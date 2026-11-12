La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

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Un grupo de siete pasajeros del vuelo FR8916 de Ryanair, que cubría el trayecto entre Trapani y Roma Fiumicino, ha logrado que la aerolínea les reconozca una compensación conjunta de 1.750 euros después de dos años y medio de proceso judicial y seis sentencias favorables. El vuelo, correspondiente al 15 de mayo de 2024, llegó a destino con más de tres horas de retraso, según informó el diario italiano Corriere della Sera.

El juez de paz de Trapani, en el sur de Italia, resolvió el caso a favor de los viajeros, que habían sido asistidos por la organización ItaliaRimborso. La compensación, de 250 euros por pasajero, se fundamentó en el Reglamento comunitario 261/2004, la norma que regula los derechos de los pasajeros aéreos en toda la Unión Europea.

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El argumento central de la defensa de Ryanair fue rechazado

Según el relato de Corriere della Sera, Ryanair había intentado evitar el pago al sostener que los pasajeros no habían presentado un reclamo escrito previo ante la compañía. El juez de paz desestimó ese argumento y estableció un principio que podría sentar precedente para casos similares: el derecho a la compensación surge de manera automática en el momento en que se produce el retraso, sin que sea necesario un trámite previo de reclamo formal.

Las sentencias también reconocieron el derecho de los pasajeros a que se les reembolsaran los gastos en los que incurrieron para hacer valer su reclamo ante la Justicia. El fallo remarcó, además, que la aerolínea irlandesa podría haber evitado el litigio de haber aceptado las condiciones planteadas por los pasajeros durante la instancia de conciliación previa al juicio.

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

“Las seis sentencias confirman una vez más la plena tutela prevista por la normativa europea para los pasajeros aéreos”, señaló ItaliaRimborso en un comunicado recogido por el diario italiano. La organización agregó que “muchos viajeros renuncian a hacer valer sus derechos, convencidos de que la falta de un reclamo previo o la complejidad de los trámites pueden representar un obstáculo”.

El Reglamento 261/2004 también ha generado litigios en España

El marco legal europeo que amparó a los pasajeros italianos es el mismo que rige en España y en el resto de los países de la Unión Europea. La norma establece compensaciones de entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo, en los casos de cancelación o de retrasos de tres horas o más en la llegada al destino final, salvo que la aerolínea demuestre que el problema se debió a circunstancias extraordinarias ajenas a su control.

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Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió en 2011 un caso que también involucró a pasajeros en territorio español. En esa oportunidad, siete viajeros reclamaron ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra una indemnización a Air France por un vuelo entre París y Vigo afectado por un problema técnico. El tribunal europeo determinó entonces que los pasajeros tenían derecho a la compensación de 250 euros prevista en el artículo 7 del reglamento, aunque aclaró que la normativa no permite exigir, por esa misma vía, el reembolso de gastos adicionales derivados del incumplimiento de las obligaciones de asistencia por parte de la aerolínea.

Más recientemente, el Centro Europeo del Consumidor en España precisó que la jurisprudencia del TJUE amplió los supuestos de protección al pasajero. Según una sentencia de octubre de 2023 citada por el organismo, el derecho a compensación se aplica incluso cuando la aerolínea informó la denegación de embarque con al menos dos semanas de anticipación, sin que sea necesario que el viajero se presente a la facturación en esos casos. La norma europea prevé también la reducción del 50% de la compensación cuando la aerolínea ofrece un transporte alternativo que acota el retraso final, según el tipo de distancia del vuelo original.

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