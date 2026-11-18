Una Zamioculcas zamiifolia adorna un estante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Popularizada en los hogares desde mediados de los años noventa bajo el apodo de “planta ZZ”, la Zamioculcas zamiifolia se ha convertido en la aliada definitiva para quienes buscan un toque verde en casa sin vivir pendientes del calendario de riego. Originaria de regiones con estaciones secas en el este de África, esta especie perteneciente a la familia de las aráceas ha desarrollado una resistencia extraordinaria que le permite soportar semanas enteras sin recibir una gota de agua, convirtiéndose en una pieza estructural ideal para cualquier rincón del salón.

El secreto de su supervivencia reside bajo tierra y en su peculiar fisiología. A diferencia de otras especies ornamentales, la zamioculcas es una planta acaule, es decir, carece de tallos tradicionales; lo que aparentan ser ramas son en realidad hojas compuestas y carnosas de hasta un metro de altura que brotan directamente de unos rizomas tuberosos subterráneos. Estos órganos engrosados funcionan como auténticos depósitos de agua y nutrientes, permitiéndole afrontar largos periodos de sequía.

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Además, comparte con los cactus y las suculentas el denominado metabolismo CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas), un mecanismo evolutivo que le permite sellar sus estomas durante el día para evitar la deshidratación y abrirlos únicamente por la noche, cuando bajan las temperaturas. A esta adaptación interna se suma una cutícula cerosa, tersa y brillante que recubre sus foliolos y actúa como un eficaz escudo protector frente a la sequedad ambiental de los interiores.

Planta ZZ, imagen de archivo. (Adobe Stock)

El exceso de agua y las bajas temperaturas, sus únicos puntos débiles

A pesar de su fama de indestructible, existe un error capaz de acabar con ella de forma irreversible: el riego excesivo. Mientras que una sequía extrema solo provoca que la planta entre en latencia y pierda sus hojas a la espera de volver a hidratarse y rebrotar, el encharcamiento pudre sus rizomas y supone su muerte definitiva. Por ello, es fundamental esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regarla. Asimismo, su origen tropical la hace vulnerable al frío; no tolera temperaturas por debajo de los 10 grados, por lo que en invierno debe permanecer siempre resguardada.

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Zamioculcas zamiifolia, imagen de archivo. (Wiki)

En cuanto a la iluminación, aunque suele comercializarse como una especie apta para zonas sombrías, agradece los espacios luminosos sin sol directo. Si se va a ubicar en un rincón oscuro, conviene aclimatarla progresivamente, dejándola unas semanas previas en un punto intermedio con mayor claridad. Por otro lado, se recomienda aplicar fertilizantes bajos en nitrógeno y ricos en fósforo y potasio, además de duchar sus hojas ocasionalmente para retirar el polvo y devolverle su brillo natural.

Más allá de la variedad clásica de verde vibrante, los viveros ofrecen cultivares muy apreciados por su estética, como la Zamioculcas zamiifolia ‘Raven’, cuyas hojas nacen verde claro y tornan hacia un tono negro violáceo si reciben buena luz, o la compacta ‘Zenzi’, de porte reducido y foliolos muy juntos y curvados. Para quienes deseen multiplicarla en primavera o verano, basta con dividir sus rizomas o cortar alguno de sus foliolos, dejar secar la herida durante veinticuatro horas y plantarlos en una mezcla a partes iguales de sustrato universal y perlita hasta que desarrollen su propio órgano de reserva.

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