La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Agricultores se manifiestan con sus tractores en Madrid para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo. Carlos Luján / Europa Press

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El apetito de los fondos de inversión por el mercado inmobiliario, que ha contribuido a disparar el precio de la vivienda en España, se ha extendido en los últimos años al campo español. El conocido como agribusiness ha provocado la entrada de capital en la agricultura española en busca de la rentabilidad que otros activos no ofrecen. Las gestoras de fondos recomiendan a los inversores colocar su dinero en el sector agrícola y utilizan como reclamo la necesidad de alimentar a una población mundial en crecimiento.

Según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), más de 900 fondos de inversión poseen tierras en la península ibérica —España y Portugal—, valoradas en más de 100.000 millones de euros, mientras que el 6,6% de las grandes empresas agrarias concentra el 42% del valor de la producción.

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“En 2026 se ha consolidado el proceso de ‘uberización’ del campo español”, señalan fuentes de COAG. Esta evolución ha provocado que la compraventa de fincas rústicas haya aumentado un 20% en comparación con 2019. Se trata de un auge liderado por grandes fondos de inversión nacionales e internacionales y capital riesgo que acaparan fincas de regadío con derechos de agua para cultivos superproductivos, apuntan desde la organización agraria.

El ‘agribusiness’ ha duplicado el precio de la tierra

“En este contexto, ¿quién se beneficia del valor de nuestra producción agraria, nuestros pueblos o los accionistas de Wisconsin o la City de Londres?“, señala Andrés Góngora, secretario general de COAG. Asegura que ”la agricultura y la ganadería tienen un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos".

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Incide en que un joven que quiera incorporarse al sector primario “no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación”. Góngora reconoce que en las comarcas agrarias sometidas a más presión de fondos, los arrendamientos han triplicado su precio y los precios de la tierra se han duplicado.

Las fortalezas del campo español

El interés de los fondos de inversión por el campo español se debe, a juicio de la consultora CBRE, a que España mantiene una “posición destacada” dentro del agribusiness en Europa, gracias a una combinación de factores estructurales, entre los que destacan su clima favorable, la mejora en la disponibilidad hídrica, la productividad agrícola y unos precios de la tierra aún competitivos a escala global.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Desde CBRE inciden en que, en un contexto en el que otras geografías presentan costes significativamente más elevados, especialmente en cultivos de alto valor, “Iberia continúa ofreciendo una propuesta diferencial para el capital internacional”.

Otro de los incentivos que ha impulsado a los fondos a invertir en la agricultura española es que, tras varios años de incrementos sostenidos, los precios de la tierra agrícola muestran una tendencia general a la estabilización.

“Aunque persisten incrementos puntuales en determinadas regiones ligados a la calidad del suelo o la disponibilidad de agua, el mercado en su conjunto refleja un punto de equilibrio más alineado con los fundamentales del sector”, señalan desde CBRE. Además, “el actual contexto geopolítico refuerza el posicionamiento del agribusiness como activo defensivo, capaz de ofrecer protección frente a la inflación y estabilidad en el largo plazo”, afirman los expertos de la consultora.

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Cómo y en qué invierten los fondos

Las operaciones de los fondos en el campo español abarcan distintos modelos: desde el buy and leaseback, en el que se compra la tierra a su propietario, que continúa cultivándola en régimen de alquiler, hasta la adquisición de terrenos y su contratación para explotarlos o la compra de empresas del sector.

En cuanto a los cultivos, el olivar es el más codiciado por los fondos de inversión, mientras que el aguacate mantiene su atractivo pese a la corrección de los precios registrada durante la primera parte del año.

Por su parte, el almendro y el pistacho presentan un posicionamiento más heterogéneo. “Aunque los precios finales se mantienen al alza, su volatilidad genera opiniones divididas entre los inversores”, señalan los analistas de CBRE. En el caso del pistacho, destaca su fuerte expansión en superficie cultivada, lo que evidencia el interés a largo plazo por este cultivo.

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Tractor segando un campo de trigo.

La necesidad de un pacto de Estado para frenar la “especulación”

El interés de los fondos por obtener rentabilidad del campo español y portugués continuará, vaticinan los expertos de la consultora: “Todo indica que Iberia seguirá consolidándose como uno de los mercados agrícolas más atractivos de Europa, apoyado en fundamentos sólidos y una creciente alineación entre capital, operadores e industria”.

Ante este panorama, los agricultores de COAG denuncian “el acaparamiento y la invasión especulativa” por parte de los fondos de inversión y del capital riesgo. Asimismo, piden a los partidos políticos un pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario que frene “la especulación financiera e hídrica” en la próxima legislatura y “el desembarco agresivo de fondos buitre y de capital riesgo que está bloqueando el relevo generacional y poniendo en riesgo el futuro del modelo social agrario en España”.

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