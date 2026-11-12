España

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Un informe reveló que la empresa conocía desde marzo de 2025 los problemas de estabilidad en varios taludes, que terminaron con una grieta de alto riesgo de desprendimientos sobre la vía en enero

Un tren de Renfe en su salida de una estación. (Jesús Hellín - Europa Press)
Un tren de Renfe en su salida de una estación. (Jesús Hellín - Europa Press)
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La Inspección de Trabajo (ITSS) ha sancionado a Adif por el deficiente mantenimiento de la línea 220, entre Lleida y Manresa, tras una denuncia del sindicato Alferro. Según los informes de la Inspección, del 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, Adif conocía desde marzo de 2025 los problemas de estabilidad y desprendimientos, confirmados de nuevo en julio sin que se ejecutaran a tiempo las medidas correctoras propuestas.

Esa inacción derivó, en enero de 2026, en una grieta que amenazaba con desprender un bloque rocoso sobre la vía, lo que obligó a limitar la velocidad y realizar trabajos de emergencia para retirar el bloque. La ITSS concluye que la gestión preventiva de Adif fue insuficiente y aprecia incumplimientos de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que ha extendido un acta de infracción que da inicio a un procedimiento sancionador. Además, la sociedad administradora de infraestructuras ferroviarias ha requerido a Renfe que revise y complete la evaluación de riesgos de los maquinistas, aunque no ha hallado infracciones por su parte en el mantenimiento de la infraestructura.

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(Noticia en ampliación)

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