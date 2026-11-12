Bao casero de pollo teriyaki, una receta fácil y rica para traer la cocina asiática a casa

Receta de pan bao con pollo teriyaki (Magnific)

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El pan bao es uno de los grandes iconos de la cocina de China y del street food internacional. Suave y esponjoso, este panecillo al vapor conquista por su textura suave y esponjosa y por su versatilidad, convirtiéndolo en la versión asiática de nuestro tan querido bocadillo. .

Aunque es fácil encontrar baos ya preparados y congelados en supermercados asiáticos, también se pueden preparar en casa con facilidad uniendo harina de trigo con levadura de panadería, azúcar, sal, agua templada y aceite de girasol.

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Como relleno podemos utilizar cientos de combinaciones, aunque hoy elegimos una de las más populares: el pollo teriyaki, unas tiras de pechuga cocinadas con la clásica salsa asiática. De nuevo, podemos preparar la salsa en casa o comprarla en un supermercado especializado.

Cocinaremos el conjunto al vapor, idealmente en una clásica vaporera de bambú. Si no tenemos uno de estos artilugios, podemos usar un colador metálico que encaje sobre una olla con agua hirviendo, para cocinar el pan bao únicamente con el vapor. Como toque final, añadiremos cebolleta picada, zanahoria en tiras y semillas de sésamo para sumar un toque fresco y aromático a este original plato asiático.

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Receta de bao casero de pollo teriyaki

Estos baos se preparan con una masa fermentada de harina de trigo. Después se rellenan con pollo salteado y glaseado con salsa teriyaki antes de cocerse al vapor, una técnica que mantiene el pan tierno y húmedo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos. Preparación activa: 45 minutos. Reposo y fermentación: 40 minutos. Cocción: 25 minutos.



Ingredientes

250 g de harina de trigo

5 g de levadura seca de panadería

20 g de azúcar

½ cucharadita de sal

140 ml de agua templada

1 cucharada de aceite de girasol

400 g de pechuga de pollo

4 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de mirin o vino blanco dulce

2 cucharadas de miel o azúcar moreno

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de maicena

2 cucharadas de agua fría

2 cebolletas

1 zanahoria pequeña

Semillas de sésamo al gusto

Harina adicional para estirar la masa

Papel de horno

Cómo hacer bao casero de pollo teriyaki, paso a paso

Mezcla la harina, la levadura, el azúcar y la sal en un cuenco. Añade el agua templada y el aceite de girasol. Amasa durante 8-10 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Forma una bola y colócala en un cuenco ligeramente engrasado. Cubre la masa con un paño limpio. Déjala reposar durante 30 minutos, hasta que aumente de tamaño. Corta la pechuga de pollo en dados pequeños. Mezcla en un cuenco la salsa de soja, el mirin, la miel, el ajo, el jengibre y el aceite de sésamo. Calienta una sartén a fuego medio-alto. Añade el pollo y cocínalo durante 5-6 minutos. Vierte la salsa teriyaki y deja que reduzca durante 3-4 minutos. Disuelve la maicena en el agua fría. Incorpórala a la sartén y remueve hasta que la salsa quede espesa y brillante. Retira el pollo del fuego y déjalo templar. El relleno no debe estar muy caliente al formar los baos. Divide la masa en 8 porciones iguales. Forma una bola con cada porción. Estira cada una con un rodillo hasta obtener un disco de unos 10 cm. Coloca una cucharada de pollo en el centro de cada disco. Cierra la masa alrededor del relleno. Puedes formar pliegues o dejar el bao con un cierre sencillo. Coloca cada bao sobre un cuadrado de papel de horno. Cubre los baos y déjalos reposar otros 10 minutos. Prepara una vaporera con agua hirviendo. Coloca los baos separados entre sí. El vapor necesita espacio para circular y la masa crecerá durante la cocción. Cuece los baos al vapor durante 12-15 minutos. No abras la tapa durante los primeros 10 minutos. Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la masa se baje. Apaga el fuego y espera 2 minutos antes de retirar la tapa. Sirve los baos con cebolleta picada, zanahoria en tiras y semillas de sésamo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 baos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por bao:

Calorías: 260 kcal.

Proteínas: 17 g.

Hidratos de carbono: 39 g.

Grasas: 5 g.

Azúcares: 8 g.

Sodio: 650 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los baos cocinados se conservan en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlos, colócalos de nuevo en la vaporera durante 5 minutos. También puedes calentarlos en el microondas, cubiertos con un paño de cocina ligeramente húmedo.

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Los baos sin cocinar pueden congelarse durante 1 mes. Congélalos separados sobre una bandeja y guárdalos después en una bolsa apta para congelación. Para cocinarlos, no hace falta descongelarlos. Añade 5-8 minutos al tiempo de vapor.