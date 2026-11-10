Ni calabaza ni zanahoria: este es el efecto que tienen las alcachofas en la salud

Una tabla de alcachofas (Magnific)

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Las alcachofas son mucho más que un alimento de temporada. Su característico sabor y su versatilidad en la cocina se acompañan de una composición nutricional que las convierte en una excelente opción para cuidar la salud. Bajas en calorías y ricas en fibra, aportan nutrientes esenciales y compuestos naturales con interesantes efectos fisiológicos para el organismo, tal y como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Desde el punto de vista nutricional, tras el agua, su componente mayoritario son los hidratos de carbono, entre los que destacan la inulina y la fibra. También contienen minerales como el potasio y el fósforo, fundamentales para el funcionamiento normal de diferentes sistemas del cuerpo. Además, apenas aportan 44 kilocalorías por cada 100 gramos, por lo que son ideales para incluir en una alimentación equilibrada.

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Sin embargo, lo más interesante de las alcachofas no se encuentra únicamente en sus nutrientes principales, ya que su composición incluye pequeñas cantidades de sustancias como los esteroles y la cinarina, a las que se atribuyen efectos fisiológicos positivos. Estas características hacen de esta verdura un alimento especialmente interesante desde el punto de vista de la salud.

Cuidan la salud digestiva

Uno de los principales beneficios de las alcachofas es su contenido en fibra e inulina, según la FEN. La fibra contribuye al funcionamiento normal del aparato digestivo, favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Por su parte, la inulina es un tipo de fibra soluble que actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino.

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Gracias a estos componentes, el consumo de alcachofas puede contribuir al mantenimiento de una microbiota intestinal equilibrada, un aspecto importante para la salud digestiva.

Contribuyen al sistema nervioso

Las alcachofas aportan potasio, un mineral imprescindible para el correcto funcionamiento del organismo. Entre sus funciones destaca su participación en la transmisión de los impulsos nerviosos, por lo que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Incorporar alimentos ricos en este mineral, como las alcachofas, ayuda a cubrir las necesidades diarias de potasio dentro de una dieta variada y equilibrada.

Ayudan al buen funcionamiento de los músculos

El potasio presente en las alcachofas también desempeña un papel importante en la actividad muscular. Este mineral interviene en los procesos de contracción y relajación de los músculos, por lo que su consumo contribuye a mantener una función muscular normal.

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Por este motivo, las alcachofas pueden formar parte de una alimentación saludable que aporte los minerales necesarios para el funcionamiento del sistema muscular.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Mantenimiento de huesos y dientes

De acuerdo con la FEN, otro de los nutrientes destacados de las alcachofas es el fósforo, un mineral esencial para mantener los huesos y los dientes en condiciones normales. Su presencia en este alimento resulta especialmente interesante, ya que una ración puede cubrir aproximadamente el 20 % de las ingestas recomendadas de fósforo para la población de estudio.

Además de su papel en la salud ósea y dental, el fósforo participa en procesos fundamentales para el metabolismo energético y el funcionamiento celular.

Ayudan a controlar el peso

Con apenas 44 kilocalorías por cada 100 gramos, las alcachofas son una verdura con un aporte energético muy reducido. Su contenido en agua y fibra contribuye a proporcionar sensación de saciedad, lo que permite incorporarlas a comidas equilibradas sin incrementar excesivamente su contenido calórico.

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Por ello, son una buena alternativa para quienes desean controlar su peso sin renunciar a platos nutritivos y sabrosos. Preparadas al horno, al vapor, a la plancha o en guisos, permiten disfrutar de diferentes recetas saludables.