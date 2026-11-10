España

Un policía muere y otro resulta herido de gravedad tras la explosión de una mochila durante una intervención por un tiroteo en Oviedo

El agente fallecido pertenecía a la unidad de Guías Caninos, mientras que un especialista de los Tedax ha sufrido la amputación de una pierna tras estallar un artefacto en el barrio de Villafría

Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. (CEP)
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Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. El agente fallecido pertenecía a la unidad de Guías Caninos, mientras que el herido, especialista en desactivación de explosivos (Tedax), ha sufrido la amputación de una pierna y permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los hechos comenzaron a primera hora de este martes, 10 de noviembre, cuando los servicios de emergencia recibieron varias llamadas de vecinos que alertaban de haber escuchado disparos en las inmediaciones de un bloque de viviendas sociales. Según informan medios locales, un hombre habría disparado contra una menor de 17 años, que resultó herida y tuvo que ser trasladada al HUCA. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el ataque y el estado de salud de la joven.

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La explosión durante la inspección de la mochila

La intervención policial se trasladó a la calle Rafael Urrusti, donde los agentes localizaron una mochila entreabierta en el portal de uno de los edificios. El bulto tenía una luz parpadeante, un indicio que llevó a los policías a solicitar la presencia de los especialistas en explosivos para examinar su contenido.

La Policía mantiene acordonado el lugar de la explosión. (TPA)
La Policía mantiene acordonado el lugar de la explosión. (TPA)

Hasta el lugar acudieron efectivos de los Tedax. Durante la inspección del objeto, un subinspector de la unidad de Guías Caninos se aproximó a la mochila y, en ese momento, se produjo la explosión del artefacto. La detonación acabó con su vida y causó heridas gravísimas al especialista en explosivos que lo acompañaba. El segundo agente fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanece ingresado en estado muy grave. La gravedad de las lesiones ha obligado a amputarle una pierna.

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La Policía Nacional mantiene desplegado un amplio dispositivo en Villafría, con la zona acordonada y los accesos restringidos mientras se desarrollan las labores de investigación y seguridad. En el operativo participan también efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencia.

Búsqueda del hombre que habría disparado a la menor

Las primeras informaciones apuntan a que los dos episodios estarían relacionados con una disputa vecinal. La Policía busca al hombre que presuntamente disparó contra la joven y que podría estar detrás de la colocación o activación del artefacto explosivo. No obstante, las circunstancias concretas del suceso todavía no están esclarecidas.

Hasta el barrio de Villafría se han desplazado el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno, para conocer de primera mano lo ocurrido. El regidor se dirige al lugar en medio de la confusión inicial sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)
Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)

La investigación deberá determinar ahora quién colocó la mochila, qué tipo de artefacto contenía y si la explosión fue provocada deliberadamente cuando los agentes se disponían a examinarla. La prioridad policial pasa también por localizar al presunto autor de los disparos y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

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