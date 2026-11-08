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Nelson Rodríguez, fisioterapeuta: “El dolor cervical es la patología de la espalda más frecuente en consulta”

El especialista explica en una entrevista con ‘Infobae’ cuáles son los dolores de espalda más comunes y qué los provocan

El fisioterapeuta Nelson Rodríguez, director de FisioSpace Génova
El fisioterapeuta Nelson Rodríguez, director de FisioSpace Génova
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En torno a 619 millones de personas sufren lumbalgia, lo que convierte a este dolor en la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, casi todos la sufriremos en algún momento de nuestra vida. Al mismo tiempo, también es la afección cuya rehabilitación puede beneficiar al mayor número de personas.

Cuando la lumbalgia se convierte en un dolor crónico, su tratamiento se complica y se prolonga más allá de las visitas puntuales a los fisioterapeutas. Es en estos casos cuando aparece otro tipo de paciente, aquel que llega con dolor cervical. “Es la patología más frecuente en consulta”, asegura el fisioterapeuta Nelson Rodríguez, director de FisioSpace Génova, a Infobae.

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Aunque el dolor lumbar crónico sea el más frecuente, “en el día a día hay muchísima consulta por dolor cervical”. La explicación detrás de esto no es tan simple como reducirlo a una mala postura, señala el fisioterapeuta, que lleva más de 25 años tratando estas dolencias. “Puedes tener dolor por una contractura muscular, porque tienes artrosis, porque tienes una hernia, un nervio comprimido... hay infinidad de causas”.

Qué hay detrás de los dolores de espalda

El origen de un dolor de espalda, como puede ser el cervical, está directamente relacionado con la estructura que se vea perjudicada. “Si yo tengo una mala postura, lo primero que se va a afectar va a ser mi musculatura”, ejemplifica Rodríguez, quien recuerda que el dolor de cuello por mala postura es cada vez más frecuente.

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Puesto que la causa del dolor cervical es multifactorial, la clave está en tratar la dolencia de manera individualizada. “No hay un paciente que sea igual que otro”, asegura el director de FisioSpace Génova.

“Hay pacientes a los que, si es un tema muscular, les aplicamos un tipo de intervenciones. Y si es artrosis o una compresión de nervio, tenemos que hacer tratamientos totalmente distintos”, explica. Además, es importante señalar que muchas veces las causas se solapan.

Un fisioterapeuta en una consulta (Magnific)
Un fisioterapeuta en una consulta. (Magnific)

El ritmo de vida moderno, primer enemigo de la espalda

El ritmo de vida actual, marcado por el sedentarismo, las largas jornadas de trabajo y el uso constante de pantallas y dispositivos móviles, está teniendo un impacto directo en nuestra salud postural. Pasamos muchas horas sentados, a menudo en posiciones poco adecuadas, con la cabeza inclinada hacia delante, los hombros encorvados y la espalda sometida a tensiones continuas.

A esto se suma la falta de actividad física y el estrés diario, que favorecen la rigidez muscular, las contracturas y la acumulación de tensión en la zona cervical, dorsal y lumbar. Poco a poco, estos hábitos pueden alterar nuestra postura, reducir la movilidad de la columna y provocar molestias o dolores de espalda que afectan a nuestra calidad de vida.

Compartimos casi el 99% de nuestro ADN con chimpancés y gorilas, pero a diferencia de ellos, los humanos somos propensos a sufrir enfermedades como la artrosis.

Todos estos factores acaban creando un combo muy dañino para el dolor: “No es solo que no hagas ejercicio o que tengas estrés”. Por ello, como explica el fisioterapeuta, “el paciente que acude a consulta lleva mucho tiempo con un dolor cervical repetido”.

Para hacer frente a una patología de este tipo, tan multifactorial, la clave se encuentra en un abordaje multimodal que atienda todos los ángulos de ese dolor. “Si ese paciente tiene distintas esferas que están correlacionadas entre sí, hasta que no abordas todas, va a ser difícil que mejore”, concluye.

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