La vida personal de Pedro Piqueras: su hogar diseñado por Otto Médem, su familia y sus orígenes en Albacete

Durante décadas, su rostro fue un referente en los hogares españoles. Con una carrera de más de 50 años en el periodismo, Pedro Piqueras ha construido un legado basado en la credibilidad, la cercanía y una notable discreción sobre su vida personal. Sin embargo, este 2025 el albaceteño se abre como nunca con la publicación de su libro autobiográfico Cuando ya nada es urgente, un proyecto que presentará este miércoles en El Hormiguero.

Desde sus inicios en la televisión hasta su consolidación como el rostro principal de Informativos Telecinco durante 18 años, Piqueras ha sabido mantener una estricta separación entre su vida profesional y privada. “No es que no quiera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo. Hemos establecido ese tipo de muro”, confesó a Jesús Calleja. Su constante preocupación por la privacidad ha sido una característica distintiva en una era donde la exposición mediática.

Su familia: el equilibrio entre la vida personal y profesional

Nacido en Albacete el 6 de mayo de 1955, Pedro Piqueras comparte su vida con Esther Barriga y su hijo Curro, quien actualmente reside en Londres. Aunque su carrera estuvo marcada por horarios exigentes, siempre buscó mantener una relación cercana con su hijo. “Yo tenía el horario de madrugada y me levantaba a las ocho de la tarde para estar con él un rato, y me iba a las 11 de la noche a trabajar después de que él se hubiera acostado. Volvía a las 10 de la mañana”, recordó en Planeta Calleja.

En esta misma entrevista, confesó una anécdota de su infancia: “Mi hijo, cuando era pequeño, le dijo al albañil que trabajaba en casa: ‘Eso es trabajar, y no como mi padre, que se pasa el día durmiendo’. Claro, no entendía que yo trabajaba toda la noche”. A pesar de los sacrificios laborales, asegura que su hijo nunca le reprochó su ausencia y que mantiene con él una relación estrecha. Tras divorciarse de su primera mujer, Ana, y madre de su hijo, comenzó una relación con Barriga, con quien no ha necesitado pasar por el altar. Tal y como apunta El Debate, ella es graduada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio. Además, desde 2017 es manager clínica en IQVIA, una multinacional de tecnología en investigación clínica.

Curro Piqueras ha seguido su propio camino lejos del periodismo. Tras formarse en Publicidad en la Universidad Nebrija, ha trabajado en importantes agencias antes de establecerse en Londres en 2019 como Director Creativo Ejecutivo de DUDE London, colaborando con marcas de renombre como Netflix, Nike y Spotify. Durante la entrega del Premio Jesús Hermida a su padre, expresó su admiración: “El que era ‘el de la tele’ para todos vosotros, para mí era una persona muy humilde, con muchísimo sentido del humor, pero sobre todo una persona a la que he admirado cada día. Te mereces este premio, pero sobre todo te mereces todo lo que te está pasando ahora mismo”.

El periodista Pedro Piqueras ha despedido este jueves su último informativo en Telecinco, poniendo así fin a más de 18 años como director y presentador de la edición de noticias de ‘prime time’. “Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, ha expresado el comunicador albaceteño en los minutos finales del espacio.

Pasiones fuera del periodismo

Tras su jubilación, y a pesar de que sigue colaborando en Radio Nacional, el periodista ahora puede dedicar una mayor parte de su tiempo a sus hobbies favoritos: el arte y la naturaleza. En 2022, sorprendió a sus seguidores al compartir un video tocando el piano junto a su perra Violeta. Su hogar, ubicado en la sierra madrileña y diseñado por el arquitecto Otto Médem, es su refugio personal, donde pasa tiempo leyendo y disfrutando de la tranquilidad del entorno.

Apasionado por los viajes, ha visitado lugares tan diversos como la Patagonia chilena, la Sierra de Albarracín, Croacia y Gran Canaria. Sin embargo, su vínculo con Albacete, su ciudad natal, sigue siendo fuerte. “Mi infancia fue muy de pueblo: campos de trigo, un río, una huerta… Todo eso forma parte de mí”, explicó en una entrevista con Vanity Fair.

No obstante, la nostalgia sigue presente. Su regreso a Telecinco para informar sobre la DANA en España lo reconectó con su pasión por la actualidad. “Ver a la Reina con barro en la cara y al Rey tratando de explicar lo que no le permitían… Ha sido uno de los momentos más duros que he presenciado de la democracia española”, comentó sobre la tragedia climática.

