Eustaquio Pérez, el gallego de 105 años que es una de las personas más longevas de España: “Me levanto a las cuatro de la mañana y ando ocho kilómetros diarios”

Fotograma de Eustaquio Pérez, en el programa 'Cosas Nuestras' de RTVE (Televisión Española)

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Llegar a cumplir 100 años es un hito que pocas personas consiguen. Superar esa edad y conservar las ganas de levantarse cada mañana, trabajar y disfrutar de la vida resulta todavía más extraordinario. Los centenarios despiertan cada vez más interés porque sus experiencias permiten acercarse a una pregunta que sigue sin tener una respuesta sencilla: ¿qué hay detrás de una vida tan larga?

La alimentación, la actividad física, los hábitos cotidianos y la actitud ante las dificultades suelen aparecer entre los factores que se relacionan con un envejecimiento saludable. Sin embargo, no existen fórmulas mágicas ni recetas universales para alcanzar una edad avanzada. Cada historia es diferente y, en ocasiones, las costumbres de quienes superan el siglo de vida sorprenden por su sencillez y naturalidad.

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Es el caso de Eustaquio Pérez Fernández, un gallego de 105 años y una de las personas más longevas de España, que se ha convertido en protagonista de un reportaje del programa Cosas Nuestras, de Televisión Española. Los reporteros han acompañado al centenario durante una jornada para conocer de cerca sus rutinas, su alimentación y su particular filosofía de vida.

Fotograma de Eustaquio Pérez echando cuatro cucharadas soperas de azúcar al café, una cantidad muy por encima de lo recomendado (Televisión Española)

“Me gustan los dulces porque la vida es amarga”

Uno de los aspectos que más llama la atención de la rutina de Eustaquio es su horario, pues su jornada comienza cuando todavía es de noche. “Me levanto a las cuatro de la mañana. Voy a la cocina, me tomo un vaso de agua con una pastilla que no sé qué es. No sé si es de la tensión o de qué. Es una pastilla. Luego preparo el desayuno con un bollo de pan”, explica.

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Su desayuno también revela una de sus grandes debilidades: los dulces. De hecho, no duda en añadir cuatro cucharadas soperas de azúcar a su café, una cantidad que supera ampliamente las recomendaciones nutricionales actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que serían unos 25 gramos. Sin embargo, Eustaquio tiene una explicación muy particular para esta afición: “Me gustan los dulces porque la vida es amarga”, bromea.

Más allá de su gusto por el azúcar, su alimentación responde a un patrón bastante tradicional. Lejos de dietas sofisticadas o productos especiales, Eustaquio recuerda una forma de comer vinculada a la vida rural y a los alimentos disponibles en su entorno. “Aquí se comía cerdo o carne y todo lo que da el campo, ni más ni menos”, subraya. Una alimentación basada en productos habituales de la gastronomía tradicional gallega, aunque no necesariamente responde a todas las recomendaciones nutricionales actuales.

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Ocho kilómetros diarios junto a sus ovejas

Si hay algo que destaca especialmente en el día a día de Eustaquio es su actividad física. Según explicó al diario La Región, camina diariamente con sus ovejas alrededor de ocho kilómetros. Una rutina que refleja hasta qué punto el movimiento y el trabajo han formado parte de su vida.

Su relación con el esfuerzo sigue siendo una constante, como demuestra una de sus declaraciones más contundentes: “Moriré con ganas de trabajar”. A sus 105 años, reconoce que las limitaciones físicas son inevitables, pero no ha perdido el interés por seguir adelante.

Todos queremos vivir más y mejor, pero ¿es la longevidad algo que se puede transmitir de padres a hijos? Analizamos una investigación que siguió a más de 4000 personas para entender si la clave para una vida larga reside en nuestros genes.

Las ganas de vivir también cuentan

Eustaquio tiene claro que cumplir años no significa renunciar a disfrutar de la vida. “Me siento joven y con ganas de vivir. Claro que echo de menos las fuerzas. Las ideas siguen ahí, pero las fuerzas... eso es lo que echo de menos”, reconoce.

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Cuando le preguntan qué recomendaría a las nuevas generaciones para llegar a una edad tan avanzada, su respuesta resume su filosofía: “Trabajar y luchar para tener. Fumar no y otros vicios tampoco. Cuantos menos, mejor”.

Su historia recuerda la importancia de mantenerse activo, evitar hábitos perjudiciales y conservar las ganas de vivir. Aunque la longevidad depende de múltiples factores, entre ellos la genética, el entorno y los hábitos de salud, el testimonio de Eustaquio demuestra que la actividad cotidiana y una actitud positiva pueden seguir acompañando a una persona incluso después de cumplir 105 años.