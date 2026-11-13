Feijóo acusa a Sánchez de usar “pulseras antimaltrato de Aliexprés”: “Este Gobierno es un peligro para las mujeres”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía Europea (EPPO) sobre un presunto fraude en la compra de pulseras telemáticas antimaltrato, dispositivos a los que calificó irónicamente como “pulseras antimaltrato de Aliexprés”. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno sostiene que el Ejecutivo representa un peligro para todos, “especialmente para las mujeres”.

“Pensábamos que las pulseras antimaltrato de Aliexpress eran solo una gestión insegura, pero no. Ahora resulta que la Fiscalía Europea cree que también es corrupción”, afirmó Feijóo durante un acto electoral del PP con jóvenes en el barrio madrileño de Tetuán, en el que también participó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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La Fiscalía Europea confirmó el jueves que sus investigadores realizan actuaciones en la sede del Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las diligencias se enmarcan en una investigación abierta el año pasado sobre el uso de fondos comunitarios destinados a la adquisición de los dispositivos que controlan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (c), acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), participa en un acto con jóvenes este viernes en Madrid. (EFE/Fernando Villar)

El foco de la pesquisa recae sobre el sistema de seguimiento telemático de agresores, conocido como Cometa, y en particular sobre el contrato adjudicado en octubre de 2023 a Vodafone España para gestionar el servicio integral de seguimiento. La compañía se impuso en una licitación con dos ofertas presentadas, por un importe de 35,2 millones de euros sin impuestos y 42,6 millones con ellos. El contrato, operativo desde febrero de 2024, sustituyó al modelo anterior gestionado por Telefónica.

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Parte de la financiación procedía de fondos Next Generation

Una porción de la contratación se financió con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado al mecanismo europeo Next Generation. El Ministerio de Igualdad explicó en noviembre de 2025 que 6,4 millones de euros del contrato procedían de estos fondos comunitarios, asociados al hito 472 del plan español sobre protección a víctimas de violencia contra las mujeres.

Una pulsera antimaltrato. (EFE / Herbert Neubauer)

Esa financiación ya había generado preguntas en Bruselas antes de conocerse las actuaciones de la EPPO. En noviembre de 2025, la Comisión Europea confirmó que examinaría la ejecución del proyecto tras una denuncia del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, sobre el posible uso irregular de fondos europeos en la contratación de Vodafone y Securitas. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló entonces que el cumplimiento del hito se evaluaría al presentarse el octavo desembolso del plan de recuperación. En marzo de 2026, la Comisión volvió a pronunciarse y mantuvo abierto el expediente tras dos denuncias planteadas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

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Feijóo denuncia un aumento de la violencia contra las mujeres

En este contexto, Feijóo ha afirmado que “hoy hay más violencia contra las mujeres” y ha citado un incremento del 70% en agresividad y abusos sexuales contra mujeres durante los últimos ocho años. No obstante, se trata de un aumento de mujeres que denuncian; no implica que haya más agresiones, sino que más mujeres lo cuentan. “Este Gobierno es un peligro para todos y especialmente para las mujeres. Especialmente para las chicas. Especialmente para las que decían que venían a cambiarlo todo”, sentenció el líder del PP.

Feijóo ha ampliado sus críticas al asegurar que el Gobierno “ha robado dinero” y, con ello, también “la seguridad de los españoles y de las españolas”. Según el dirigente popular, hay “más delincuencia en las calles que nunca” y puso como ejemplo el área metropolitana de Barcelona, donde, afirmó, se produce un delito cada tres minutos. Ha mencionado además que España mantiene hoy una ciudad “invadida”, en alusión a Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes registrada a finales de julio.

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