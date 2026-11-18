El luchador Ilia Topuria (EFE)

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La derrota de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje en Casa Blanca pudo convertirse en mucho más que una derrota deportiva. El luchador hispanogeorgiano perdió su cinturón de peso liguero después de verse obligado a abandonar el combate al finalizar el cuarto asalto. Los datos sufrido durante el enfrentamiento habían llegado a un punto en el que apenas podía ver. Hace cinco meses que se llevó a cabo el combate y todavía siguen saliendo información sobre aquel combate Ahora, Topuria ha desvelado que las consecuencias de sus lesiones estuvieron cerca de apartarle definitivamente de los octógonos.

El problema no apareció de repente. Según ha explicado el propio Topuria en una entrevista concedida a La Gazzetta Georgia y a Ninutsa´s Channel, las primeras molestias llegaron durante el asalto inicial. En aquel momento, el luchador notó una sensación extraña en uno de sus ojos y trató de solucionar el problema sin imaginar lo que terminaría sucediendo. “Tenía la sensación de que se me había metido algo en el ojo. Quería quitármelo”, recordó al describir los primeros síntomas de una lesión que condicionaría el resto de su actuación. Con el paso de los minutos, lejos de desaparecer, las molestias fueron aumentando.

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Después del segundo asalto, la situación ya era especialmente complicada. Topuria también había sufrido una fractura nasal, aunque el dolor de los ojos concentraba prácticamente toda su atención. La pérdida de visibilidad le impedía desenvolverse con normalidad y se convirtió el combate en una situación de supervivencia para el hispanogeorgiano. “Ni siquiera sentía que tuviera un hueso roto. Me dolían mucho los ojos y lo pasé tan mal que parecía que me habían arrojado cristales rotos a los ojos. No podía ver”, recordó el luchador. La gravedad del episodio también estuvo marcada por el escenario en el que se produjo.

Ilia Topuria durante el combate en Casa Blanca (REUTERS)

El combate en Casa Blanca era una cita de gran trascendencia, con millones de personas siguiendo el acontecimiento e incluso con el presidente estadounidense, Donald Trump, presente. Para Topuria, aquella noche debía representar uno de los grandes momento de su trayectoria, pero su estado físico le impidió vivirla como esperaba. El luchador hispanogeorgiano describió una situación en la que apenas podía mantener los ojos abiertos y respirar con normalidad. “Tenía los ojos hinchados y cubiertos de sangre… las pestañas estaban pegadas. Fue una situación extraña para mí. Uno de los momentos más importantes en mi vida, el presidente estadounidense… nos esperaban muchas cosas muy importantes. Millones de personas ahí… y no podía ver nada, no podía respirar", detalló.

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Las consecuencias de las lesiones de Topuria

La decisión de poner fin al enfrentamiento adquirió todavía más importancia cuando Topuria conoció las posibles consecuencias de sus lesiones. El hispanogeorgiano ha agradecido en diferentes ocasiones que su hermano interviniera para detener el combate, ya que continuar peleando podría haber agravado los daños en la zona ocular. En su conversación con La Gazzetta Georgia, el luchador profundizó en el riesgo que habría corrido, dado que las fracturas de los huesos de la órbita ocular podrían haberle obligado a pasar por quirófano y cambiar por completo su futuro. “El problema habría sido que nunca más podría volver a pelear. Cuando sufres fracturas en los huesos de la órbita ocular y te sometes a una cirugía, te colocan placas de titanio”, explicó.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

La colocación de estos elementos habría supuesto una limitación especialmente importante para alguien que se dedica a los deportes de contacto. “Una vez que esas placas están colocadas, no puedes volver a recibir ningún golpe en esa zona”, aseguró. Topuria, sin embargo, evitó la intervención quirúrgica por un margen milimétrico: “Me salvé de la operación sólo por 5 milímetros”. La primera derrota de su carrera no solo terminó con su reinado en el peso ligero, sino que dejó al descubierto el riesgo que había asumido durante el combate. Lo que parecía una retirada por no poder continuar tuvo detrás una lesión ocular cuyas consecuencias, según sus propias palabras, podrían haberle impedido volver a competir.

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