Así es Nerea, una de las aspirantes más jóvenes de Pasapalabra: una afición inculcada por su abuela y estudiante de Música y Bellas Artes

Nerea, concursante de 'Pasapalabra' (Atresmedia).

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La pasión por los concursos televisivos no entiende de generaciones. Prueba de ello es la historia de Nerea, una joven madrileña que cumplió este miércoles uno de los sueños que tenía desde pequeña: pisar el plató de Pasapalabra y probar suerte en uno de los formatos más populares de la televisión. Con solo 18 años, la estudiante de Música y Bellas Artes se ha convertido en una de las aspirantes más jóvenes que han participado recientemente en el programa de Antena 3. Aunque su paso por la Silla Azul fue fugaz, su presencia ha dejado una imagen poco habitual: la de una nueva generación que también encuentra en la televisión tradicional una fuente de entretenimiento.

Su llegada al concurso presentado por Roberto Leal estuvo cargada de ilusión. Cristina Alvis fue la encargada de introducir a la candidata y explicar que su afición por el espacio venía de lejos. Tanto es así que Nerea decidió apuntarse al proceso de selección cuando todavía tenía 17 años. Sin embargo, tuvo que esperar hasta alcanzar la mayoría de edad para poder participar. Una espera que, finalmente, ha terminado llevándola hasta uno de los escenarios televisivos que llevaba años viendo desde casa.

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Antes de comenzar la prueba, la joven explicó que su vínculo con Pasapalabra se remonta a su infancia. En aquella época, el concurso formaba parte de los momentos que compartía con su abuela: “Siempre veía este programa con mi abuela cuando era pequeña, así que decidí presentarme para vivir la experiencia en primera persona”, comentó ante Roberto Leal.

El presentador quiso conocer sus primeras impresiones al llegar al plató. Nerea reconoció que el espacio le había llamado especialmente la atención y que resultaba mucho más grande de lo que imaginaba al verlo a través de la pantalla. Sus palabras dieron pie a una reacción cariñosa de Leal: “Bienvenida oficialmente a este momento tan bonito para ti. También para nosotros. Que gente tan joven se apunte a nuestro casting es una alegría. Hay cantera”, señaló, satisfecho de comprobar que el concurso sigue despertando curiosidad entre quienes han crecido en plena era digital.

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'AlaZ', la prueba que sustituye a 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Después de las presentaciones llegó el momento de concentrarse. La Silla Azul suponía para Nerea la oportunidad de convertirse en concursante y comenzar una aventura que había esperado durante meses. Frente a ella estaba David, un aspirante que ya había sufrido una derrota en el pasado y que regresaba dispuesto a defender su puesto.

Una despedida rápida

La prueba no tuvo el desenlace que esperaba la madrileña. David consiguió imponerse y Nerea no pudo superar el primer obstáculo para hacerse un hueco en el concurso. Su participación terminó antes de lo que seguramente había imaginado, aunque eso no resta valor a una experiencia que llevaba tiempo deseando vivir. Su paso por el plató también permitió poner el foco en el atractivo que mantiene Pasapalabra entre espectadores de distintas edades.

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El formato continúa siendo uno de los grandes referentes de Antena 3. El miércoles 11 de noviembre volvió a situarse entre las emisiones más destacadas de la jornada y protagonizó el minuto de oro de la televisión: a las 21:04 horas, coincidiendo con su emisión, 3.281.000 espectadores estaban siguiendo el concurso. Tras él, la jornada estuvo liderada por Antena 3 Noticias 1, que alcanzó una media de 2.773.000 espectadores y un 24,4% de cuota de pantalla.