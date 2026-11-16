España

En busca de ‘el Ruso’ en Cataluña: la Guardia Civil descarta que el autor de la explosión en Oviedo esté en un tren en Montcada tras inspeccionar el convoy

La policía busca en el tren al acusado de matar a un policía y a un perro especializado en explosivos con una bomba en Oviedo

Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)
Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)
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Sigue la búsqueda frenética de ‘el Ruso’, el acusado de matar la semana pasada a un policía y a su perro especializado en explosivos con un paquete bomba en Oviedo. La búsqueda del sospechoso ha llevado a la Guardia Civil hasta Cataluña.

Según una información adelantada por El Confidencial y confirmada por Infobae, los agentes han abierto una investigación a raíz de un aviso que sospechaba que Manuel Ferrero Álvarez, un hombre de unos 60 años con antecedentes por delitos menores que es apodadoel Ruso’, se encontraba en el interior de un tren detenido en Montcada.

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Los agentes inspeccionaron el convoy y buscaron entre los pasajeros al que se ha convertido en el fugitivo más buscado, pero el operativo ha resultado negativo, según ha señalado un portavoz del Instituto Armado. No obstante, desde la Guardia Civil han asegurado que el operativo de búsqueda se mantiene en curso “hasta que se agoten todas las opciones”.

La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector. Así lo ha asegurado el inspector Pedro Aguado, jefe de Protocolo y de Prensa y Gabinete de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias, Pedro Aguado.

Tras una semana de pesquisas, las autoridades mantienen el móvil del crimen sin esclarecer y sitúan el origen del episodio en un posible conflicto vecinal. El operativo desplegado la semana pasada tras la muerte del agente incluyó registros en un inmueble de la calle Rafael Urrusti, en Villafría; un edificio de Pumarín y varias naves del polígono Espíritu Santo. Los agentes también reforzaron los accesos a la ciudad para impedir su salida y avisaron a los taxistas para que comunicaran cualquier traslado de una persona que coincidiera con su descripción.

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Un agente muerto y otro gravemente herido tras explotar una mochila

La muerte del agente, que estuvo acompañado de un artificiero que resultó gravemente herido, se produjo tras un aviso por disparos en una zona de viviendas sociales en el barrio ovetense de Villafría. Antes de colocar el explosivo en una mochila, el sospechoso habría disparado contra una vecina de 17 años, que fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias y permanece fuera de peligro.

Los primeros agentes localizaron la mochila en el rellano de una vivienda y solicitaron la intervención de los Tedax y de la Unidad Especial de Guías Caninos. El paquete fue trasladado al exterior para proteger a los vecinos, pero explotó durante su manipulación. Según señaló una fuente consultada por Infobae, el artificiero de los Tedax que se mantiene en la UCI perdió un ojo, una pierna y los cirujanos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) le extrajeron abundante metralla.

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