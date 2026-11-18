Una persona organiza documentos, un testamento y hace cuentas sobre los gastos asociados a recibir una herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas personas suelen confundir dos conceptos del derecho sucesorio que, en realidad, son cosas completamente distintas, que son la herencia intestada y la figura del heredero forzoso. Para aquellos que tienen dudas sobre las diferencias, la notaria María Cristina Clemente ha explicado en el programa Matí Directe, de À Punt Ràdio, por qué hermanos, sobrinos y otros familiares cercanos no tienen garantizado un lugar en el reparto de bienes cuando existe testamento, aunque sí puedan heredar cuando este no se otorga.

“Cuando tenemos libertad de testar, nos empeñamos en que los hermanos y los sobrinos son herederos forzosos. No, no lo son”, afirma la especialista. Tal y como ella misma señala, una persona sin hijos y con los padres ya fallecidos, esté o no casada, “no tiene ninguna obligación de dejar nada en su testamento a ningún hermano ni ningún sobrino”.

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Una idea que choca con la creencia extendida de que el parentesco cercano implica, de forma automática, un derecho a recibir parte de los bienes. La notaria lo ha desmentido al aclarar que, siempre que exista un testamento, la persona titular de los bienes conserva un margen de decisión mucho más amplio del que suele suponerse.

Por qué se genera la confusión

Clemente explica el origen de este malentendido con el ejemplo de qué ocurre cuando alguien fallece sin haber dejado testamento. En estos casos, la ley activa un mecanismo distinto, conocido como sucesión intestada, que determina de forma automática quién recibe los bienes.

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“Si, efectivamente, no ha tenido hijos, o si los hijos desgraciadamente han fallecido antes que él sin dejar nietos, o si sus padres también han fallecido y si ha fallecido sin cónyuge, efectivamente ahí la ley, para evitar que se difiera la herencia en favor del Estado, despliega el orden de sucesión intestado”, ha detallado la notaria.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Es en este punto, y solo en esa hipótesis, cuando el ordenamiento jurídico llama a otros familiares para evitar que el patrimonio termine en manos públicas. “Ahí sí que llama a los sobrinos, a los hermanos, a los tíos, pero solo en esa hipótesis de no haber hecho testamento”, ha explicado. Es decir, el llamamiento a estos parientes funciona como una red de respaldo legal que actúa únicamente ante la ausencia de voluntad expresada por escrito, no como un derecho previo que el testamento deba respetar.

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“El cónyuge viudo siempre es heredero forzoso”

Como conclusión, la notaria afirma que “eso significa que si otorgas testamento, ahí sí que una persona que no tiene ni hijos ni padre tiene absoluta libertad para decidir qué hacer con sus bienes”. En ausencia de descendientes y ascendientes vivos, el testador puede disponer de su patrimonio sin la obligación de reservar partes a hermanos o sobrinos, algo que contrasta con el mecanismo automático que se aplica cuando no existe testamento.

Aunque también remarca que esta libertad no es absoluta en todos los casos. “La única limitación es si está casado, cuando el cónyuge viudo, siempre es heredero forzoso”, ha advertido. Esta condición se mantiene con independencia de la composición familiar: “Tengáis hijos en común o hijos de uno solo de los dos cónyuges”; el cónyuge superviviente conserva su derecho, aunque este se concreta mediante la figura del usufructo sobre determinados bienes de la herencia, y no mediante la propiedad plena de una parte fija del patrimonio.

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