el empresario pide a Julia que acelerara las gestiones para convencer a su hijo de que necesitaba un período fuera de la empresa. Poco después, la terapeuta informó a Isak de que había conseguido que Jonathan aceptara la idea.

PUBLICIDAD

El primogénito planeaba comunicarle su decisión en diciembre. El 11 de ese mes, tres días antes de la muerte del fundador de Mango, la terapeuta le explicó que Jonathan estaba ilusionado con el nuevo rumbo y había preparado un recorrido por la montaña de Montserrat para explicarle el proyecto de año sabático.

La investigación ha analizado también los movimientos de Jonathan en los días previos. La matrícula de su vehículo fue detectada los días 7 y 10 de diciembre, lo que, según el auto, muestra que había preparado con antelación el itinerario de la caminata. Pese a ese plan, los magistrados consideran que no hay constancia de que Jonathan Andic supiera que su padre pretendía bloquear su retorno a Mango.

PUBLICIDAD

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza. (Europa Press)

Por esa razón, la Audiencia sostiene que la posible salida de la empresa no permite establecer por sí misma un móvil para un crimen. Aun así, sí era consciente de que su papel dentro de la compañía atravesaba un momento delicado. Las sesiones de terapia reflejan que tuvo una pérdida de atribuciones y que entendía que su continuidad estaba en cuestión.

Dinero, herencia y nuevos proyectos: las rencillas entre padre e hijo

En su declaración ante la jueza de Martorell, el pasado mes de mayo, Jonathan afirmó que había quedado con su padre para hablar de un nuevo proyecto personal, sin mencionar el año sabático. Una omisión que tienen en cuenta los magistrados, sumada a la tensión que arrastraban los dos desde hacía años.

PUBLICIDAD

En 2014, Isak Andic dejó temporalmente Mango para navegar alrededor del mundo a bordo de su velero Nirvana. La dirección quedó en manos de Jonathan y de otros ejecutivos. La compañía registró entonces resultados negativos y el fundador tuvo que regresar para retomar el control. Aunque la caída respondió a varios factores, la responsabilidad de Jonathan se quedó vinculada internamente a aquella etapa.

Además, no se puede obviar que el dinero tuvo un gran peso en la relación entre padre e hijo, así como en terapia. Jonathan Andic aspiraba a lograr independencia económica para desarrollar iniciativas propias y, desde comienzos de 2024, le pidió a su padre elevadas sumas de dinero.

PUBLICIDAD

Entre ellas figuraban asignaciones anuales, participación en el grupo empresarial, fondos para proyectos personales y medios de transporte. De hecho, la terapeuta llegó a respaldar la posibilidad de una herencia en vida cercana a 40 millones de euros, destinada a financiar negocios propios, entre ellos una sastrería.

Sin embargo, esa fórmula no prosperó. El notario de Isak Andic declaró que el empresario hizo dos aportaciones a favor de su hijo, por un total de cuatro millones de euros. Las entregas a Jonathan y a sus hermanas, Judith y Sarah, quedaban compensadas cada año en el testamento, que repartía Mango en partes iguales entre los tres.

PUBLICIDAD

Además, los hijos conocían el proyecto de su padre de crear una fundación benéfica. La Fiscalía ha aportado mensajes en los que Isak Andic evaluaba destinar hasta la mitad de su patrimonio a esa asociación. La Audiencia, no obstante, considera que esa posibilidad tampoco posee entidad suficiente como móvil autónomo, al igual que descartó que existiera una amenaza concreta de desheredación.