Un postre de café y almendras ideal para Navidad, una receta con un toque crujiente irresistible

Pastelitos de café y almendras: la receta que convierte la merienda en un ritual. (Youtube/La cocina de Loli Domínguez)

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El aroma a café recién hecho mezclado con almendra tostada despierta cualquier sobremesa. Estos pastelitos de café y almendras combinan un bizcocho húmedo con un glaseado intenso que atrapa desde el primer bocado.

Las combinaciones de los dos sabores son infinitas. Las almendras y el chocolate se usan en bizcochos, tartas, chocolatinas o bombones. Dos ingredientes que mezclados superan cualquier expectativa y que forman parte de la repostería mundial y española.

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Receta de pastelitos de café y almendras

Estos pastelitos de café y almendras son pequeños bizcochos individuales elaborados con aceite de oliva suave, lo que les aporta una miga jugosa y ligera. La técnica principal consiste en montar los huevos con el azúcar, incorporar los líquidos aromatizados con café y terminar con un glaseado de azúcar glas que se remata con almendra tostada y un toque de ganache de chocolate.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 55 minutos . Preparación de la masa: 15 minutos. Horneado: 30 a 35 minutos a 170 ºC. Glaseado y decoración: 10 minutos.



Ingredientes

Ingredientes para los pastelitos de café y almendra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el bizcocho:

3 huevos de tamaño grande.

Una pizca de sal.

175 g (3/4 taza) de azúcar.

80 ml (1/3 taza) de aceite de oliva de sabor suave.

80 ml (1/3 taza) de leche.

1 1/2 cucharada de café instantáneo.

1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla.

50 g (1/2 taza) de almendra cruda molida.

180 g (1 1/4 tazas) de harina de trigo común o de todo uso.

10 g (1 cucharada) de levadura química o polvo de hornear.

Para el glaseado:

90 g (2/3 taza) de azúcar glas o azúcar impalpable.

2 cucharadas de leche.

Un poco de café instantáneo.

Trocitos de almendra pelada y tostada (cantidad al gusto).

Ganache con 50 % de nata y 50 % de chocolate (cantidad al gusto).

Cómo hacer pastelitos de café y almendras, paso a paso

Precalienta el horno a 170 ºC con calor arriba y abajo.

Bate los huevos con la pizca de sal y el azúcar hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen. Este paso es clave para lograr una miga esponjosa.

En un vaso aparte, disuelve el café instantáneo en la leche tibia.

Añade a los huevos montados el aceite de oliva, la mezcla de leche con café y la esencia de vainilla. Integra con movimientos suaves para no bajar el aire incorporado.

Incorpora la almendra molida y mezcla bien.

Tamiza la harina junto con la levadura química y agrégala en dos o tres tandas a la masa. Mezcla solo hasta unificar, sin batir en exceso.

Reparte la masa en moldes individuales para pastelitos o en un molde para magdalenas, llenando hasta dos tercios de su capacidad.

Hornea entre 30 y 35 minutos . Comprueba el punto con un palillo: debe salir limpio.

Retira del horno y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de glasear.

Para el glaseado, mezcla el azúcar glas con la leche y un poco de café instantáneo disuelto hasta conseguir una textura espesa pero fluida.

Baña la superficie de cada pastelito con el glaseado de café.

Decora con trocitos de almendra tostada y un hilo de ganache de chocolate y nata al 50 %.

Deja reposar unos minutos para que el glaseado cuaje antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 10 y 12 pastelitos individuales, según el tamaño del molde utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aproximadamente.

Proteínas: 4 g.

Grasas: 10 g.

Carbohidratos: 27 g.

Azúcares: 18 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los pastelitos de café y almendras se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En la nevera aguantan hasta 5 días, aunque conviene dejarlos atemperar antes de comerlos. También se pueden congelar sin el glaseado hasta 2 meses.

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