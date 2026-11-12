La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Un tren de Renfe en su salida de una estación. (Jesús Hellín - Europa Press)

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La Inspección de Trabajo (ITSS) ha sancionado a Adif por el deficiente mantenimiento de la línea 220, entre Lleida y Manresa, tras una denuncia del sindicato Alferro. Según los informes de la Inspección, del 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, Adif conocía desde marzo de 2025 los problemas de estabilidad y desprendimientos, confirmados de nuevo en julio sin que se ejecutaran a tiempo las medidas correctoras propuestas.

Esa inacción derivó, en enero de 2026, en una grieta que amenazaba con desprender un bloque rocoso sobre la vía, lo que obligó a limitar la velocidad y realizar trabajos de emergencia para retirar el bloque. La ITSS concluye que la gestión preventiva de Adif fue insuficiente y aprecia incumplimientos de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que ha extendido un acta de infracción que da inicio a un procedimiento sancionador. Además, la sociedad administradora de infraestructuras ferroviarias ha requerido a Renfe que revise y complete la evaluación de riesgos de los maquinistas, aunque no ha hallado infracciones por su parte en el mantenimiento de la infraestructura.

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(Noticia en ampliación)