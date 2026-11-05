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Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

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El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Óscar Puente dejó de ser ministro de Transportes el martes, al término de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso en la que dio explicaciones y respondió preguntas sobre el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos el 28 de octubre. Este miércoles dimitía también el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, quien presentó su renuncia ante el vicepresidente Carlos Cuerpo, encargado ahora de forma transitoria de la cartera.

Podemos y Frente Amplio han saludado la dimisión de Puente, pero apenas como un paso mínimo y necesario para trasladar el foco de la conversación a los problemas de la red. Exigen, en ese sentido, la renacionalización del sistema ferroviario, ya que apuntan a la liberalización del sistema como causa de la desinversión y deterioro de la red. PP y Vox, que ven en la dimisión de Puente una maniobra política, apuntan ahora a Pedro Sánchez como responsable final de la tragedia.

La precampaña, que hasta el pasado miércoles giraba en torno a la vivienda y el coste de vida, cambió de eje tras la tragedia. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, describió un “cambio abrupto” en la intención de voto que hace imposible que el PSOE sea el partido más votado. Antes del accidente, los sondeos ya ubicaban al PP por delante, con rangos de entre 29,2% y 32,9%, frente al 25,8%-27% de los socialistas y un Vox cercano al 19%.

07:16 hsHoy

El mensaje de Óscar Puente a Pedro Sánchez: “Espero que no interpretes mi renuncia como una traición, sino como un acto de generosidad”

‘La Sexta’ ha hecho público el contenido del mensaje del exministro de Transportes al Presidente, minutos antes de anunciar su dimisión ante la Diputación Permanente

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, saluda a Óscar Puente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante un debate de investidura en el Parlamento de Madrid, España. 26 de septiembre de 2023. REUTERS/Juan Medina
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, saluda a Óscar Puente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante un debate de investidura en el Parlamento de Madrid, España. 26 de septiembre de 2023. REUTERS/Juan Medina

La renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes pilló por sorpresa hasta a Pedro Sánchez, que no supo nada de esta decisión hasta minutos antes de que se hiciera pública. El anuncio llegó el martes, después de cuatro horas de comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles, 28 de octubre. A la salida de la Cámara Baja, el propio Puente reconoció que había avisado al presidente del Gobierno “minutos antes” de decirlo.

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07:09 hsHoy

Ayudas económicas para los afectados en Urda y un plan de seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Fuente: La Moncloa)

Óscar Puente presentó el martes, en la que fue su penúltima comparecencia pública al frente del Ministerio de Transportes, un real decreto ley de medidas urgentes para los afectados por el accidente ferroviario de Urda, aprobado esa misma jornada por el Consejo de Ministros con una dotación de 30 millones de euros. La norma fija una indemnización de 144.242,92 euros para cada familia de las 69 víctimas mortales, cantidad que combina ayuda directa no reembolsable con un anticipo de responsabilidad civil, compatible con otras compensaciones y exenta del IRPF, mientras que los más de 200 heridos recibirán entre 2.404 y 84.141 euros según la gravedad de sus lesiones. El texto incluye además garantías laborales, con la consideración de accidente de trabajo para las bajas médicas derivadas del siniestro, y la apertura de oficinas de atención a las víctimas en distintos puntos del país.

Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla. (Fuente: La Moncloa)

En la misma comparecencia, Puente expuso un plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria que contempla la incorporación de un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital del sistema para anticipar escenarios de riesgo y detectar anomalías, así como la exigencia de doble validación humana en los centros de control cuando los sistemas automáticos LZB o ERTMS no estén operativos. El plan prevé también auditorías extraordinarias sobre el estado de las infraestructuras, mejoras en las condiciones laborales de los controladores, un estudio sobre la seguridad pasiva de los vagones, un nuevo software para los centros de control y la culminación del despliegue del ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla.

El tramo de esa línea donde ocurrió el accidente presenta daños en unos 40 metros de vía. Según las previsiones del Gobierno, la circulación podría restablecerse en un plazo máximo de diez días, siempre que se obtenga la autorización judicial necesaria para iniciar los trabajos de reparación. Tras la reapertura, el servicio funcionará con frecuencia reducida y trenes en doble composición hasta que concluya la implantación completa del ERTMS de nivel 2 en ese trayecto, prevista para 2027.

06:51 hsHoy

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El vicepresidente y ministro de Economía suma esta cartera a sus competencias

Pedro Sánchez acepta la renuncia de Óscar Puente y encarga a Carlos Cuerpo la gestión de Transportes.

Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios este miércoles en una declaración institucional para nombrar al nuevo encargado del ministerio de Transportes. El elegido es Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía que ahora asume esta cartera para lo que queda de legislatura. Este martes, tras cuatro horas contestando las preguntas del resto de grupos parlamentarios, Óscar Puente anunció su dimisión tras la tragedia de Urda que terminó con la vida de 69 personas.

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