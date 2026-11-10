Los analistas políticos coinciden sobre la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’: “David Broncano se ha sacrificado”

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

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Este lunes, 9 de noviembre, Santiago Abascal acudió a ‘La Revuelta’ casi como un invitado más. La expectación y curiosidad por la entrevista eran altas. Así lo demuestra la audiencia del programa, que alcanzó los 4,8 millones de espectadores, superando la visita de Pedro Sánchez. El propio David Broncano se había pronunciado días antes cuando anunció al invitado y confesó: “Nunca pensé que diría esto”.

Las reacciones en redes sociales durante y después de la entrevista al líder de Vox no tardaron en llegar. Entre ellas destacan la de los expertos en comunicación y periodismo, que concuerdan en que el presentador estaba “intentando tirar como podía” de la situación.

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María González Acosta, historiadora y analista política, publicó un post en el que sostuvo que Broncano “se había sacrificado” al abandonar el tono humorístico habitual del programa y enfrentar una entrevista a un candidato con público de su lado. El mensaje fue compartido, entre otros, por Adolfo Rodríguez Sánchez, presidente del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid; René Soto, especialista en comunicación; José Rubio, periodista, y Elena Reines, publicista y periodista.

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

Los expertos compararon la labor del presentador de ‘La Revuelta’ con Silvia Intxaorrondo o Javier Ruiz, a quienes definió como “especialistas en esto y en llevar este tipo de entrevistas”. La analista sostuvo que el presentador “es más cómico que periodista” y que no estaba preparado para asumir un tono serio desde el principio, pese a haberlo intentado.

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Silvia Intxaurrondo se ha pronunciado este martes sobre la entrevista y lo primero que ha hecho ha sido enviar un abrazo a David Broncano: “Es absolutamente injusto cargar contra un comunicador”. La periodista y presentadora ha aprovechado y ha lanzado una reflexión sobre la extrema derecha: “¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?”. Y también confiesa que se fijó en el presentador: “Yo a David Broncano no le ví cómodo”.

Según la interpretación de los analistas, Broncano tuvo que adoptar esa postura “para que la izquierda no lo señalara”, ya que un enfoque humorístico habría abierto el debate sobre si el programa contribuía a blanquear el discurso de Vox. “Para mí esta entrevista es problemática, angustiosa y hoy David Broncano se ha sacrificado”, sostenía en el texto difundido por redes sociales.

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Otras voces del ámbito de la comunicación coincidieron en señalar la ausencia de humor como uno de los rasgos distintivos del programa. La periodista de El País Luz Sánchez Mellado escribió en redes: “Cero humor. Cero punch. Cero vacile. Cero aprietos. Cero confrontación. Cero cero”. En la misma línea, otros usuarios apuntaron que “tener tablas como humorista no te convierte automáticamente en buen entrevistador”.

El público aplaudió afirmaciones cuestionadas

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Abascal, al justificar su rechazo al consenso científico sobre el cambio climático, afirmó que “la gente antes no creía que la tierra era redonda”, una frase que recibió aplausos del público presente en el estudio. El propio Broncano reconoció después, a modo de autocrítica, que “quizá ha sido un error haber aceptado a este público porque el apoyo unánime que hoy le han dispensado no se corresponde con la sociedad”.

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En ese mismo bloque, el líder de Vox vinculó la crisis de la vivienda con la llegada de inmigrantes al país, al asegurar que habían entrado cinco millones de personas mientras solo se construyeron 400.000 viviendas. La afirmación no fue contrastada durante la emisión. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento de población en España desde 2021 ronda los 2,1 millones de personas, una cifra distinta a la mencionada por Abascal.

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)

Abascal denunció el formato del encuentro

A la salida del programa, el líder de Vox ofreció declaraciones a los medios presentes en las que calificó lo ocurrido como “un debate muy serio” más que una entrevista convencional. Broncano, por su parte, admitió al final del espacio que no le deseaba suerte de cara a las elecciones, a lo que Abascal respondió: “Yo sí que te la deseo porque la necesitarás”, un comentario que después definió como “una broma”.

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