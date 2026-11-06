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España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

El salario medio ajustado a tiempo completo creció un 4,8% respecto a 2024, pese a este avance, el país continúa por debajo de la media comunitaria, situada en 41.464 euros

Una mujer teclea ante dos monitores en una oficina con escritorios, compañeros de trabajo y un conducto de ventilación en el techo.
Una mujer trabaja con ordenador en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025. La remuneración media ajustada a tiempo completo aumentó un 4,8% respecto al ejercicio anterior, según los últimos datos publicados por Eurostat. Una subida que sitúa al país por delante de Italia, aunque todavía lejos de los niveles salariales de Alemania y Francia.

El avance de las retribuciones españolas se produjo en un contexto de crecimiento generalizado en Europa. En el conjunto de la Unión Europea, el salario anual medio alcanzó los 41.464 euros, un 4,3% más que en 2024. La diferencia con España asciende, por tanto, a 6.339 euros anuales.

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La clasificación cambia cuando se comparan únicamente las principales economías comunitarias. Alemania ocupa el primer puesto, con un salario medio de 56.360 euros, seguida de Francia, con 44.734 euros. España se sitúa en tercera posición, con 35.125 euros, mientras que Italia queda por detrás, con 34.213 euros.

Luxemburgo encabeza el ranking de salarios en Europa

Más allá de las grandes economías, Luxemburgo registra las remuneraciones más elevadas de toda la Unión Europea, con una media anual de 85.609 euros. Dinamarca ocupa el segundo lugar, con 73.500 euros, e Irlanda completa el podio con 64.387 euros. Países Bajos no aparece en esta comparación debido a las diferencias en su metodología de cálculo.

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En el extremo opuesto se encuentran Bulgaria, con 16.201 euros anuales; Grecia, con 18.772 euros, y Hungría, con 20.138 euros. La brecha entre los países con mayores y menores salarios evidencia las importantes diferencias retributivas que todavía existen dentro del mercado laboral comunitario.

España ocupa así el undécimo puesto entre los países de la UE analizados, una posición que refleja su distancia respecto a las economías con mayores niveles salariales, pese a su ventaja frente a otros grandes mercados como Italia.

Polonia registra la mayor subida salarial de la UE

La evolución de los sueldos durante 2025 tampoco ha sido homogénea. Polonia lideró los incrementos anuales, con un crecimiento del 10%, seguida de Lituania, donde las remuneraciones aumentaron un 9,7%, y Croacia, con un 9,2%. Hungría también destacó, con una subida del 8,1%.

Por el contrario, Francia registró el avance más moderado, con un 1,8%, seguida de Dinamarca, con un 2,2%, Italia, con un 2,5%, y Finlandia, con un 3,3%. España, con su incremento del 4,8%, superó el ritmo medio de crecimiento de los salarios en la Unión Europea.

Los salarios en España crecen menos que la media europea desde 2021

La fotografía cambia cuando se amplía el periodo de comparación. Desde 2021, los salarios ajustados a tiempo completo han aumentado un 22,2% en el conjunto de la UE, frente al 19,5% acumulado en España. Esto significa que, pese al crecimiento registrado en 2025, las retribuciones españolas han avanzado a un ritmo inferior al promedio comunitario durante los últimos años.

Los mayores incrementos acumulados corresponden a Polonia, con un 69,1%; Rumanía, con un 57,2%, y Bulgaria, con un 56,6 %. En cambio, Suecia presenta el menor avance, con un 4,9%, seguida de Italia, con un 11,4%, Finlandia, con un 12,4%, y Francia, con un 15,1%.

Los datos de Eurostat dibujan así una doble realidad para España: el país se consolida como la tercera gran economía europea con los salarios más elevados, pero todavía mantiene una brecha considerable respecto a la media de la UE y ha registrado un crecimiento acumulado inferior al del conjunto comunitario.

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