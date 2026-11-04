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Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un gol de Valverde justo antes del descuento da la victoria a los blancos

Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Valverde (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Valverde (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
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Atenas se presentaba como un fortín casi inaccesible antes del partido entre el AEK y el Real Madrid, pero los blancos consiguieron tirarlo abajo. No sin épica. No sin sufrimiento. Pero sellaron los tres puntos con un impecable golazo de Valverde justo antes del descuento. Apagaron el empuje y la ilusión griega con épica, esa que solo los blancos saben poner en las noches de Champions

Nunca fue Grecia territorio amigo para el Real Madrid. De las ocho veces que han pisado el país balcánico solo en una han regresado a casa con la victoria. La hemeroteca de duelos entre el AEK y el club blanco tampoco invitaba a la victoria, pero es en esas plazas donde mejor se mueven los de Chamartín y más si se trata de una noche de Champions. Los de José Mourinho necesitaban cambiar la historia y mantener esa imbatibilidad europea que les acerca cada día a sellar el billete para octavos de final. Allwyn Arena se presentaba, sin embargo, como un fortín difícil de asaltar, donde los locales todavía no conocen la derrota en lo que va de temporada.

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A los de Mourinho les costó entrar en el partido y en la dinámica que instauraron los griegos nada más arrancar el duelo. Una presión asfixiante en el campo blanco para forzar una salida de balón atropellada y sin demasiado éxito. La ausencia de Güler y Tchouaméni se hizo patente en cuanto el AEK disparó por primera vez ante la portería de Courtois y con la poca imaginación para crear jugadas de los blancos. Ejercieron los de Nikolic diez minutos de sucesivas embestidas contra la portería blanca. En el minuto once ya habían conseguido obtener los resultados de su esfuerzo con un gol de Koita. Pase de Jovic, corte para superar a Cucurella y disparar con la izquierda para batir al portero belga y adelantar a los suyos en el marcador.

El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid (REUTERS/Alkis Konstantinidis)
El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Allwyn Arena rugía ante la gesta que había conseguido su equipo. Solo faltaba mantener el resultado para sellar la victoria, el problema es que todavía quedaban 80 minutos por delante y el Real Madrid no se iba a conformar con el resultado. Sellaron la zaga los griegos, buscando convertirse en un muro defensivo infranqueable, con rápidos repliegues tras las pérdidas de balón. Los blancos poco a poco fueron cambiando la frecuencia del encuentro para sintonizar su sintonía, no llegaron a encontrarla, pero tampoco permitieron que sonara el Rebetiko.

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La respuesta blanca tardó en llegar y más después de que anularan un tanto por fuera de juego de Bellingham. El gol llegaría de sus botas unos minutos después. Cucurella puso un centro desde la banda y el inglés, tirando de la característica elegancia británica, remató con un sutil toque de tacón para batir a Brignoli. Empujaron los de Mourinho para intentar adelantarse antes del descanso, elevados por ese tanto que volvió a instaurar las tablas, pero se marcharon los 22 al vestuario sin conseguirlo.

Valverde se hace eterno

Con la llegada de la segunda parte, el ataque blanco no cesó, sino todo lo contrario. Pujaron por sentenciar cuanto antes el duelo con, al menos, un tanto que les permitiera adelantarse. Ocasiones no faltaron, pero sí los goles. Quien sí vio portería para repartir lo ocurrido en la primera mitad fue el AEK, que se adelantó de nuevo con un gol de Pilo. Esta vez la respuesta blanca no se hizo esperar y Mbappé volvió a poner las tablas gracias a un gran pase de Dumfries.

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El tiempo se acababa y el Real Madrid no quería que su historia griega volviera a repetirse. Necesitaban la victoria y estaban dispuestos a todo. Hasta un palo dio el francés, que buscaba desesperado el gol. Endrick y Espí entraron para asediar la portería de Brignoli. Una vez más estaban obligados a tirar de épica y esta vez corrió a cargo de Valverde. El uruguayo, que entró en la segunda parte, lanzó un misil desde la frontal del área para registrar el tercer gol de los suyos y certificar la victoria blanca, que llegó tan solo unos segundos después con el pitido final. Noche agónica con victoria épica, como acostumbra el Real Madrid en las veladas de Champions.

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