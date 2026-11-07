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Un postre de café y almendras ideal para Navidad, una receta con un toque crujiente irresistible

El secreto de estos pastelitos navideños: café, almendra y un toque de ganache

Pastelitos de café y almendras: la receta que convierte la merienda en un ritual. (Youtube/La cocina de Loli Domínguez)
Pastelitos de café y almendras: la receta que convierte la merienda en un ritual. (Youtube/La cocina de Loli Domínguez)
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El aroma a café recién hecho mezclado con almendra tostada despierta cualquier sobremesa. Estos pastelitos de café y almendras combinan un bizcocho húmedo con un glaseado intenso que atrapa desde el primer bocado.

Las combinaciones de los dos sabores son infinitas. Las almendras y el chocolate se usan en bizcochos, tartas, chocolatinas o bombones. Dos ingredientes que mezclados superan cualquier expectativa y que forman parte de la repostería mundial y española.

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Receta de pastelitos de café y almendras

Estos pastelitos de café y almendras son pequeños bizcochos individuales elaborados con aceite de oliva suave, lo que les aporta una miga jugosa y ligera. La técnica principal consiste en montar los huevos con el azúcar, incorporar los líquidos aromatizados con café y terminar con un glaseado de azúcar glas que se remata con almendra tostada y un toque de ganache de chocolate.

Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 55 minutos.
    • Preparación de la masa: 15 minutos.
    • Horneado: 30 a 35 minutos a 170 ºC.
    • Glaseado y decoración: 10 minutos.

Ingredientes

Recipientes con huevos, harina, azúcar, leche, aceite, café, extracto de vainilla, almendras y chocolate sobre una mesa de madera.
Ingredientes para los pastelitos de café y almendra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el bizcocho:

  • 3 huevos de tamaño grande.
  • Una pizca de sal.
  • 175 g (3/4 taza) de azúcar.
  • 80 ml (1/3 taza) de aceite de oliva de sabor suave.
  • 80 ml (1/3 taza) de leche.
  • 1 1/2 cucharada de café instantáneo.
  • 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla.
  • 50 g (1/2 taza) de almendra cruda molida.
  • 180 g (1 1/4 tazas) de harina de trigo común o de todo uso.
  • 10 g (1 cucharada) de levadura química o polvo de hornear.

Para el glaseado:

  • 90 g (2/3 taza) de azúcar glas o azúcar impalpable.
  • 2 cucharadas de leche.
  • Un poco de café instantáneo.
  • Trocitos de almendra pelada y tostada (cantidad al gusto).
  • Ganache con 50 % de nata y 50 % de chocolate (cantidad al gusto).

Cómo hacer pastelitos de café y almendras, paso a paso

  • Precalienta el horno a 170 ºC con calor arriba y abajo.
  • Bate los huevos con la pizca de sal y el azúcar hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen. Este paso es clave para lograr una miga esponjosa.
  • En un vaso aparte, disuelve el café instantáneo en la leche tibia.
  • Añade a los huevos montados el aceite de oliva, la mezcla de leche con café y la esencia de vainilla. Integra con movimientos suaves para no bajar el aire incorporado.
  • Incorpora la almendra molida y mezcla bien.
  • Tamiza la harina junto con la levadura química y agrégala en dos o tres tandas a la masa. Mezcla solo hasta unificar, sin batir en exceso.
  • Reparte la masa en moldes individuales para pastelitos o en un molde para magdalenas, llenando hasta dos tercios de su capacidad.
  • Hornea entre 30 y 35 minutos. Comprueba el punto con un palillo: debe salir limpio.
  • Retira del horno y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de glasear.
  • Para el glaseado, mezcla el azúcar glas con la leche y un poco de café instantáneo disuelto hasta conseguir una textura espesa pero fluida.
  • Baña la superficie de cada pastelito con el glaseado de café.
  • Decora con trocitos de almendra tostada y un hilo de ganache de chocolate y nata al 50 %.
  • Deja reposar unos minutos para que el glaseado cuaje antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 10 y 12 pastelitos individuales, según el tamaño del molde utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aproximadamente.

Proteínas: 4 g.

Grasas: 10 g.

Carbohidratos: 27 g.

Azúcares: 18 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los pastelitos de café y almendras se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En la nevera aguantan hasta 5 días, aunque conviene dejarlos atemperar antes de comerlos. También se pueden congelar sin el glaseado hasta 2 meses.

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