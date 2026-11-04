España

Pastel de manzana y sémola: la receta con una fórmula accesible para hacer un postre económico y elegante

Este dulce es la alternativa perfecta para hacer una la repostería con menos azúcares refinados

Postre horneado, pastel de frutas, manzana fresca, receta casera, textura jugosa, delicia dulce, presentación cálida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pastel casero con trozos de manzana fresca, horneado hasta dorarse, con una apariencia jugosa y aroma irresistible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pastel de manzana y sémola es uno de esos postres sencillos y con ingredientes fáciles de conseguir que es una tendencia en la repostería casera y saludable. Destaca por su textura entre cremosa y esponjosa del bizcocho.

Su éxito radica en una fórmula accesible que transforma ingredientes básicos en un postre elegante y económico. Además, es una alternativa en la repostería con menos azúcares refinados y grasas saturadas.

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Receta de pastel de manzana con sémola

El pastel de manzana con sémola es un postre de capas horneadas. Se construye alternando una mezcla seca a base de harina, sémola, azúcar y frutos secos (conocida como streusel) con una capa jugosa de manzana rallada aromatizada con limón y especias.

La técnica principal consiste en montar el molde por capas sucesivas, rociando margarina derretida entre ellas. Esto logra que el pastel quede crujiente por fuera y húmedo en su interior tras el horneado.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 80 minutos.

  • Preparación de ingredientes y montaje: 20 minutos.
  • Cocción en el horno: 60 minutos.

Ingredientes

  • 900 g de manzanas (variedades ácidas como bella de boskoop o topaz)
  • 1 limón (ralladura y zumo)
  • 1 cucharadita de canela molida
  • ¼ cucharadita de clavo molido
  • 1 vaina de vainilla
  • 100 g de almendras picadas finas
  • 150 g de harina integral de espelta
  • ½ sobre de levadura química
  • 150 g de azúcar moreno
  • 150 g de sémola de trigo blando
  • 90 g de margarina vegetal (más 10 g para engrasar el molde)
  • 2 cucharaditas de azúcar glas para decorar

Cómo hacer pastel de manzana con sémola, paso a paso

  • Pela las manzanas y rállalas en trozos grandes.
  • Ralla la cáscara del limón y exprime su zumo.
  • Mezcla el zumo con la manzana rallada, la canela, el clavo y las semillas de la vaina de vainilla.
  • Pica las almendras muy finas.
  • Tamiza la harina con la levadura química.

Truco clave: mezcla la harina tamizada con el azúcar moreno, las almendras y la sémola hasta obtener el streusel.

  • Precalienta el horno a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo.
  • Engrasa un molde de 24 centímetros de diámetro con margarina o aceite.

Consejo técnico: vierte un tercio del streusel en la base del molde y cubre con la mitad del relleno de manzana.

  • Derrite la margarina y rocía un tercio sobre esta primera capa.
  • Añade otro tercio de streusel y el resto de la manzana rallada.
  • Rocía de nuevo un tercio de margarina derretida.
  • Cubre con el streusel restante y reparte el aceite sobrante de forma uniforme.

Punto clave: hornea en la bandeja de altura media durante 60 minutos, sin abrir el horno antes de los 45 minutos.

  • Corta el pastel justo al sacarlo del horno.
  • Espolvorea con azúcar glas antes de servir.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde ocho porciones, ideal para un molde de 24 centímetros de diámetro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 320 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 44 g
  • Fibra: 4 g
  • Azúcares: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pastel de manzana con sémola se conserva hasta cuatro días en la nevera, bien tapado con film o en un recipiente hermético.

También admite congelación por un período de hasta dos meses. Para descongelarlo, déjalo a temperatura ambiente varias horas antes de servir.

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