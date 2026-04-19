Pilar Rubio revela su rutina para estar en buena forma física: “Me levanto a las 6 de la mañana y entreno en ayunas para no sentirme pesada”

Pilar Rubio presenta su nueva colección de bikinis con la firma Selmark. (Agencia Borsania)

El verano tiene una embajadora oficial y su nombre es Pilar Rubio. La comunicadora ha desplegado su arsenal de estilo para presentar su sexta colección cápsula con la firma gallega Selmark este jueves, 16 de abril, en la Sala Equis de Madrid. No es un posado más; para ella, esta cita se ha convertido en un ritual. “Cada vez tengo más la sensación de que es como la apertura del verano. Es la bienvenida. Nos adelantamos siempre un poquito, pero creo que se está convirtiendo en costumbre”, explica la esposa de Sergio Ramos ante los medios congregados, entre ellos, Infobae.

Ataviada con uno de sus nuevos diseños combinados con espectacular falda de macramé —obra de Vicky, la directora creativa de la firma—, la jueza de El Desafío ha defendido una colección que apuesta por la longevidad de las prendas. “Me gusta ver la acogida y la aceptación que tienen los modelos. Se trata de que las mujeres se sientan cómodas y, sobre todo, que tengan una pieza para toda la vida”, explica a los medios. Para la madrileña, la clave reside en un concepto que a menudo se olvida en la moda rápida: “Tienen ese punto atemporal que hace que dé igual. Yo hay veces que me pongo bañadores de hace cinco años de Selmark y me siguen gustando”.

Pilar Rubio presenta su sexta colección de bikinis con la firma Selmark. (Agencia Borsania)

El secreto para lucir un bikini perfecto y su compromiso con constancia

Con la experiencia de quien lleva seis años involucrada en el diseño, la de Torrejón de Ardoz tiene claro que la belleza de un bikini no reside solo en el color. “Tiene que tener un buen patronaje, que es lo que no se ve. Es muy difícil encontrar esa simbiosis entre un estampado bonito y estilizarlo”, afirma con seguridad. Su objetivo es claro: que la prenda realce el cuerpo femenino por encima de las tendencias pasajeras.

Sin embargo, para lucir sus propios diseños, Pilar Rubio sigue una disciplina que requiere una voluntad de acero. La comunicadora se ha sincerado y ha revelado que su rutina empieza cuando muchos aún duermen. “Ahora me estoy levantando un poquito antes, como a las seis. Me gusta levantarme y entrenar, porque creo que es cuando tengo más energía”, sostiene. Sorprendentemente, lo hace sin haber probado bocado. “Entreno en ayunas para no sentirme pesada y para que toda la sangre que tengo la lleve donde quiero que sea: a los músculos, no al estómago”, expresa la entrevistada.

Pilar Rubio entrenando. (Instagram)

Solo si el cuerpo se lo pide, opta por un desayuno funcional y alejado de cualquier tentación azucarada. “Una tortilla con un pan de espelta o de centeno, un poco de fruta y ya está. Algo que tenga un poco de grasa y que me sacie. No tomo nada dulce porque no me va a servir de nada y me va a dar un pico”, admite.

La ‘musa’ de Sergio Ramos, con quien comparte la pasión por el diseño

La creatividad en casa de los Ramos-Rubio ahora es un asunto de dos. Recientemente, el futbolista ha dado sus propios pasos en el mundo del diseño, una faceta que Pilar apoya con entusiasmo. “A los dos nos gusta la moda, dar nuestra visión, y yo le animo a todo lo que sean los procesos creativos. Me parece que está muy bien que se exprese”, comenta divertida. De hecho, la complicidad es tal que Ramos ha bautizado una de sus prendas como ‘Pilar’. “Imagínate si está diseñando y ves a una tipa pasar todo el día por el lado... a lo mejor te inspira algo”, bromea sobre su papel de musa.

A la hora de trabajar juntos, Pilar confiesa que aplica un truco infalible de convivencia: “Yo no le doy consejos, pero opino. De todas maneras, cuando quieras que tu marido te haga caso, tienes que decirle todo lo contrario. Eso funciona en todas las casas”. No obstante, cuando el proceso creativo se pone serio, el respeto mutuo impera: “Cuando me pide opinión o yo a él, nos damos una crítica constructiva”.

Sergio Ramos y su esposa, Pilar Rubio. (EFE/Armando Arorizo)

Sobre la madurez y el peso de las décadas, Pilar se muestra pragmática. A sus 46 años, asegura que el cambio de dígito es puramente psicológico y que, a diferencia de la juventud, la madurez le ha otorgado el poder del “no”. “Nos sirve para saber lo que no queremos. Sé lo que no quiero, pero lo que quiero todavía está por descubrir”, reflexiona.

Pilar Rubio en TikTok

Esa mentalidad abierta la lleva a vivir en lo que ella denomina una “vida nómada”. Entre sus compromisos en Madrid, su vida en Sevilla y sus viajes relámpago, Pilar Rubio asegura que “procesiona por el mundo todo el año”. Con la nueva temporada de El Desafío ya en marcha y otros proyectos televisivos en desarrollo, Pilar Rubio afronta el verano con la misma filosofía con la que viaja: sin planes cerrados, pero con las maletas listas. “Planeo al día. Lo que quiero este verano es poder lucir los bañadores. No sé dónde acabaremos, pero una playita o una piscinita”.