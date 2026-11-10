Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

Mariano Rajoy, en el día de su derrota en la moción de censura. (AP)

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Mariano Rajoy presidió el Gobierno de España durante casi siete años, entre diciembre de 2011 y junio de 2018, al frente de dos legislaturas marcadas por la crisis económica, el desafío independentista en Cataluña y los escándalos de corrupción que terminaron por desalojarlo de La Moncloa mediante una moción de censura, la primera que prosperó en la historia de la democracia española.

El líder del PP se convirtió en el sexto presidente del Gobierno desde la Transición tras una trayectoria política de más de tres décadas. Su mandato se desarrolló en un contexto de profunda recesión heredada del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con una tasa de desempleo que llegó a superar el 26% de la población activa.

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Qué año ganó Mariano Rajoy las elecciones

Rajoy ganó las elecciones generales por primera vez el 20 de noviembre de 2011, en una votación anticipada que convocó Zapatero ante el agravamiento de la crisis de deuda en Europa. El PP obtuvo 186 escaños y el 44,63% de los votos (10.866.566 sufragios), la mayor representación lograda por los populares en unos comicios generales, frente a los 110 diputados y el 28,76% que consiguió el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, su peor resultado desde la restauración de la democracia. En el Senado, el PP alcanzó también mayoría absoluta con 136 de los 208 escaños.

Mariano Rajoy preside una reunión del Consejo de Ministros. (Europa Press)

Rajoy fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y juró el cargo ante el rey Juan Carlos I al día siguiente. Cinco años más tarde, el 26 de junio de 2016, volvió a ganar las elecciones, aunque sin mayoría absoluta: el PP sumó 137 escaños y el 33,01% de los votos, catorce diputados más que en los comicios de diciembre de 2015, que habían dejado un Parlamento fragmentado y sin gobierno posible. Entre ambas citas electorales de 2015 y 2016, España vivió casi un año de interinidad, con Rajoy al frente de un Ejecutivo en funciones.

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Primera legislatura de Mariano Rajoy

El primer Gobierno de Rajoy, vigente de diciembre de 2011 a noviembre de 2016, estuvo dominado por la gestión de la crisis económica y el ajuste fiscal. La mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados le permitió aplicar reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral de 2012 y un rescate bancario parcial solicitado a la Unión Europea para sanear el sistema financiero español.

Los años 2012 y 2013 estuvieron marcados por el malestar social frente a los recortes en gasto público y por movilizaciones ciudadanas como la Marea Verde y la Marea Blanca, en defensa de la educación y la sanidad públicas. A partir de 2014, la economía mostró signos de recuperación, aunque el desempleo se mantuvo en niveles elevados durante todo el mandato. En paralelo, avanzó en los tribunales el caso Gürtel, una trama de corrupción y financiación ilegal vinculada al PP que marcó el desgaste del partido ante la opinión pública.

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Mariano Rajoy en un mitin del PP. (AP)

El independentismo catalán ganó fuerza durante este período. El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña con una participación histórica del 77,6%, en las que la coalición Junts pel Sí obtuvo 62 escaños. Tres meses después, las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 supusieron el fin del bipartidismo en España: el PP volvió a ser la fuerza más votada, pero cayó a 123 escaños y perdió la mayoría absoluta, mientras que Podemos, liderado por Pablo Iglesias, y Ciudadanos, con Albert Rivera, irrumpieron con fuerza en el Congreso. Ningún candidato logró los apoyos necesarios para formar gobierno, lo que derivó en la repetición electoral seis meses después.

Segunda legislatura de Mariano Rajoy

Tras las elecciones del 26 de junio de 2016, Rajoy logró la investidura gracias a la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE, en un acuerdo que puso fin a casi un año de bloqueo institucional. El segundo Gobierno tomó posesión el 4 de noviembre de 2016 y gobernó en minoría, con apoyos parlamentarios variables según cada iniciativa legislativa.

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Esta etapa estuvo atravesada por el desafío independentista en Cataluña, que derivó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía catalana. El Ejecutivo también enfrentó dimisiones ministeriales vinculadas a escándalos de corrupción, entre ellas la de la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, señalada por un juez como beneficiaria de la trama Gürtel.

El expresidente del Gobierno despide a su ministra de Empleo, fallecida en el accidente de Urda.

En junio de 2017, Rajoy sorteó una primera moción de censura presentada por Unidos Podemos, con Pablo Iglesias como candidato alternativo, que fue rechazada con 82 votos a favor y 170 en contra. El desenlace llegó un año después: el 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional dictó sentencia en el caso Gürtel y determinó la existencia de una estructura de financiación ilegal en el PP desde su fundación en 1989.

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La moción de censura

A raíz de ese fallo, el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, registró el 25 de mayo de 2018 una segunda moción de censura contra Rajoy, con el respaldo de 84 diputados socialistas. La votación se celebró el 1 de junio y prosperó con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, diez más de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El voto decisivo lo aportó el PNV, que confirmó su apoyo apenas un día antes tras asegurarse el mantenimiento de los Presupuestos de 2018.

Fue la primera moción de censura exitosa en la historia democrática española y puso fin al mandato de Rajoy, quien presentó su dimisión ante el rey Felipe VI. Sánchez juró el cargo como nuevo presidente del Gobierno al día siguiente y se convirtió en el primer jefe del Ejecutivo que no era diputado desde el restablecimiento de la democracia en 1977. Días después, Rajoy renunció también a la presidencia del PP y a su escaño en el Congreso, y solicitó su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad, donde tenía plaza en Santa Pola, Alicante.

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