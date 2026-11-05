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La reina Letizia rescata una de las joyas de su armario para ejercer de anfitriona en el Palacio Real: un vestido de Delpozo con una flor muy especial

La reina ha vuelto a apostar por uno de los diseños más especiales de su armario para la cena ofrecida con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana

La reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)
La reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)
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La reina Letizia ha vuelto a demostrar que no necesita estrenar un vestido para protagonizar una de las grandes citas de su agenda. Para la cena de gala ofrecida este miércoles, 4 de noviembre, en el Palacio Real con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, ha recuperado una de las creaciones más especiales de su vestidor: un vestido azul marino firmado por Delpozo que ya había lucido en diciembre de 2018.

La velada ha tenido un significado especial para los reyes Felipe VI y Letizia, que han ejercido como anfitriones de las delegaciones de los 22 países que forman parte de la comunidad iberoamericana. Después de presidir la inauguración oficial de la cumbre en el Teatro Real, los monarcas han recibido a sus invitados en el Palacio Real para una cena que ha reunido a representantes de los distintos países en una de las citas diplomáticas más destacadas del año.

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Además del contenido institucional del encuentro, la elección estilística de la reina ha concentrado buena parte de la atención. Letizia ha apostado por un diseño de líneas sencillas, pero con un detalle arquitectónico que lo convierte en una pieza fácilmente reconocible.

Un vestido con una flor tridimensional como protagonista

El rey Felipe y la reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)
El rey Felipe y la reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)

El vestido azul marino pertenece a la firma Delpozo y tiene varios elementos que lo distinguen de otras creaciones de su armario. El escote barco deja los hombros ligeramente al descubierto, mientras que la silueta adquiere volumen gracias a su forma de globo. Sin embargo, el verdadero protagonismo recae en la gran flor tridimensional que adorna el hombro derecho.

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La reina estrenó este diseño en diciembre de 2018, durante la celebración del aniversario del diario AS. Desde entonces, se ha convertido en una de esas prendas que permiten comprobar cómo Letizia recupera piezas de su vestidor para darles una nueva vida en acontecimientos de gran relevancia.

Para completar el conjunto, ha elegido complementos en la misma gama cromática. Ha llevado unos zapatos de ante azul marino tipo slingback y una cartera de mano a juego, ambos de la firma valenciana Magrit. Una elección coordinada que mantiene la atención en la silueta y, especialmente, en el detalle floral del vestido.

El rey Felipe y la reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)
El rey Felipe y la reina Letizia en la XXX Cumbre Iberoamericana. (REUTERS/Susana Vera)

Las joyas también han tenido un papel destacado. Letizia ha recuperado unos pendientes de aguamarinas de la joyería madrileña Aldao, formados por un aro de oro blanco y diamantes del que cuelga una piedra de gran tamaño con forma de lágrima. A ellos ha sumado una pulsera de diamantes y zafiros y su habitual anillo de Coreterno.

España vuelve a ejercer como anfitriona de la Cumbre Iberoamericana

La cena de gala se enmarca en una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que vuelve a celebrarse en España catorce años después de la última ocasión en la que el país acogió este encuentro. Fue en 2012 cuando Cádiz recibió la XXII edición, bajo el lema ‘Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz’.

La elección de la ciudad andaluza estuvo vinculada a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1812, conocida popularmente como ‘La Pepa’, una fecha de especial relevancia para la historia constitucional española y los vínculos entre España y América Latina. Aquella cita fue la tercera que tuvo lugar en nuestro país, después de las celebradas en Madrid en 1992 y Salamanca en 2005.

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