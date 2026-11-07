Un postre de café y almendras ideal para Navidad, una receta con un toque crujiente irresistible

El aroma a café recién hecho mezclado con almendra tostada despierta cualquier sobremesa. Estos pastelitos de café y almendras combinan un bizcocho húmedo con un glaseado intenso que atrapa desde el primer bocado.
Las combinaciones de los dos sabores son infinitas. Las almendras y el chocolate se usan en bizcochos, tartas, chocolatinas o bombones. Dos ingredientes que mezclados superan cualquier expectativa y que forman parte de la repostería mundial y española.
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Receta de pastelitos de café y almendras
Estos pastelitos de café y almendras son pequeños bizcochos individuales elaborados con aceite de oliva suave, lo que les aporta una miga jugosa y ligera. La técnica principal consiste en montar los huevos con el azúcar, incorporar los líquidos aromatizados con café y terminar con un glaseado de azúcar glas que se remata con almendra tostada y un toque de ganache de chocolate.
Tiempo de preparación
- El tiempo total ronda los 55 minutos.
- Preparación de la masa: 15 minutos.
- Horneado: 30 a 35 minutos a 170 ºC.
- Glaseado y decoración: 10 minutos.
Ingredientes
Para el bizcocho:
- 3 huevos de tamaño grande.
- Una pizca de sal.
- 175 g (3/4 taza) de azúcar.
- 80 ml (1/3 taza) de aceite de oliva de sabor suave.
- 80 ml (1/3 taza) de leche.
- 1 1/2 cucharada de café instantáneo.
- 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla.
- 50 g (1/2 taza) de almendra cruda molida.
- 180 g (1 1/4 tazas) de harina de trigo común o de todo uso.
- 10 g (1 cucharada) de levadura química o polvo de hornear.
Para el glaseado:
- 90 g (2/3 taza) de azúcar glas o azúcar impalpable.
- 2 cucharadas de leche.
- Un poco de café instantáneo.
- Trocitos de almendra pelada y tostada (cantidad al gusto).
- Ganache con 50 % de nata y 50 % de chocolate (cantidad al gusto).
Cómo hacer pastelitos de café y almendras, paso a paso
- Precalienta el horno a 170 ºC con calor arriba y abajo.
- Bate los huevos con la pizca de sal y el azúcar hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen. Este paso es clave para lograr una miga esponjosa.
- En un vaso aparte, disuelve el café instantáneo en la leche tibia.
- Añade a los huevos montados el aceite de oliva, la mezcla de leche con café y la esencia de vainilla. Integra con movimientos suaves para no bajar el aire incorporado.
- Incorpora la almendra molida y mezcla bien.
- Tamiza la harina junto con la levadura química y agrégala en dos o tres tandas a la masa. Mezcla solo hasta unificar, sin batir en exceso.
- Reparte la masa en moldes individuales para pastelitos o en un molde para magdalenas, llenando hasta dos tercios de su capacidad.
- Hornea entre 30 y 35 minutos. Comprueba el punto con un palillo: debe salir limpio.
- Retira del horno y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de glasear.
- Para el glaseado, mezcla el azúcar glas con la leche y un poco de café instantáneo disuelto hasta conseguir una textura espesa pero fluida.
- Baña la superficie de cada pastelito con el glaseado de café.
- Decora con trocitos de almendra tostada y un hilo de ganache de chocolate y nata al 50 %.
- Deja reposar unos minutos para que el glaseado cuaje antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 10 y 12 pastelitos individuales, según el tamaño del molde utilizado.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Calorías: 210 kcal aproximadamente.
Proteínas: 4 g.
Grasas: 10 g.
Carbohidratos: 27 g.
Azúcares: 18 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Los pastelitos de café y almendras se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En la nevera aguantan hasta 5 días, aunque conviene dejarlos atemperar antes de comerlos. También se pueden congelar sin el glaseado hasta 2 meses.
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