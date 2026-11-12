Si tienes manzana y sobaos, puedes preparar esta tarta fácil y rápida: lista en 20 minutos y recomendada por un chef Michelin

La receta de tarta exprés de sobao y manzana de Jesús Sánchez (Montaje Infobae)

Guardar

¿Quién no conoce los clásicos sobaos? Este bizcocho tradicional de la zona de Cantabria, suave y con un irresistible sabor a mantequilla, se prepara principalmente en la comarca de los Valles Pasiegos. Muchos los hemos disfrutado durante nuestra infancia, solos o bien acompañados de un reconfortante vaso de leche caliente. Lo que quizás no sabías es que estos pequeños bizcochos pueden convertirse en un postre digno de tres estrellas Michelin.

Nos enseña a prepararlo Jesús Sánchez, probablemente el cocinero más importante de la cocina cántabra actual. Con tres estrellas Michelin en su restaurante Cenador de Amós, Sánchez dedica también parte de su tiempo a compartir sus recetas más sencillas a través de redes sociales, en una serie publicada en su cuenta de Instagram (@_jesussanchez) titulada ‘Recetas con la gorra’.

PUBLICIDAD

Una de sus últimas aportaciones ha sido este postre, un sencillo bocado que junta el postre mítico de Cantabria con una fruta que crece allí en cualquier esquina. “¿Tienes un sobao y una manzana? Entonces tienes esta tarta exprés de sobao y manzana”, asegura en su breve vídeo, antes de explicar paso a paso la receta.

Sobaos Pasiegos (Shutterstock)

Para prepararla, primero “pelamos la manzana y sacamos bolitas con un sacabolas”, consiguiendo pequeñísimos bocados dulces, que luego cocinaremos unos minutos en una sartén con mantequilla. En esa misma sartén, con un poco de azúcar, prepararemos un caramelo claro. Finalmente, montaremos nuestro postre con una base de sobao, bolitas de manzana, caramelo ligero por encima y una hojita de menta para un toque de frescor.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de sobaos y manzana de Jesús Sánchez

Postre individual elaborado con bases de sobao, bolitas de manzana salteadas en mantequilla y un caramelo ligero preparado en la misma sartén. La técnica principal consiste en caramelizar la fruta sin ablandarla en exceso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 10 minutos.



Ingredientes

2 sobaos grandes

2 manzanas reineta o Golden

25 g de mantequilla

50 g de azúcar

4 hojas de menta

1 cucharadita de zumo de limón, opcional

Cómo hacer tarta de sobaos y manzana, paso a paso

Pela las manzanas y retira el corazón. Extrae bolitas con un sacabolas. Si no tienes este utensilio, corta la manzana en dados pequeños. Calienta una sartén a fuego medio y añade la mantequilla. Incorpora las bolitas de manzana. Saltea durante 2 o 3 minutos, hasta que tomen un ligero color dorado. Retira la manzana cuando aún conserve algo de firmeza. Así mantendrá mejor su forma al montar el postre. Reserva la fruta templada en un plato. En la misma sartén, añade el azúcar. Cocina a fuego medio hasta que se forme un caramelo claro. No remuevas el azúcar con una cuchara al principio. Mueve la sartén con suavidad para que el caramelo se funda de forma uniforme. Si quieres equilibrar el dulzor, añade unas gotas de zumo de limón. Corta cada sobao en 2 bases pequeñas o en porciones del tamaño de un bocado. Coloca una base de sobao en cada plato. Reparte encima las bolitas de manzana templadas. Vierte el caramelo justo antes de servir. Si se enfría demasiado, espesará y será más difícil repartirlo. Decora cada ración con una hoja de menta y sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por ración:

Calorías: 250 kcal.

Hidratos de carbono: 39 g.

Grasas: 10 g.

Proteínas: 3 g.

Azúcares: 25 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir la tarta recién montada, cuando el sobao todavía conserva su textura tierna y la manzana está templada.

La manzana salteada puede guardarse en la nevera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.

El caramelo puede conservarse aparte durante 2 o 3 días, aunque se endurecerá al enfriarse. Para utilizarlo de nuevo, caliéntalo a fuego muy bajo.

PUBLICIDAD

No se recomienda montar el postre con antelación, porque el sobao puede absorber demasiado líquido y perder consistencia.