España

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio

El restaurante El Landó, primo hermano del clásico Casa Lucio, ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña

Dua Lipa visita El Landó, el restaurante de Casa Lucio en la plaza de las Vistillas (Instagram / @casalucio)
Dua Lipa visita El Landó, el restaurante de Casa Lucio en la plaza de las Vistillas (Instagram / @casalucio)
Guardar

Parece que Dua Lipa vive en unas eternas vacaciones. Al menos, eso es lo que dicen los fans y seguidores de la cantante británica, una de las mujeres más exitosas de la música en los últimos tiempos. Amante confesa de España y de todos sus rincones, la artista visita nuestro país con mucha frecuencia, ocasiones en las que nunca se priva de disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra hospitalidad y nuestras costumbres a la mesa.

Estos días, Dua Lipa ha vuelto a dejarse ver en Madrid y, esta vez, ha visitado uno de los restaurantes más conocidos de la capital, toda una institución que defiende la cocina tradicional más castiza desde hace ya cuatro décadas. Se trata del restaurante El Landó, primo hermano del archiconocido Casa Lucio, que ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña.

PUBLICIDAD

Situado frente al jardín de las Vistillas, con espectaculares vistas hacia la Catedral de la Almudena, El Landó forma parte indispensable del paisaje del Madrid más castizo. En su interior, conserva el ambiente de los antiguos mesones castellanos, con techos de madera, un comedor acogedor y un servicio cercano, de los de toda la vida. Inaugurado en 1983 por Lucio Blázquez, el fundador de Casa Lucio, podríamos categorizarlo como el restaurante más pausado de la casa famosa por sus huevos rotos.

Las vistas de la Catedral de la Almudena desde el restaurante El Landó, en la plaza de las Vistillas (Web del restaurante)
Las vistas de la Catedral de la Almudena desde el restaurante El Landó, en la plaza de las Vistillas (Web del restaurante)

Su categoría como uno de los restaurantes más destacados de Madrid se corrobora si observamos las imágenes colgadas de sus paredes. El Landó ha sido frecuentado por distintas personalidades de todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, desde famosos de Hollywood hasta estrellas del rock: Tom Cruise, Val Kilmer, Harrison Ford, Ryan Gosling, Jeff Goldblum, Woody Allen, Bruce Springsteen… Y ahora también Dua Lipa.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que la intérprete de Levitating demuestra su pasión por nuestra gastronomía. En anteriores visitas a Madrid, la hemos visto disfrutando de los churros de San Ginés, descubriendo la cocina de Sala de Despiece o compartiendo mesa con Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton en BiBo, el restaurante de Dani García. Ahora ha sumado a su ruta gastronómica uno de los grandes clásicos de la cocina castiza.

Cocina castiza y los huevos rotos más famosos de Madrid

La cocina está a cargo de Alejandro Arribas, chef especializado en gastronomía española elaborada con respeto por la tradición. Su propuesta reúne platos típicos del recetario nacional con productos de calidad, verduras de temporada y pescados de lonja. El plato más representativo de la casa son los huevos estrellados, la misma receta que dio fama a Casa Lucio. Unos huevos fritos de yema jugosa sobre patatas fritas a la perfección que se rompen y mezclan antes de comer y que se sirven por 14 euros.

La carta también incluye especialidades castizas como los callos a la madrileña, el rabo de toro, el cochinillo cuchifrito o las chuletitas de cordero. Entre los clásicos que completan el menú figuran otras tapas clásicas como las croquetas de jamón, la tortilla de patatas, las lentejas, la fabada y las alcachofas de temporada.

Los pescados tienen su propio espacio, con la merluza a la romana, la merluza en salsa verde y el lenguado como opciones principales. El final del menú respeta la misma lógica tradicional que domina toda la carta. Arroz con leche, flan, natillas y torrijas con helado forman parte de la oferta de postres en El Landó.

Temas Relacionados

Dua LipaFamosos EspañaRestaurantes MadridRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

La nueva convocatoria incluye casas en seis comunidades autónomas, con rentas de entre 350 y 1.210 euros mensuales y contratos de hasta 75 años

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Según publica Europa Press, en el equipo de Feijóo no se ha tomado aún la decisión sobre su participación en el programa de David Broncano, en el que sí intervendrá el presidente de Vox, Santiago Abascal

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El Gobierno formaliza la candidatura del exgobernador del Banco de España para relevar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Un policía detiene a un sospechoso de agresión sexual y este le denuncia por el robo de sus auriculares: la Justicia archiva el caso y el agente exige volver a su puesto

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

ECONOMÍA

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

DEPORTES

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”