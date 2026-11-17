‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

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Cuando en 2007 Suzanne Collins empezó a idear Los juegos del hambre, lo hizo, entre otras cosas, inspirándose en la guerra de Irak y unos reality shows cada vez más descabellados. Pero 20 años después, la delgada línea que separa la saga pastiche con la realidad es un juego de espejos, obviando que a nadie se le ha ocurrido la idea de mandar un puñado de niños a luchar a muerte por capricho de las élites. Por ahora, claro. La distopía que retrata una sociedad sometida al entretenimiento como opio de las masas, la propaganda y la autocracia disfrazada, tiene mucho del Gran Hermano orwelliano. Un factor del que la franquicia es autoconsciente aun once años después del final de la saga que convirtió a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) en el símbolo de Panem contra el Capitolio. También con sus posteriores secuelas.

Si en 2023 Balada de pájaros cantores y serpientes exploraba los orígenes del tiránico presidente Snow (Tom Blyth), desde este viernes 20 de noviembre, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha hace lo propio con el mentor alcohólico y cínico que Woody Harrelson interpretó en las películas originales, aquí por un carismático Joseph Zada (Al este del Edén, Éramos mentirosos).

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'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate Films)

Acostumbrados a refritos y franquicias que ven a los fans como símbolo de dólar, Los juegos del hambre sigue teniendo algo que contar. En este caso, una fábula sobre la pérdida, el precio a pagar ante la rebelión y la resistencia frente a la autocracia. Es una adaptación perfecta del libro publicado por Collins en 2025 y que cuenta en el guion con el mismo autor de la primera cinta, William ‘Billy’ Ray, junto a Michael Lesslie, que ya participó en la anterior precuela. Así, el director Francis Lawrence recupera la esencia de la primera y única película de la serie que no llegó a dirigir —es el responsable de cinco de las seis que la forman hasta ahora—. Una especie de Rogue One compuesta por una estructura que funciona casi como calco de la cinta que disparó el fenómeno.

Pese a ello, si en algo insiste especialmente respecto a las anteriores, es en el énfasis en la manipulación informativa. El epígrafe de George Orwell que aparece en la novela lo advierte bien: “Toda propaganda es mentira, incluso aquella que cuenta la verdad. (...)”. En una de las escenas, Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), miembro del equipo audiovisual del Capitolio y futuro Vigilante Jefe de los Juegos, ordena repetir la despedida de Haymitch con su familia porque no ha resultado lo suficientemente dramática. Como recuerda más adelante, el storytelling lo es todo. En una historia que ya sabemos cómo acaba, también.

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Los Juegos Del Hambre: Amanecer En La Cosecha (Captura de tráiler oficial)

En este caso, el filme nos sitúa 24 años antes de la historia protagonizada por Katniss, donde Haymitch (Joseph Zada) es un joven que poco tiene que ver con el que conocimos. Enamorado y abstemio, su 16.º cumpleaños coincide con la celebración de los 50.º Juegos del Hambre, marcados por el segundo Vasallaje de los Veinticinco y con una regla especial: duplicar el número de jóvenes entre 12 y 18 años. Ya no serán 24, sino 48. Obligado a salir como tributo tras un altercado propiciado por su novia, Lenore Dove (Whitney Peak), Haymitch dará mecha a la rebelión que tardará más de dos décadas en materializarse y que llevará a cabo con (para el público) viejos conocidos y una alianza conformada con su compañera de distrito, la repipi y estirada Maysilee Donner (Mckenna Grace).

Horror a plena luz del día

Uno de los grandes alicientes de la cinta pasa primero por el que es uno de los mejores repartos del año. El encargado de personificar la batalla personal de Haymitch, desde su firme decisión de tentar a Snow hasta sus trágicas secuelas, es Joseph Zada (Sídney, 2005). El actor, que viene de coprotagonizar una de las series de la temporada, enfrenta con mucho carisma el sufrimiento del personaje que dio vida Harrelson de 2012 a 2015. El reparto lo completan un catálogo de nombres que aspiran a liderar carteles mundiales. O que ya lo hacen. Entre los más juveniles destaca especialmente Mckenna Grace (Texas, 2006), que con 20 años pertenece a esa generación de niños prodigio que actúan desde que estaba en pañales.

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Imagen del reparto confirmado para la nueva película comparado con los anteriores actores que dieron vida a los personajes

El resto de habitantes del Capitolio es uno de esos repartos soñados que los fans confeccionan en Twitter: Ralph Fiennes hereda la frialdad de Donald Sutherland como Snow; Jesse Plemons recoge el testigo de Philip Seymour Hoffman como Plutarch Heavensbee; Elle Fanning se convierte en una joven Effie Trinket, previamente interpretada por Elizabeth Banks; y Kieran Culkin sucede a Stanley Tucci como el presentador Caesar Flickerman. De los manerismos de Cuklin hasta el tono de voz de Fanning, el reparto parece haber absorbido todas y cada una de las cualidades que los hicieron únicos sin rozar la caricatura.

A ellos se suman Maya Hawke como Wiress, en lo que, pese a lo breve, es probablemente el mejor papel de su carrera; y una hipnótica Glenn Close como Drusilla, la extravagante representante del Distrito 12 que, con una sonrisa maquiavélica y por unas tremendas prótesis, no queda de Close ni el blanco de los ojos.

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'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate Films)

La otra gran baza de la cinta es el uso del color. Atrás quedaron los grises y tonos desaturados tan machacados en las distopías, y que el cineasta Gary Ross usó a destajo en la primera cinta. Al igual que en Midsommar, la perturbadora cinta de Ari Aster ambientada en una aldea remota de Suecia, el horror ocurre a plena luz del día. La arena de los 50.º Juegos, que no es ni más ni menos que Somiedo, Asturias, es un paraíso de vegetación y color bajo el que se esconde un auténtico infierno. Que exista un blockbuster en el que no haya que achinar los ojos para ver algo es hoy en día un milagro.

La mayor flaqueza de la cinta es que, con 2 horas y 38 minutos de duración, la más larga de toda la franquicia, no encuentra un hueco para pararse a explorar los entresijos de la maquinaria del Capitolio a la que solo parece hacer referencia Beete (Kelvin Harrison Jr.) o a los más de 40 tributos restantes, donde solo obtenemos un esbozo de unos pocos. Esto y que ya no es ningún secreto que la película se reserva un último as bajo la manga: el (mini) regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson como Katniss y Peeta se ha publicitado a bombo y platillo. El reencuentro, que apela sin disimulo a la nostalgia millenial y gen Z, queda blindado por las terribles pelucas, que casi merecen ser masacradas en unos Juegos propios.

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Para escribir la quinta entrega de la saga, Collins se inspiró en el pensamiento del filósofo David Hume: ¿está garantizado que el sol saldrá mañana? Las revoluciones llevan tiempo. Y esta precuela recuerda que una rebelión fracase hoy no significa que no pueda triunfar mañana.