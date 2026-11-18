El exportero Miguel Ángel Moyá (Europa Press)

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La retirada del fútbol profesional obliga a muchos jugadores a enfrentarse a una realidad para la que no siempre están preparados: dejar de ingresar las cantidades que percibían durante su carrera deportiva. Sin embargo, hay quienes prefieres anticiparse a ese escenarios y construir una base económica que les permita mantener su nivel de vida una vez abandonen los terreno de juego. Es el caso de Miguel Ángel Moyá, quien ha explicado cómo ha organizado sus inversiones para garantizar su futuro financiero tras colgar las botas.

El antiguo guardameta, que defendió las porterías del Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid y Real Sociedad, compartió algunos detalles de su patrimonio en una entrevista concedida a pódcast Café de Finca. A sus 42 años, tras alejarse de los terrenos de juego y la competición para dar el salto a la televisión donde ejerce de comentarista, tiene muy definida su estrategia económica. Su principal apuesta está en el mercado inmobiliario, especialmente en Mallorca, donde ha sabido identificar mejor las oportunidades. El propio Moyá reconoció que más de la mitad de su patrimonio está relacionado con las propiedades. “En mi caso, siendo de Mallorca, conociendo la tierra y teniendo el entorno y la estructura montada ahí como para conocer la isla y saber lo que produce, pues un 50 o 60% va derivado en tema inmobiliario a todos los niveles”, explicó.

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No se trata únicamente de comprar viviendas y ponerlas en alquiler. El exfutbolista contempla distintas operaciones dentro del sector, desde adquirir terrenos para construir hasta invertir en inmuebles que todavía están sobre plano. También trabaja con paquetes de viviendas procedentes de entidades bancarias, una alternativa más dentro de las posibilidades que ofrece el mercado. “Puede ser comprar un solar y construir la casa, puede ser comprar un piso sobre plano o un paquete de viviendas de banco, y a partir de ahí mover eso”, explicó.

sector inmobiliario

El resto de su patrimonio está repartido entre productos financieros y negocios. Moyá explicó que aproximadamente un 30% lo destina a banca privada y fondos de inversión, mientras que reserva una proporción menor para participar en empresas. En este último apartado también mantiene una filosofía muy concreta: prefiere desarrollar sus proyectos en solitario antes que asumir inversiones empresariales compartidas. “Un 30% a nivel de banca privada y fondos de inversión que te pueden dar una buena rentabilidad, y un 10 o 15% como mucho a negocios, y los negocios en solitario”, aseguró. De esta forma, combina el el peso de los activos inmobiliarios con otras alternativas para distribuir su capital.

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Para el exguardameta, buena parte del éxito de esta planificación reside en haber tomado decisiones antes de abandonar el fútbol. Considera que los jugadores deben preparar su economía durante los años de actividad profesional y no esperar a que llegue la retirada para empezar a preocuparse por el futuro. El objetivo es que el cambio de etapa no implique renunciar automáticamente a las costumbres y al nivel de vida adquiridos. “Si has equilibrado tu vida financiera, que es muy importante para los futbolistas hacerlo antes de retirarte para poder vivir los años retirado como vivías y no cambiar la rutina, eso es una parte fundamental”, reflexionó.

Moyá compró una casa en el pueblo a sus padres

Sin embargo, entre todas las operaciones que ha realizado, hay una que tiene un significado especial para él. Moyá quiso destacar la posibilidad de adquirir una vivienda para sus padres en su pueblo, donde actualmente residen en régimen de usufructo. Una decisión que considera especialmente importante por lo que representa para su familia. “Pude comprar una casa familiar en la que viven mis padres a día de hoy en usufructo hasta el día que ellos decidan, y muy orgulloso de ello en el pueblo... una de esas cosas importantes que uno quiere hacer, el valor de ayudar a tu familia más directa que ha estado ahí”.

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Su manera de gestionar el dinero responde, según explicó, a una filosofía basada en la moderación. No ha sido partidario de grandes excesos, aunque tampoco ha querido renunciar a disfrutar de lo conseguido durante su trayectoria. “Siempre he sido equilibrado para todo. Nunca he sido una persona de despilfarrar, pero sí me ha gustado poder disfrutar de las cosas cuando llega su momento”, concluyó.