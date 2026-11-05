Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Óscar Puente dejó de ser ministro de Transportes el martes, al término de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso en la que dio explicaciones y respondió preguntas sobre el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos el 28 de octubre. Este miércoles dimitía también el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, quien presentó su renuncia ante el vicepresidente Carlos Cuerpo, encargado ahora de forma transitoria de la cartera.

Podemos y Frente Amplio han saludado la dimisión de Puente, pero apenas como un paso mínimo y necesario para trasladar el foco de la conversación a los problemas de la red. Exigen, en ese sentido, la renacionalización del sistema ferroviario, ya que apuntan a la liberalización del sistema como causa de la desinversión y deterioro de la red. PP y Vox, que ven en la dimisión de Puente una maniobra política, apuntan ahora a Pedro Sánchez como responsable final de la tragedia.

La precampaña, que hasta el pasado miércoles giraba en torno a la vivienda y el coste de vida, cambió de eje tras la tragedia. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, describió un “cambio abrupto” en la intención de voto que hace imposible que el PSOE sea el partido más votado. Antes del accidente, los sondeos ya ubicaban al PP por delante, con rangos de entre 29,2% y 32,9%, frente al 25,8%-27% de los socialistas y un Vox cercano al 19%.