El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio

Dua Lipa visita El Landó, el restaurante de Casa Lucio en la plaza de las Vistillas (Instagram / @casalucio)

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Parece que Dua Lipa vive en unas eternas vacaciones. Al menos, eso es lo que dicen los fans y seguidores de la cantante británica, una de las mujeres más exitosas de la música en los últimos tiempos. Amante confesa de España y de todos sus rincones, la artista visita nuestro país con mucha frecuencia, ocasiones en las que nunca se priva de disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra hospitalidad y nuestras costumbres a la mesa.

Estos días, Dua Lipa ha vuelto a dejarse ver en Madrid y, esta vez, ha visitado uno de los restaurantes más conocidos de la capital, toda una institución que defiende la cocina tradicional más castiza desde hace ya cuatro décadas. Se trata del restaurante El Landó, primo hermano del archiconocido Casa Lucio, que ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña.

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Situado frente al jardín de las Vistillas, con espectaculares vistas hacia la Catedral de la Almudena, El Landó forma parte indispensable del paisaje del Madrid más castizo. En su interior, conserva el ambiente de los antiguos mesones castellanos, con techos de madera, un comedor acogedor y un servicio cercano, de los de toda la vida. Inaugurado en 1983 por Lucio Blázquez, el fundador de Casa Lucio, podríamos categorizarlo como el restaurante más pausado de la casa famosa por sus huevos rotos.

Las vistas de la Catedral de la Almudena desde el restaurante El Landó, en la plaza de las Vistillas (Web del restaurante)

Su categoría como uno de los restaurantes más destacados de Madrid se corrobora si observamos las imágenes colgadas de sus paredes. El Landó ha sido frecuentado por distintas personalidades de todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, desde famosos de Hollywood hasta estrellas del rock: Tom Cruise, Val Kilmer, Harrison Ford, Ryan Gosling, Jeff Goldblum, Woody Allen, Bruce Springsteen… Y ahora también Dua Lipa.

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No es la primera vez que la intérprete de Levitating demuestra su pasión por nuestra gastronomía. En anteriores visitas a Madrid, la hemos visto disfrutando de los churros de San Ginés, descubriendo la cocina de Sala de Despiece o compartiendo mesa con Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton en BiBo, el restaurante de Dani García. Ahora ha sumado a su ruta gastronómica uno de los grandes clásicos de la cocina castiza.

Cocina castiza y los huevos rotos más famosos de Madrid

La cocina está a cargo de Alejandro Arribas, chef especializado en gastronomía española elaborada con respeto por la tradición. Su propuesta reúne platos típicos del recetario nacional con productos de calidad, verduras de temporada y pescados de lonja. El plato más representativo de la casa son los huevos estrellados, la misma receta que dio fama a Casa Lucio. Unos huevos fritos de yema jugosa sobre patatas fritas a la perfección que se rompen y mezclan antes de comer y que se sirven por 14 euros.

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La carta también incluye especialidades castizas como los callos a la madrileña, el rabo de toro, el cochinillo cuchifrito o las chuletitas de cordero. Entre los clásicos que completan el menú figuran otras tapas clásicas como las croquetas de jamón, la tortilla de patatas, las lentejas, la fabada y las alcachofas de temporada.

Los pescados tienen su propio espacio, con la merluza a la romana, la merluza en salsa verde y el lenguado como opciones principales. El final del menú respeta la misma lógica tradicional que domina toda la carta. Arroz con leche, flan, natillas y torrijas con helado forman parte de la oferta de postres en El Landó.

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