Reino Unido crea un nuevo sistema con drones y sensores para blindar sus cables submarinos frente a la amenaza rusa

Submarino de Reino Unido. (Reuters/Fabian Bimmer/File Photo)

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El Reino Unido invertirá más de 100 millones de euros en drones, sensores y sistemas de inteligencia artificial destinados a vigilar el Atlántico Norte, proteger cables de comunicaciones y redes energéticas submarinas, y mejorar la detección de submarinos rusos. El plan forma parte de Atlantic Bastion, el programa de la Marina Real británica para combinar medios en la defensa de infraestructuras críticas bajo el mar, un ámbito que Londres considera cada vez más vulnerable ante el aumento de la actividad naval extranjera, principalmente la del Kremlin.

La primera fase recibirá el nombre de Atlantic Net y buscará ofrecer una imagen más precisa de lo que ocurre bajo la superficie para anticipar posibles alertas. El Ministerio de Defensa británico anunció la iniciativa durante la Conferencia Internacional de Poder Naval, celebrada en Oslo. El acuerdo se ha alcanzado con Ocean Infinity Solutions, una empresa con sede en el Reino Unido especializada en robótica marina, cartografía del lecho oceánico y operaciones remotas de larga distancia.

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El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Una red autónoma para patrullar el fondo marino

El nuevo sistema reunirá vehículos autónomos submarinos, sensores acústicos de detección y equipos avanzados de comunicaciones. La Marina Real prevé que estos recursos patrullen de forma continua el lecho marino, identifiquen movimientos sospechosos o la presencia de sumergibles rusos y envíen información procesada a los buques de superficie y aeronaves especializados en guerra antisubmarina. Los submarinos de la clase Astute, vinculados a la capacidad de disuasión nuclear británica, también recibirán alertas tempranas y datos tácticos en tiempo real para reforzar su seguridad operativa.

Al integrar distintas plataformas mediante algoritmos de inteligencia artificial en una arquitectura común, el sistema permitirá cruzar grandes volúmenes de datos, compartir información operativa y reducir el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia. Además, garantizará una presencia prolongada en áreas profundas o de difícil acceso sin depender exclusivamente del despliegue constante de fragatas con tripulación y submarinistas, lo que optimizará los costes y la disponibilidad de la flota.

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Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

“Nueva tecnología para encontrar amenazas antes”

El ministro de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, señaló que las amenazas en la región evolucionan con rapidez y que el país está adaptando sus capacidades para mejorar la anticipación ante posibles sabotajes o interferencias. “Esta inversión da a la Marina Real nueva tecnología para encontrar amenazas antes y proteger nuestra infraestructura crítica”, afirmó durante la presentación del proyecto.

Según el Ministerio de Defensa, los gasoductos y cables de fibra óptica submarinos son esenciales para las comunicaciones financieras, el tráfico de internet y el suministro energético tanto del Reino Unido como de sus aliados de la OTAN. Por ello, defienden que Atlantic Bastion permite consolidar una fuerza naval híbrida que centralice el control del entorno submarino.

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El contrato con Ocean Infinity Solutions supondrá una inversión inicial de 90 millones de libras (unos 107 millones de euros) y respaldará cerca de 200 empleos cualificados en el sector tecnológico y naval británico, según el comunicado oficial. La compañía aportará sus capacidades de detección, navegación autónoma y gestión de datos, que quedarán integradas bajo el mando operativo de la Marina Real.