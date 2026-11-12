Cuál es el precio de la luz en España para este 13 de noviembre

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este viernes 13 de noviembre, así como las tarifas más caras y más bajas del día.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 186.04 euros por megavatio hora para este viernes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador publicó que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 296.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato de la energía eléctrica en España llegará a los 119.33 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 13 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 159.71 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.52 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 140.48 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 153.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 186.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 225.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 235.54 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 191.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 146.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 124.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.33 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.33 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.12 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 139.17 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.34 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 242.78 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 296.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 285.26 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 264.84 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 244.89 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 216.04 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 203.81 euros por megavatio hora.