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Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Dos de cada diez pasajeros de la aerolínea se verán afectados por esta nueva medida

Pasajeros en la zona de facturación de Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid. (Isabel Infantes / Reuters)
Pasajeros en la zona de facturación de Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid. (Isabel Infantes / Reuters)
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Los viajeros que tengan previsto volar con Ryanair y hayan decidido facturar la maleta deberán calcular con más margen su llegada al aeropuerto. Desde el próximo 10 de noviembre, la aerolínea cerrará los mostradores de facturación y entrega de equipaje 60 minutos antes de la salida programada del vuelo.

Hasta ahora, los pasajeros podían entregar sus maletas hasta 40 minutos antes de la hora prevista para el despegue. El cambio supone adelantar el cierre 20 minutos y se aplicará en todos los aeropuertos en los que opera la compañía.

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La regla afecta solo a quienes hayan contratado equipaje facturado. Para un vuelo previsto a las 12:00 horas, por ejemplo, la maleta deberá haberse entregado antes de las 11:00 horas. Presentarse en el mostrador cuando falte menos de una hora para la salida ya no será suficiente.

El cambio afecta a quienes viajan con equipaje en bodega

Ryanair calcula que alrededor del 20% de sus pasajeros factura equipaje. Ese grupo deberá completar tanto el check-in como la entrega de la maleta antes del nuevo límite.

La empresa indica que el 80% restante, formado por quienes realizan la facturación por internet y viajan solo con equipaje de mano, no se verá afectado. Estos pasajeros podrán continuar con el proceso habitual: acudir al aeropuerto con la tarjeta de embarque y dirigirse al control de seguridad.

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La medida tampoco modifica las dimensiones del bulto pequeño incluido en todas las tarifas. Los viajeros pueden llevar a bordo una pieza de hasta 40 x 30 x 20 centímetros, siempre que quepa debajo del asiento delantero.

Quienes hayan adquirido la modalidad Priority pueden subir, además, una maleta de cabina de hasta 10 kilos y con unas medidas máximas de 55 x 40 x 20 centímetros. Ryanair también ofrece equipaje facturado de 10, 20 y 23 kilos.

Una pasajera suplica de rodillas que la dejen entrar en un vuelo de Ryanair: la maleta de mano superaba el peso permitido

Ryanair busca dar más tiempo para pasar los controles

La compañía sostiene que el adelanto del cierre de los mostradores permitirá a los pasajeros que facturen maletas disponer de más tiempo para pasar las colas de los controles de seguridad y, cuando sea necesario, el control de pasaportes.

Según Ryanair, la decisión busca reducir los casos de viajeros que no llegan a tiempo a la puerta de embarque después de entregar el equipaje. La aerolínea recomienda acudir con antelación suficiente y no apurar el plazo de una hora antes de la salida.

La empresa señala que el cambio se anunció en abril, pero entrará definitivamente en vigor el martes 10 de noviembre en todos los aeropuertos.

Entregar la maleta no es lo mismo que embarcar

El nuevo límite horario fijado por la aerolínea se refiere exclusivamente a la entrega de equipaje en el aeropuerto. No debe confundirse con la hora de embarque ni con la recomendación general de llegada al aeropuerto.

La compañía aconseja a los viajeros que se presenten en el mostrador de facturación o de entrega de maletas al menos dos horas antes de la salida. Después de dejar el equipaje, el pasajero aún debe pasar los controles correspondientes y llegar a la puerta de embarque con tiempo suficiente.

Ryanair establece que los viajeros deben estar en la puerta al menos 30 minutos antes de la salida programada. Por ello, para evitar incidencias, quienes facturen una maleta tendrán que prever tres momentos: la llegada al aeropuerto, la entrega del equipaje antes del nuevo límite de 60 minutos y el acceso a la puerta de embarque.

Finalmente, aunque el comunicado de la compañía no concreta un recargo específico para quien se presente tarde a facturar la maleta. Sí recuerda que el equipaje debe quedar entregado antes del cierre del servicio y que no cumplir ese plazo puede impedir completar el trámite y poner en riesgo el viaje.

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