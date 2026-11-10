Un chef de Jaén, un horticultor de Palencia y una empresa de quesos manchega: estos son los siete premiados por la Real Academia de Gastronomía

El cocinero y propietario del restaurante Bagá en Jaén, Pedro Sánchez, recibe el premio al Mejor Jefe de Cocina, durante la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026 (EFE/Ángeles Visdómine)

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La Real Academia de Gastronomía ha entregado este lunes en Toledo los Premios Nacionales de Gastronomía, en una gala que escogía como escenario el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de la capital castellanomanchega. La velada estuvo conducida por el cocinero toledano Pepe Rodríguez-Rey y comenzó con una actuación de la cantante albaceteña Rozalén y un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Urda, tragedia omnipresente durante toda la noche.

El presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha coronado el sentido homenaje recordando las “conversaciones de sobremesa que se han quedado a medias” tras la tragedia de Urda y ha anunciado que pedirá al gobierno que salga de las urnas el próximo 29N que impulse una norma para la protección e impulso de la gastronomía española.

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Todos los premiados en los Premios Nacionales de Gastronomía 2026

Durante la noche, se entregaron un total de ocho premios que abarcaron cada arista de la gastronomía, desde la producción y la agricultura hasta la alta cocina y la atención de sala. El cocinero y propietario del restaurante Bagá (Jaén), Pedro Sánchez, ha recibido “muy emocionado” el premio al Mejor Jefe de Cocina y se ha recordado a sí mismo de niño “observando e intentando descubrir” cómo cocinar.

Restaurante Bagá, en Jaén (Cedida)

El Mejor Director de Sala ha recaído en el alicantino Casto Copete, de Nou Manolín, quien ha subrayado que se siente como “un Quijote” recibiendo ese premio. El sumiller y jefe de sala del restaurante vizcaíno Etxebarri, Mohamed Benabdallah, ha sido galardonado como mejor sumiller por su contribución a “enriquecer la experiencia gastronómica y poner en valor el patrimonio vitivinícola” en el recientemente nombrado como mejor restaurante del mundo.

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Durante la gala se ha dado a conocer un premio especial del jurado por méritos singulares a la empresa castellanomanchega de queso García-Baquero, que ha recogido Natalia García-Vaquero, dedicando el galardón a los ganaderos, maestros queseros y a su abuelo Hersilio García-Baquero.

La periodista de EFE Pilar Salas ha sido galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación 2026 por su capacidad para divulgar la gastronomía española con “rigor, creatividad y compromiso con la cultura gastronómica”, y ha utilizado su momento para reivindicar el “volver a cocinar” en casa.

Entre reivindicaciones al mundo rural, a los artesanos y a su herencia familiar, el horticultor y bombero palentino Emilio Medina ha sido galardonado con el premio al Talento Joven por su labor como impulsor del proyecto La Mielga, que busca recuperar semillas y variedades agrícolas tradicionales y a mantener vivo el conocimiento asociado a ellas.

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Emilio Medina, Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Talento Joven (Real Academia de Gastronomía)

Josep Bernabeu Mestre, catedrático de Historia de la Ciencia, ha recibido el premio a la Investigación e Innovación 2026 por “una trayectoria dedicada a defender que la gastronomía es una herramienta para comprender nuestra historia”. El doctor ha dicho durante su discurso que el galardón es “una gran responsabilidad”, pero también un “desafío” para seguir trabajando.

El galardón ‘Toda una Vida’ fue entregado al cocinero, Jaume Subirós (Girona, 1949), por sus más de seis décadas vinculado al Motel Empordà, en Figueres, donde comenzó a trabajar con once años. El premio ha reconocido “una trayectoria dedicada a la restauración” y una forma de entender la gastronomía basada en “el producto, el territorio y la hospitalidad”.

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