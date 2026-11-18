Pablo Iglesias e Irene Montero en un fotomontaje. (Europa Press/EFE)

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Irene Montero afronta una nueva cita televisiva en plena carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La eurodiputada, secretaria política de Podemos y candidata de la formación morada a la presidencia del Gobierno, acudirá esta noche, 18 de noviembre, a Informativos Telecinco, donde será entrevistada por Carlos Franganillo a partir de las 21:00 horas. Una conversación en la que previsiblemente abordará algunas de las principales cuestiones de la actualidad política y los objetivos de su partido de cara a los próximos comicios.

Más allá de su actividad parlamentaria y de su trayectoria política, la vida personal de Montero también ha despertado un notable interés público, especialmente desde que su relación con Pablo Iglesias se convirtió en uno de los asuntos más comentados de la política española. Ambos comparten tres hijos y una vivienda en Galapagar, un chalet que adquirieron en 2018 y que se convirtió en protagonista de una de las polémicas más mediáticas de aquella etapa. La propiedad, situada en un entorno natural privilegiado, destaca por sus amplias dimensiones, su estética rústica y unas instalaciones que incluyen piscina privada, jardín y una casa independiente para invitados.

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Una vivienda de 268 metros cuadrados en un entorno natural

Irene Montero y Pablo Iglesias dejaron atrás sus anteriores residencias en Rivas-Vaciamadrid y Vallecas para instalarse en esta propiedad ante la llegada de sus dos hijos mellizos. El inmueble, situado en una urbanización de Galapagar, linda con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y se encuentra rodeado de vegetación, lejos del bullicio del centro de Madrid.

Imagen del jardín de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. (Idealista)

Según la descripción publicada en Idealista cuando la vivienda salió al mercado, el chalet contaba con una superficie de 268 metros cuadrados y estaba distribuido en tres dormitorios, un salón-comedor con cocina abierta, jardín con huerto, piscina privada y una casa de invitados, entre otras dependencias. Unas características que ofrecían a la pareja el espacio necesario para organizar su vida familiar y disfrutar de cierta intimidad.

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Imagen de la entrada de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. (Idealista)

La vivienda fue adquirida en 2018 por aproximadamente 615.000 euros. Para afrontar la operación, la pareja formalizó una hipoteca de 540.000 euros, una cifra que en aquel momento generó un intenso debate político y mediático. Desde entonces, el mercado inmobiliario de la zona ha experimentado cambios, aunque no existe una tasación pública y actualizada que permita determinar con exactitud cuál sería su valor actual.

Una decoración rústica con madera recuperada y cocina abierta

Uno de los aspectos más llamativos del chalet es su particular estética. La casa fue construida en 2001 por el arquitecto José Ignacio Rubio, pero sus anteriores propietarios quisieron que tuviera el aspecto de una vivienda con historia. Para conseguirlo apostaron por una decoración de inspiración rústica, colonial y clásica, en la que cobran protagonismo los materiales naturales y los elementos recuperados.

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Imagen de la cocina de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. (Idealista)

Así lo explicaron a la revista El Mueble, que llegó a incluir la propiedad en uno de sus números especiales dedicados a las casas de sus lectores. La publicación mostró algunos de sus rincones y puso el foco en los detalles que contribuían a crear esa atmósfera de casa vivida. Entre ellos destacaban la utilización de madera de derribo y la carpintería recuperada, dos recursos que aportaban personalidad a las diferentes estancias.

La cocina es uno de los espacios más característicos. Está realizada con ladrillo antiguo de tejar y cuenta con muebles de cerezo, además de tiradores recuperados de una antigua fábrica. Su distribución también llama la atención por la ausencia de divisiones tradicionales: un pequeño murete que sostiene una barra es el único elemento que separa la zona de cocina del salón-comedor. En el área de cocción, además, se instaló un antepecho de cristal para proteger el ladrillo.

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Las reformas para adaptar el chalet a su familia

Aunque la distribución original estaba pensada para una pareja sin hijos, la llegada de los pequeños obligó a replantear algunos espacios. La propiedad disponía inicialmente de tres dormitorios, pero la familia necesitaba adaptar las instalaciones a sus nuevas necesidades. Por ello, realizaron una reforma para ganar una habitación adicional aprovechando parte del garaje.

Según informó El Confidencial, las obras también sirvieron para incorporar una barbacoa de ladrillo en el exterior, ampliando así las posibilidades de disfrute del jardín. De esta manera, el chalet fue adaptándose a la vida familiar de la pareja, que encontró en sus espacios exteriores uno de los principales atractivos de la propiedad.

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La vivienda de Galapagar continúa siendo uno de los inmuebles más conocidos vinculados a la política española. Su adquisición, las condiciones de la hipoteca y las características del chalet despertaron una enorme atención en 2018, una repercusión que se mantiene cada vez que Pablo Iglesias o Irene Montero vuelven a ocupar un primer plano de la actualidad. Ahora, con la candidata de Podemos centrada en la campaña electoral del 29 de noviembre, su casa vuelve a situarse entre los aspectos de su vida personal que despiertan curiosidad.