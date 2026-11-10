España

Un trabajador es despedido por hacer rutas en bicicleta de 50 kilómetros durante una baja por lesión en la rodilla: es improcedente porque el médico le recomendó “fortalecer el cuádriceps”

El operario sufrió un accidente laboral el pasado diciembre de 2019. Cinco años después, una resonancia reflejó una probable nueva rotura del menisco interno

Uun hombre se desplaza con una bicicleta. (EFE/Zipi)
Uun hombre se desplaza con una bicicleta. (EFE/Zipi)
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de la empresa siderúrgica Tubacex que realizó rutas de bicicleta durante una baja médica por dolor de rodilla. La empresa sostuvo que aquellas salidas eran incompatibles con su incapacidad temporal, pero la Sala ha concluido que los informes médicos recomendaban ejercicios sin carga, entre ellos la bicicleta.

El operario llevaba desde el 19 de abril de 2004 en la empresa Tubacex Tubos Inoxidables, SAU, en el centro de Amurrio. Ejercía como oficial de primera de nivel 11 en el área de ultrasonidos, donde alternaba periodos sentado con desplazamientos, escaleras y tareas de pie. El trabajador sufrió un accidente laboral el pasado diciembre de 2019, después de tropezarse en un escalón que forzó su rodilla derecha. La lesión derivó en una primera baja y en una intervención quirúrgica en agosto de 2020. Cuatro años después, en junio de 2024, reaparecieron los dolores, sobre todo al subir y bajar escaleras.

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Una resonancia practicada el 30 de septiembre de 2024 reflejó una probable nueva rotura del menisco interno, condropatía en la articulación, derrame y un quiste de Baker incipiente. El trabajador recibió infiltraciones en enero, junio y julio de 2025.

Las rutas presentaban desniveles de entre 200 y 640 metros

La empresa le despidió el 29 de agosto de ese mismo año tras un seguimiento de sus actividades durante la baja. La carta recogió paseos, conducción, subidas de escaleras, trabajos de limpieza en cuclillas, visitas al gimnasio y rutas ciclistas por carretera tres o cuatro días por semana, que duraban entre dos horas y dos horas y media y cubrían trayectos de unos 50 a 60 kilómetros, con desniveles de entre 200 y 640 metros. En este contexto, la empresa le atribuyó la simulación o prolongación fraudulenta de una enfermedad y una transgresión de la buena fe contractual.

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Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

Pero el tribunal ha invalidado estos argumentos y concluyó que esas imágenes no acreditaron un fraude. Los informes médicos recogían que el trabajador podía caminar, subir y bajar escaleras y extender por completo la rodilla, aunque tenía contraindicada la carga prolongada sobre esa articulación. El médico recomendó a este trabajador “fortalecer en cuádriceps” y perder peso realizando ejercicio con la bicicleta o natación.

La sentencia deberá readmitirle o indemnizarle

La sentencia ha obligado a Tubacex a readmitir a Pedro o, en su defecto, indemnizarle con 105.787,69 euros. Si elige la readmisión, deberá abonar los salarios que dejó de percibir desde el despido, efectivo el 2 de septiembre de 2025, en los términos establecidos por el juzgado.

La resolución no ha aceptado la petición del trabajador para que el despido fuera nulo. El trabajador vinculó la decisión de la empresa con su estado de salud, su inclusión en la candidatura del sindicato STAT y las tensiones previas en el área de Ultrasonidos, pero el tribunal no ha apreciado indicios suficientes de discriminación, represalia o lesión de la libertad sindical. La decisión empresarial ha partido de una pérdida de confianza que no bastó para justificar el despido, pero tampoco probó una vulneración de derechos fundamentales.

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