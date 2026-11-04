Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”

El tenista español Carlos Alcaraz junto con Juan Carlos Ferrero (AP Foto/Thibault Camus)

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La separación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz sigue generando repercusiones en el mundo del tenis. El entrenador español ya tiene nuevo destino profesional y volverá a sentarse en un banquillo durante la próxima temporada. Su elegido ha sido Ben Shelton, actual número cuatro del ranking mundial, una incorporación que ha despertado numerosos comentarios. Entre ellos destaca el de Andy Roddick, que ha puesto sobre la mesa una posible motivación añadida para explicar este movimiento: el deseo de competir contra su antiguo pupilo y demostrar de nuevo su capacidad como entrenador.

El estadounidense ha analizado esta nueva asociación en su podcast Served with Andy Roddick. Desde su punto de vista, Ferrero no necesitaba incorporarse a cualquier proyecto para regresar al circuito. Después de haber alcanzado grandes éxitos durante su trayectoria, tanto como jugador como en su etapa al frente del equipo de Alcaraz, el técnico necesitaba encontrar un desafío que realmente despertase su interés. Roddick considera que llevar a un tenista hasta su primer título de Grand Slam puede representar una motivación especialmente importante para alguien con la experiencia del preparador alicantino. Shelton, precisamente, reúne unas condiciones que podrían permitirle aspirar a ese objetivo.

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“Si te pones en la piel de Juan Carlos Ferrero, llegados a este punto de su carrera, solo hay determinados proyectos que pueden motivarle de verdad. Uno de ellos es ayudar a un jugador a conquistar su primer Grand Slam”, ha explicado el exnúmero uno del mundo. La elección del estadounidense también tiene un componente competitivo que no ha pasado inadvertido. Shelton ya ha demostrado que puede alcanzar las últimas rondas de los grandes torneos, con una final de Grand Slam y varias semifinales en su trayectoria. A ello se suma su extraordinaria potencia y su capacidad para enfrentarse a los principales favoritos.

El tenista Ben Shelton (REUTERS/Benoit Tessier)

Pero hay otro detalle que hace especialmente interesante esta unión: el estadounidense consiguió derrotar a Carlos Alcaraz en el pasado US Open. Aunque Roddick recuerda que el murciano llegaba condicionado por una lesión, entiende que ese resultado también forma parte de los argumentos que pueden explicar el interés de Ferrero por este jugador. “Estamos hablando de alguien que ya ha disputado una final de Grand Slam, que ha alcanzado varias semifinales, que tiene una potencia extraordinaria y que, además, ha conseguido derrotar este año en un grande al que fue tu jugador. Es verdad que Alcaraz venía de una lesión y que hay circunstancias que deben tenerse en cuenta, pero los hechos están ahí”, ha comentado.

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Ferrero y la posibilidad de competir a Alcaraz

La lectura más llamativa de Roddick aparece cuando introduce el factor personal en la decisión del entrenador español. El estadounidense considera que Ferrero es una persona con orgullo y ambición, dos cualidades que pueden influir en la elección de un nuevo reto después de su salida del equipo de Alcaraz. En su opinión, la posibilidad de encontrar un jugador capaz de competir directamente con el murciano podría haber tenido un peso importante.

No se trataría únicamente de ayudar a Shelton a conquistar su primer grande, sino también de construir un proyecto que pueda plantar cara a uno de los grandes protagonistas del circuito. “Pero no te conviertes en campeón de Roland Garros y número uno del mundo sin tener una buena dosis de orgullo y ambición. Ferrero puede estar pensando: ‘Bien, ¿qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?’. Y, desde luego, Shelton es una de las mejores opciones posibles”, ha zanjado.

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Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

El regreso de Ferrero promete añadir un nuevo elemento de interés a la próxima temporada. Su trabajo con Shelton permitirá comprobar hasta dónde puede llegar el estadounidense y si esta nueva alianza consigue acercarlo al objetivo de levantar su primer Grand Slam. Mientras tanto, los posibles enfrentamientos con Alcaraz estarán inevitablemente bajo los focos.