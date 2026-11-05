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El desayuno de Pilar Rubio (48 años) rico en proteínas para después de entrenar: “Una tortilla de tres huevos con queso cottage”

La presentadora apuesta por empezar el día con una comida para recuperarse después de los entrenamientos

Pilar Rubio apuesta por un desayuno alto en proteínas (Montaje Infobae)
Pilar Rubio apuesta por un desayuno alto en proteínas (Montaje Infobae)
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Pilar Rubio ha convertido el cuidado de la alimentación y el ejercicio físico en dos de los pilares fundamentales de su rutina diaria. La presentadora, que comparte habitualmente con sus seguidores algunos detalles de su estilo de vida, ha mostrado cómo organiza sus comidas y qué alimentos elige para afrontar sus jornadas de entrenamiento.

Entre todas ellas, el desayuno ocupa un lugar especialmente importante, sobre todo cuando comienza la mañana con una sesión de fuerza. Lejos de limitarse al tradicional café acompañado de una tostada, la pareja de Sergio Ramos apuesta por una primera comida del día rica en proteínas, con ingredientes variados y alimentos que le permitan recuperarse después del esfuerzo físico.

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La dieta de Pilar Rubio cuenta con el asesoramiento de una profesional en la que lleva confiando más de una década: Elisa Blázquez. La propia presentadora ha querido poner en valor su trabajo a través de una publicación en redes sociales en la que muestra algunos de los platos que forman parte de su menú diario: “Me ayuda a entender la importancia de la alimentación”, asegura, que también destaca los beneficios que ha encontrado en este asesoramiento: “Ella ha conseguido a través de la nutrición optimizar mis resultados a nivel físico y de salud”.

Así es el desayuno de Pilar Rubio

En esta ocasión, Pilar Rubio explicó que su elección para desayunar estaba directamente relacionada con el entrenamiento que había realizado a primera hora. “Esta mañana he entrenado fuerza, entonces empiezo con un desayuno alto en proteínas porque lo que quiero es recuperar”, matizó la presentadora.

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Así, su desayuno se compone de una tostada de trigo sarraceno y una tortilla de tres huevos con queso cottage, calabacín y pimiento. A estos ingredientes añadió aguacate, una fuente de grasas saludables, y un plato de fruta para completar la primera comida de la jornada.

Sándwich de atún y aguacate
Un sándwich de atún, tomate y aguacate (Shutterstock)

La combinación reúne diferentes grupos de alimentos en un mismo plato. Los huevos y el queso cottage aportan proteínas, mientras que las verduras incorporan variedad de nutrientes y el aguacate añade grasas insaturadas. Por su parte, el trigo sarraceno constituye la base de la tostada y la fruta completa la propuesta con su contenido en fibra, vitaminas y minerales.

Una composición que refleja la importancia que la de Torrejón de Ardoz (Madrid) concede a adaptar la alimentación al tipo de actividad física que realiza. En lugar de seguir un desayuno idéntico todos los días, su elección responde, en este caso, a la necesidad de recuperarse después de trabajar la fuerza.

El snack de media mañana

Su planificación alimentaria no termina con el desayuno. Para continuar la mañana, la presentadora también mostró los alimentos que elige a modo de tentempié. En concreto, optó por un batido de proteínas y unos dados de coco fresco, dos propuestas con las que completa su ingesta entre comidas.

El ejemplo de Pilar Rubio permite conocer un poco mejor cómo organiza su alimentación cotidiana y la importancia que concede a la planificación nutricional. Con el acompañamiento de Elisa Blázquez, la presentadora apuesta por combinar proteínas, frutas, verduras y grasas saludables, teniendo en cuenta sus entrenamientos y sus objetivos físicos.

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