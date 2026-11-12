A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre República Checa y España

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

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España vuelve a escena en la Nations League. La selección española visita este jueves a República Checa en Praga en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos. El equipo de Luis de la Fuente tiene un objetivo claro: conseguir los tres puntos, encadenar su quinta victoria consecutiva y mantener sus opciones de terminar esta primera fase en lo más alto de la clasificación. El siguiente compromiso será frente a Inglaterra, el próximo domingo en Madrid, en un partido que puede resultar decisivo para determinar el liderato del grupo.

El combinado español llega a esta cita en una situación favorable, tanto por sus resultados como por las sensaciones que ha transmitido en los últimos meses. Su condición de campeona del mundo y una racha de 43 encuentros sin perder convierten a España en la principal candidata a llevarse el triunfo. Pese a ello, De la Fuente no quiere que sus jugadores afronten el choque con un exceso de confianza, especialmente ante un rival que necesita reaccionar. Nunca un partido fuera de casa es tarea fácil y este se presenta como un reto para los de Luis de la Fuente.

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La convocatoria española presenta algunas ausencias importantes. Una de las más destacadas es la de Lamine Yamal, que no podrá participar debido a unas molestias en la rodilla derecha. Tampoco estará Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, que se ausenta por la espera de su segundo hijo. La previsión es que los dos futbolistas puedan estar disponibles para el encuentro del domingo contra Inglaterra. Además, el seleccionador tampoco puede contar con Rodri Hernández, Dani Olmo y Eric García, bajas que ya se conocían antes de anunciarse la convocatoria. Con este escenario, el técnico tendrá que modificar algunas piezas de su equipo, especialmente en dos zonas del campo: el centro del campo y la línea ofensiva.

El jugador español Lamine Yamal (EFE/TOLGA AKMEN)

En el otro lado estará una República Checa que afronta el partido con la necesidad de cambiar su dinámica. El conjunto que dirige Santi Denia, que asumió el cargo el pasado verano, ocupa la última posición del grupo y todavía no ha conseguido puntuar en los cuatro encuentros disputados. Un balance que contrasta con el momento que atraviesa España y que obliga a los locales a buscar una reacción ante su afición.

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Sin embargo, los checos cuentan con un precedente que invita a no dar el partido por resuelto. En el enfrentamiento de ida, celebrado en Oviedo, consiguieron competir ante la selección española y mantuvieron sus opciones durante buena parte del encuentro, aunque acabaron cayendo por 3-1. Ahora, además de intentar sorprender a la campeona del mundo, tienen otro objetivo: sumar puntos para tratar de adelantar a Croacia en la clasificación y mantenerse en la división A de la Liga de Naciones.

El propio Luis de la Fuente ha insistido en que no quiere desviar la atención hacia el partido contra Inglaterra. El seleccionador considera que lo fundamental es resolver primero la visita a Praga y recuperar las buenas sensaciones después de un mes sin reunir al grupo. “Lo más inmediato es lo más importante. El partido de Chequia es muy difícil y muy importante para nosotros. Primero hay que hacer los deberes, tener buenas sensaciones. Venimos de un mes sin estar juntos y siempre el primer partido cuesta un poco. Vamos a ir paso a paso, sabiendo todo lo que representa el partido contra Inglaterra, pero nuestro objetivo y nuestro foco están centrados en Chequia”, afirmó en declaraciones a EFE.

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El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

Horario y televisión del República Checa-España

El partido entre República Checa y España se jugará este jueves 12 de noviembre de 2026, a las 20:45 horas (horario peninsular español). El encuentro podrá verse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, que ofrecerá la retransmisión del choque. La selección española buscará cumplir con su objetivo en Praga antes de afrontar el domingo el importante duelo contra Inglaterra, con el liderato del grupo como gran aliciente.