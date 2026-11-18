Un grupo de personas durante una concentración contra la acampada en la Puerta del Sol, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

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La muerte este miércoles 18 de noviembre de Enrique Lemus, uno de los fundadores de Núcleo Nacional, ha ocurrido mientras la organización permanece bajo investigación judicial y con sus actividades suspendidas de forma cautelar. En ese contexto, un estudio de la firma española Golden Owl ha analizado las relaciones, los mensajes y los contactos internacionales del grupo, y ha planteado que posiciones divergentes de personas y sectores de su entorno sobre la guerra de Ucrania han podido resultar útiles para la estrategia informativa de Rusia.

Lemus, de 63 años, ha muerto en un hospital de Valladolid después de sufrir un infarto. Había sido detenido el 6 de noviembre junto con otros 13 integrantes de la organización, dentro de una causa por presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. El 12 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón acordó la suspensión cautelar de las actividades de Núcleo Nacional, el cierre de sus sedes y el bloqueo de sus cuentas y contenidos digitales. No se trata de una inhabilitación firme del partido vinculado al grupo, Noviembre Nacional, sino de medidas adoptadas durante la instrucción.

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El informe de Golden Owl no sostiene que Moscú financie, dirija o controle a Núcleo Nacional. Tampoco atribuye a la organización una posición oficial única sobre la invasión rusa de Ucrania. Su conclusión es más acotada, ya que documenta discursos, relaciones y episodios que, por vías distintas, han podido servir a los intereses narrativos del Kremlin.

Una corriente prorrusa dentro del entorno del grupo

El estudio identifica publicaciones de miembros, fundadores y personas próximas a Núcleo Nacional con mensajes favorables a Rusia y críticos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea y Estados Unidos.

Manifestantes de Núcleo Nacional. (Europa Press)

Entre los casos citados figura Carlos Areta, a quien la investigación policial sitúa, según Golden Owl, en La Cúpula, el órgano de dirección de siete integrantes. El informe le atribuye mensajes en los que calificó a Rusia como “la esperanza de Europa” y describió a España como un país subordinado a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. La autoría de una de las cuentas analizadas figura como una evaluación del estudio con un grado de confianza medio-alto.

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También aparece Pedro Jesús Espada, miembro fundador de Núcleo Nacional y concejal de Vanguardia en Velilla de San Antonio. Golden Owl recoge publicaciones suyas contra la guerra con Rusia y contra el apoyo a Volodímir Zelenski. Lemus, por su parte, procedía de la dirección de Democracia Nacional, formación que el informe vincula con la Alianza por la Paz y la Libertad y con la red Paladins, impulsada por el oligarca ruso sancionado Konstantin Malofeev.

El trabajo concede relevancia a dos invitados en actos del grupo. Carlos Paz participó en la presentación pública de Núcleo Nacional y en otras actividades de su entorno. Koldo Salazar intervino en la inauguración de su sede de Madrid. Golden Owl lo identifica como colaborador de RT y Sputnik, participante en actividades de Rosmolodezh —la agencia federal rusa de juventud— y receptor de una distinción en la Embajada de Rusia en Madrid.

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Personas del entorno de Núcleo Nacional con posturas cercanas a Rusia. (Composición Infobae)

La presencia de esos oradores acredita que fueron invitados por el grupo, pero no prueba que actuaran bajo instrucciones del Kremlin ni que Núcleo Nacional recibiera órdenes desde Rusia.

El viaje a Ucrania abrió otra vía de propaganda

La segunda línea de análisis se centra en Iván Rico, presidente de Núcleo Nacional, y en los vínculos de la organización con sectores de la extrema derecha europea favorables a Ucrania. El informe señala que Rico ha criticado al ideólogo ruso Alexandr Duguin y que mantiene contactos con organizaciones que se sitúan en ese espacio.

Golden Owl cita la relación con Der III. Weg, formación alemana que el servicio de inteligencia interior de Alemania describe como claramente proucraniana. Rico viajó a Kiev y Járkov a finales de agosto, un desplazamiento que el estudio reconstruye a partir de sus publicaciones.

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Imágenes de la visita del líder de Núcleo Nacional a Ucrania (@ivannucleonacional)

El viaje adquirió otra dimensión cuando Ruptly, agencia de vídeo vinculada a RT, difundió imágenes de Rico en Kiev el 1 de septiembre. Según el informe, medios estatales rusos y canales de Telegram próximos al Kremlin utilizaron después esas fotografías para sostener que Ucrania acogía o proyectaba neonazis europeos.

El caso ganó fuerza tras las detenciones. Informaciones de prensa sobre la investigación policial señalaron que miembros del grupo habrían recibido instrucción con armas largas en Ucrania y mantenido contacto con una unidad vinculada a Azov. La Embajada de Ucrania en Madrid y la brigada citada negaron haber impartido esa formación. Golden Owl no la da por verificada, pero sostiene que medios y canales afines al Kremlin incorporaron el episodio a su relato contra Kiev.

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Noticias rusas sobre Ucrania y Núcleo Nacional. (Composición Infobae)

Según el estudio, Rusia aprovecha al grupo en dos planos. Los mensajes de algunos dirigentes y personas de su entorno contra la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y el respaldo a Ucrania coinciden con argumentos que Moscú busca instalar en Europa. A la vez, las imágenes de Rico en Kiev, los contactos de Núcleo Nacional con organizaciones proucranianas y las informaciones sobre una presunta instrucción militar permitieron a medios rusos sostener el relato contrario: que Ucrania acoge o forma a neonazis europeos.

Golden Owl no atribuye esa doble utilidad a una coordinación con el Kremlin, sino a la capacidad de sus medios para reutilizar hechos y discursos generados por el propio grupo.

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El estudio distingue entre explotación y control

Golden Owl resume su hipótesis con la expresión “dos caras, un solo beneficiario”. El informe plantea que los discursos y actividades examinados pueden resultar funcionales a la narrativa rusa, pero no concluye que esa utilidad implique una relación de subordinación con Moscú.

Imágenes de las armas intervenidas por parte de la Policía Nacional a Núcleo Nacional en la reciente operación que dejó 14 detenidos. Entre los objetos incautadas hay más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición y multitud de armas blancas, táseres o defensas extensibles. (Fuente: Policía Nacional)

Las fuentes abiertas analizadas no acreditan pagos rusos, financiación extranjera aceptada, instrucciones, coordinación operativa ni control de Núcleo Nacional por parte de Rusia. Tampoco permiten establecer que el grupo haya actuado siguiendo una estrategia diseñada desde el Kremlin.

La investigación judicial podría aclarar aspectos que el estudio no puede resolver a partir de redes sociales, registros y material público, como por ejemplo el origen de los recursos de la organización, los movimientos de sus cuentas, las comunicaciones privadas y la existencia o no de contactos con actores extranjeros.

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