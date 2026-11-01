Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Patsa con salsa de calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño es el momento perfecto para recuperar los platos calientes y los ingredientes de temporada que llenan la cocina de sabor. Entre ellos destaca la calabaza, un alimento muy versátil que permite preparar desde cremas y guarniciones hasta salsas con las que dar un giro a platos tan habituales como la pasta. Su textura suave y su punto ligeramente dulce combinan especialmente bien con el sabor intenso del ajo, que aporta personalidad al conjunto sin restarle protagonismo al ingrediente principal.

Esta receta de pasta con salsa de calabaza y ajos es una forma diferente de disfrutar de uno de los productos estrella del otoño, con una elaboración sencilla y un resultado cremoso que convierte cualquier comida cotidiana en un plato especial.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Horneado: 40 minutos

Cocción y mezcla: 10 minutos

Tiempo total: 60 minutos

Ingredientes

400 g de pasta (la variedad que prefieras).

600 g de calabaza pelada.

1 cabeza de ajos.

Nata para cocinar.

Caldo de verduras.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Pimienta negra.

Cómo hacer pasta con salsa de calabaza y ajos asados, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C. Mientras alcanza la temperatura, pela la calabaza y córtala en dados de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Coloca los dados de calabaza en una fuente apta para horno y añade una cabeza de ajos entera. Incorpora un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta negra. Hornea durante unos 40 minutos, hasta que la calabaza esté tierna y los ajos se hayan ablandado. Prepara la salsa. Cuando las verduras estén listas, introduce la calabaza asada en el vaso de la batidora. Añade los dientes de ajo asados, la nata para cocinar y un poco de caldo de verduras. Tritura hasta conseguir una salsa cremosa y homogénea. Pon una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa a hervir, incorpora la pasta y cocínala siguiendo las indicaciones del fabricante. Antes de escurrirla, reserva un poco del agua de cocción, ya que ayudará a integrar la salsa. Mezcla y termina el plato. Pasa la pasta cocida a una sartén y añade la salsa de calabaza y ajo asado. Incorpora un chorrito del agua de cocción y remueve a fuego suave para que la pasta se impregne bien y obtengamos la textura que buscamos.

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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades, la receta puede prepararse para cuatro personas, siempre que se utilicen unos 100 gramos de pasta seca por comensal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Para una ración (calculando 400 g de pasta, 600 g de calabaza, una cabeza de ajos, 200 ml de nata para cocinar y 100 ml de caldo de verduras, repartidos entre cuatro personas):

Calorías: 570 kcal

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 91 g

Proteínas: 17 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta con salsa de calabaza se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera durante unos 3 días. Es preferible conservarla sin mezclar con demasiada salsa si se quiere evitar que la pasta absorba toda la humedad. Para recalentarla, basta con añadir un chorrito de agua o caldo y calentarla a fuego suave.

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