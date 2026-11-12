España

Continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ en Oviedo tras días fugado: la Policía despide al agente fallecido mientras el móvil del crimen continúa en el aire

La detonación causó la muerte del subinspector Juan José Rodríguez, integrante de la Unidad Especial de Guías Caninos. El especialista de Tedax sufrió heridas de extrema gravedad y continúa hospitalizado

Agentes de policía en uniforme de gala portan una corona de hojas verdes frente a una formación de agentes alineados en un patio exterior
Homenaje funerario al policía Juan José Rodríguez celebrado en Oviedo. (Policía Nacional)
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La Policía Nacional mantiene activo en Oviedo el dispositivo para localizar a Manuel Ferrero Álvarez, identificado como presunto responsable del artefacto explosivo que el martes causó la muerte de un policía y dejó herido de gravedad a otro. La búsqueda entra este jueves en su tercer día, después de varios registros sin resultados. El sospechoso, un hombre de unos 60 años conocido como ‘El Ruso’, cuenta con antecedentes por delitos menores y podría estar armado, según fuentes policiales citadas por EFE. El cuerpo de policía ha despedido a su compañero fallecido en un funeral celebrado en Oviedo.

Cientos de agentes participan en el operativo, que ha incluido registros en el inmueble de la calle Rafael Urrusti, en el barrio de Villafría; un edificio de Pumarín, y unas naves del polígono Espíritu Santo, a las afueras de la ciudad. Ninguno de esos despliegues permitió localizarlo. El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, afirmó el miércoles, tras el minuto de silencio celebrado ante las dependencias policiales, que el cuerpo concentra sus recursos en detener al responsable “lo antes posible”. Es probable que continúe oculto en Oviedo, pues la Policía reforzó los accesos a la ciudad para evitar que saliera. Los taxistas recibieron un aviso para que comunicaran cualquier traslado de una persona que encajara con su perfil.

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La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector. Así lo ha asegurado el inspector Pedro Aguado, jefe de Protocolo y de Prensa y Gabinete de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias, Pedro Aguado.

Un tiroteo precedió a la explosión en Villafría

La actuación comenzó alrededor de las 7:30 horas del martes, tras un aviso por disparos en una zona de viviendas sociales de Villafría. De acuerdo con las primeras pesquisas, el episodio se habría originado por un conflicto vecinal. Antes de colocar el explosivo, Ferrero Álvarez abrió fuego contra una vecina de 17 años, que sufrió heridas de bala y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La joven permanece fuera de peligro. Por el momento, fuentes policiales no han aportado más detalles sobre el móvil del crimen.

El inspector Pedro Aguado, jefe de Protocolo y de Prensa y Gabinete de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias, Pedro Aguado, ha explicado cómo ha ocurrido el suceso en Oviedo, que le ha costado la vida a un agente de Policía Nacional y otro herido grave.

Los primeros agentes que acudieron al edificio encontraron una mochila en el rellano de una vivienda. Ante la sospecha de que pudiera contener un artefacto explosivo, pidieron la intervención de especialistas de los Tedax y de la Unidad Especial de Guías Caninos. El portavoz de la Policía Nacional en Asturias, Pedro Aguado, explicó que los efectivos trasladaron el paquete al exterior para reducir el riesgo para los vecinos. “Lo sacan al exterior precisamente para preservar la seguridad de los vecinos”, señaló. La explosión se produjo durante la manipulación del bulto.

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La detonación causó la muerte del subinspector Juan José Rodríguez, integrante de la Unidad Especial de Guías Caninos, y de Deny, el pastor alemán de tres años que lo acompañaba en el operativo. El especialista de Tedax sufrió heridas de extrema gravedad y continúa hospitalizado. La Policía aclaró que el agente herido no había fallecido, después de que circulara información errónea sobre su estado. Aguado pidió prudencia ante los mensajes difundidos en redes sociales. “No hagan caso a todo lo que está circulando por redes, que muchas de las informaciones no son reales, no son veraces”, afirmó.

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