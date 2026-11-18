Pensión de viudedad.

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Las personas cuya pareja falleció antes del 21 de octubre de 2026 y que no pudieron acceder a una pensión de viudedad por no estar casadas ni haber inscrito su unión de hecho disponen de una nueva vía para reclamar la prestación. La reforma elimina, en determinados casos, la obligación de acreditar la inscripción como pareja de hecho o la formalización ante notario.

El cambio afecta a quienes tuvieron hijos en común con la persona fallecida y puedan demostrar una convivencia estable durante, al menos, los dos años previos al fallecimiento. La abogada Lucía Menéndez explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok que la medida puede beneficiar a personas a las que la Seguridad Social denegó la pensión en su momento por no cumplir los requisitos formales entonces vigentes.

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“Si teníais hijos en común y puedes demostrar que durante los dos años anteriores al fallecimiento habíais convivido juntos, puedes solicitarla”, señala la letrada. Menéndez recuerda a su vez que el plazo para presentar la petición vence el 21 de octubre de 2027.

La inscripción deja de ser obligatoria cuando hay hijos en común

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, modificó el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. Hasta ahora, las parejas de hecho debían acreditar una convivencia ininterrumpida de cinco años y, además, demostrar que la relación se había inscrito en un registro oficial o se había constituido mediante documento público con una antelación mínima de dos años.

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La nueva redacción mantiene esas condiciones generales para quienes no estaban casados. No obstante, introduce una excepción para las parejas que tuvieron hijos en común: en esos supuestos, solo se exige una convivencia estable y notoria de dos años ininterrumpidos inmediatamente antes de la muerte.

Las parejas con hijos deberán acreditar convivencia de dos años con el empadronamiento para tener pensión de viudedad. (Europa Press)

La convivencia debe acreditarse a través del certificado de empadronamiento. La norma elimina en estos casos la exigencia de haber formalizado la pareja ante notario o de haberla inscrito en un registro autonómico o municipal.

El cambio no significa que cualquier persona que conviviera con el fallecido pueda cobrar la prestación. Además de tener hijos en común y acreditar los dos años de convivencia, la pareja debía mantener una relación equivalente a la matrimonial. Ninguno de los dos podía seguir casado con otra persona ni figurar en otra pareja de hecho, y ambos debían tener capacidad legal para contraer matrimonio.

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Un plazo de un año para reclamar casos anteriores

La reforma incorpora una disposición transitoria dirigida a situaciones ocurridas antes de su entrada en vigor. Podrán solicitar la pensión de viudedad las personas cuyo compañero o compañera hubiera fallecido antes del 21 de octubre de 2026 y que, en ese momento, no hubieran podido generar el derecho a la prestación.

Para acceder, deben acreditar que reunían los nuevos requisitos como pareja de hecho en la fecha de fallecimiento: hijos en común y convivencia de al menos dos años, certificada mediante el padrón. También resulta necesario que la persona fallecida reuniera las condiciones de cotización, alta o pensión exigidas por la Seguridad Social para causar una prestación de viudedad.

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La solicitud tiene un límite temporal. El texto fija un plazo improrrogable de 12 meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, por lo que el último día para presentar la reclamación será el 21 de octubre de 2027.

Qué pasa con la pensión de viudedad cuando fallece la persona que la recibía.

Las personas que obtengan el reconocimiento por esta vía no cobrarán atrasos desde el día de la muerte de su pareja. La disposición transitoria establece que la prestación tendrá efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos.

Además, si la persona beneficiaria ya percibe otra pensión contributiva, la suma de ambas no podrá superar el tope de las pensiones públicas, fijado en 2026 en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales.

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La modificación también se extiende al régimen de Clases Pasivas del Estado. En estos casos, la norma incorpora el mismo criterio para las parejas de hecho con hijos en común y habilita una solicitud extraordinaria para fallecimientos anteriores a la reforma.