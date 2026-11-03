Seis vuelos en Europa reciben amenazas de bomba y se activan protocolos de seguridad en varios aeropuertos

Un avión Boeing 737 MAX de Ryanair(AP Foto/Armando Franca, Archivo)

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Seis vuelos comerciales han recibido este martes amenazas de bomba en Europa, lo que ha obligado a activar dispositivos de seguridad en aeropuertos de España, Polonia, Bulgaria e Italia. Las aeronaves han aterrizado sin incidentes y, hasta el momento, no se han hallado explosivos.

Uno de los episodios ha afectado a un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Mánchester, Reino Unido, y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera. El avión aterrizó a las 10.30 horas y las autoridades restringieron las operaciones durante más de dos horas para revisar el aparato.

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Los 114 pasajeros y siete tripulantes desembarcaron y pasaron controles de seguridad. En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios de emergencia y especialistas en Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX).

La inspección no detectó ningún artefacto, por ello, el aeropuerto murciano reabrió al tráfico a las 13.00 horas, aunque el cierre ha obligado a desviar a Alicante un vuelo de Binter Canarias procedente de Gran Canaria que tenía prevista su llegada al mediodía.

Dos aviones con destino a Varsovia también reciben amenazas

En Polonia, dos aeronaves que tenían como destino Varsovia también han recibido amenazas. Un vuelo de LOT procedente de Londres Heathrow, que debía aterrizar en Varsovia-Chopin, ha sido desviado al aeropuerto de Modlin, situado a unos 36 kilómetros de la capital polaca, tras una alerta sobre la posible presencia de explosivos a bordo.

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El Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, ha aterrizado en Modlin y sus pasajeros han comenzado el desembarque mientras se aplicaban los procedimientos de seguridad. La terminal ha suspendido temporalmente sus operaciones y ha retomado la actividad menos de dos horas después, una vez que la revisión no ha detectado explosivos.

Otro avión, de la compañía escandinava SAS y procedente de Copenhague, ha aterrizado con normalidad en el aeropuerto Chopin de Varsovia. Los pasajeros han desembarcado antes de que especialistas de la Guardia de Fronteras inspeccionaran el aparato y los equipajes. Durante la intervención, una de las pistas ha permanecido cerrada.

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Los vuelos procedentes de Dublín y Lisboa son revisados tras llegar a Roma

Otros dos aviones de Ryanair, uno procedente de Dublín y otro de Lisboa, también han sido revisados después de aterrizar en Roma. El vuelo que partió desde Irlanda ha sido escoltado por las Fuerzas Aéreas Italianas durante la aproximación al aeropuerto de Fiumicino.

Las autoridades han recibido avisos anónimos y han activado los controles de seguridad sobre los pasajeros, los equipajes y ambas aeronaves. La alerta ha sido posteriormente desactivada, según ha informado la BBC. No se han hallado explosivos ni se han reportado incidentes durante las operaciones.

En Bulgaria, otro vuelo procedente de Tel Aviv ha aterrizado en Sofía después de una amenaza recibida por correo electrónico. El Gobierno no ha precisado la aerolínea ni el destino final de la aeronave, aunque el único aterrizaje programado desde la ciudad israelí correspondía a un vuelo de El Al.

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El avión ha sido trasladado a una zona alejada de la terminal y de otras aeronaves para su inspección. El secretario jefe del Ministerio del Interior búlgaro, Lyubomir Nikolov, ha indicado que no existen elementos que apunten a un intento de atentado terrorista, aunque las autoridades han reforzado la seguridad.

La alerta se ha producido un día después de que un Airbus A321 de Wizz Air, que viajaba de Londres a Sofía, fuera desviado a Budapest por otra amenaza de bomba. Un caza Gripen de las Fuerzas Aéreas húngaras ha escoltado el avión, que ha podido continuar su trayecto después de que la inspección descartara la presencia de explosivos.

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