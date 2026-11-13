Los datos sobre la nacionalidad de los inmigrantes que han hecho trabajar a los verificadores de Jordi Wild: Pedro Sánchez asegura que un 40% son latinoamericanos

Pedro Sánchez en 'The Wild Project'. (YouTube/The Wild Project)

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El youtuber Jordi Wild ha puesto a prueba al presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez. Este viernes, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, el creador de contenido ha publicado las entrevistas que ha realizado a tres de los principales aspirantes a la Moncloa: Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Ada Colau (Frente Amplio). Santiago Abascal (Vox) canceló su participación este miércoles, a horas de grabar el programa.

En el caso de Sánchez, Wild ha tocado desde la crisis de Ceuta, la vivienda o los múltiples casos que tiene el partido en los tribunales hasta la inmigración, que el youtuber ha recordado que “es una de las mayores preocupaciones de los españoles”. Según el último barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración es el segundo problema de los españoles (20,9%), por debajo de la vivienda (55,7%).

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project presentado por Jordi Wild.

“A la gente le preocupa mucho el tema migratorio; es un tema que se está expandiendo de forma transversal. ¿Por qué crees que a la gente le preocupa tanto?“, preguntó Wild a Sánchez, en la entrevista grabada esta misma semana. “Los migrantes no son potenciales delincuentes, son personas como mi abuelo, que fue a currar a Alemania para intentar sacar adelante a su familia”, ha defendido el presidente del Gobierno. Además, ha insistido en la necesidad de garantizar una política migratoria “ordenada” y “regular” centrada en “los códigos, las leyes y en el modo de vida de la sociedad de acogida”. “Ahí es donde creo que la izquierda en muchas ocasiones no le presta mucha atención”.

Ha sido al abordar las cifras de inmigración cuando el presidente ha provocado la intervención de los verificadores del podcast. Wild ya avisó de que las entrevistas contarían con dos periodistas para contrastar la información dicha tanto por el propio youtuber como por los invitados. Finalmente, han sido Javier Collado, periodista, politólogo y doctor en Historia Política de Estados Unidos y responsable de fin de semana en Vozpópuli, e Iván Muñoz, periodista especializado en última hora e información deportiva, redactor en infoLibre tras su paso por El Español, elEconomista y Europa Press.

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Javier Collado (i) e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos a la presidencia del Gobierno (Jordi Wild)

“De la regularización de migrantes que nos llegó antes de que se iniciara el verano, realmente en su amplísima mayoría era población migrante latinoamericana. La primera nacionalidad, colombiana”, ha comenzado explicando Sánchez. Según la Moncloa, el 25,9% del total de personas que solicitaron el expediente para la regularización eran de Colombia, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).

“Del 100% de migrantes que nos llega, el 40% son europeos, el otro 40% son latinoamericanos y el resto son africanos o asiáticos”. Ante estas afirmaciones, Wild ha pedido a Collado e Iván Muñoz, que comprobasen las cifras de llegadas de inmigrantes a España durante “los últimos cinco años”. Más tarde han asegurado que, respecto a los “flujos de inmigración”, los países de donde llega más población son “Colombia, Marruecos y Venezuela”.

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¿De dónde vienen los inmigrantes que llegan a España?

Según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) correspondiente a 2024, publicada el 11 de diciembre de 2025, España recibió en 2024 1.288.562 inmigrantes procedentes del extranjero, de los cuales 1.144.227 tenían nacionalidad extranjera. De la misma forma, en 2023 llegaron 1.250.991, en 2022, 1.258.894 y en 2021, 887.960. En total, cerca de 4,7 millones de personas.

Además, entre 2021 y 2024 llegaron 575.620 personas procedentes de Colombia, 469.783 de Marruecos, 311.488 de Venezuela y 227.785 de Perú. Por otro lado, procedentes de Europa, 762.416, y del continente africano, 708.516.

Jordi Wild, durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo.

Por otro lado, Collado y Muñoz han asegurado que en la “foto fija del porcentaje de extranjeros residentes”, primero destacan las personas llegadas de Marruecos y después de “Rumania, Colombia y Venezuela”. El último Censo Anual de Población contabilizaba 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero, a 1 de enero de 2025. En este caso, Marruecos encabeza la clasificación, con 1.165.955 personas nacidas en el país norteafricano, seguido de Colombia (978.041), Venezuela (692.316) y Rumanía (521.181). Entre estos cuatro países suman más de 3,3 millones de residentes, aproximadamente el 35,5% del total de personas nacidas fuera de España.

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