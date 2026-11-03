Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

18/11/2022 Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA GUARDIA CIVIL

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Un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) ha obligado a activar esta mañana de martes el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM), según ha confirmado el gestor aeroportuario Aena. La aeronave tocó tierra a las 10.31 horas, dentro del horario previsto, en medio de un amplio despliegue de seguridad.

El dispositivo moviliza a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad

Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo conformado por bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y servicios sanitarios, que esperaban en la pista del aeródromo murciano la llegada del vuelo. Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press que, una vez el avión tomó tierra, los efectivos permanecieron en la zona para aplicar las medidas de seguridad necesarias y garantizar la protección tanto de los pasajeros como del personal del aeropuerto.

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Aena ha precisado que, tras la alerta, puso en marcha “el protocolo de seguridad fijado para estos casos” y que el asunto quedó en manos de la Guardia Civil, encargada de coordinar las labores de inspección y verificación en torno a la aeronave.

Los equipos de seguridad trabajan para determinar el alcance de la amenaza

Los efectivos desplegados se han concentrado en la inspección de la aeronave para comprobar si la amenaza tenía fundamento real o si se trataba de una falsa alarma. El operativo sigue activo en las horas posteriores al aterrizaje, mientras continúan las labores de revisión del aparato y del entorno inmediato de la pista.

Pese al despliegue de seguridad, Aena ha confirmado que la actividad del aeropuerto no ha sufrido cambios: el siguiente vuelo programado en el AIRM corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12.20 horas, sin que se hayan registrado cancelaciones ni retrasos adicionales derivados del incidente.

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*artículo en ampliación