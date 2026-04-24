Sergio Ramos sigue sin encontrar su hueco tras dejar el fútbol: de sus pinitos en la música a su faceta como diseñador

El defensa Sergio Ramos (EFE/José Manuel Vidal)

El 2026 ha comenzado para Sergio Ramos con el mismo hambre de éxito que mostraba en el campo de fútbol, pero con un escenario radicalmente distinto. Tras concluir su periplo en el equipo mexicano Rayados de Monterrey, la pareja de Pilar Rubio ha regresado a una Europa que aún suspira por su jerarquía. Sin embargo, mientras los rumores lo sitúan en la órbita de grandes clubes de la Serie A o incluso la compra del Sevilla FC, Ramos ha aprovechado este tiempo para revelar su faceta más creativa y empresarial.

El que fuera defensa del Real Madrid ha tejido una red de negocios que garantizan su legado mucho más allá del pitido final. La noticia que ha dejado a todos boquiabiertos este mes de abril es el lanzamiento de One, la marca de ropa premium de Sergio Ramos. Lo que comenzó como un interés por la estética arriesgada se ha convertido en una firma de colecciones exclusivas y series limitadas, creada en colaboración con diseñadores neoyorquinos.

Sergio Ramos con una suderadera de su marca 'One' (Instagram /@sergioramos)

En este proyecto, Ramos no ha estado solo. Su tándem con Pilar Rubio ha pasado del hogar al taller de costura. Pilar, con una trayectoria consolidada en el diseño de baño para Selmark, ha sido su principal asesora y fuente de inspiración. De hecho, la colección incluye una prenda estrella, la 'Pilar negra’, un homenaje directo al estilo de la presentadora.

No obstante, antes de probar suerte con las telas y los cortes, probó suerte en el mundo de la música. Se trata de una faceta que exploró en el año 2018 con SR4 —en referencia al dorsal que llevó en el equipo blanco, en su paso por el Paris Saint-Germain y en el Sevilla— y que había dejado en stand by hasta el pasado mes de agosto, cuando retomó su carrera con la canción Cibeles. El videoclip del single muestra diferentes escenas de sus éxitos en la cantera blanca, equipo de fútbol del que estuvo formando parte desde el 2005 al 2021. La pieza ha concluido en la icónica fuente de la Cibeles de la capital, donde se celebran los éxitos blancos.

El futbolista Sergio Ramos (EFE/José Manuel Vidal)

Los primeros pinitos de Ramos en la música fue a los 13 años, cuando debutó con el artista de flamenco Canelita, a dúo en A quién le voy a contar mis penas, una de las canciones incluidas en el disco Soñaré (2012). En 2016 puso voz, junto a Niña Pastori, al himno oficial de la selección española para la Eurocopa,La Roja baila. Dos años después grabó Otra estrella en tu corazón con Demarco Flamenco y en 2023 se unió al grupo Los Yakis en No me contradigas.

Su santuario y negocio millonario

Pese a que aún el deportista sigue buscando su hueco en el mundo profesional, lo cierto es que la hípica sigue siendo su refugio espiritual y uno de sus activos más rentables. Su megafinca de 44 hectáreas en Bollullos de la Mitación, Sevilla, es hoy un centro de alto rendimiento para el Caballo de Pura Raza Española (PRE). Con ejemplares campeones del mundo como el mítico Yucatán de Ramos, la yeguada no solo es una pasión, sino una empresa que exporta genética de élite a todo el planeta.

A pesar de haber cumplido 40 años, Ramos mantiene un ritmo de entrenamiento feroz, pero ahora lo alterna con su pasión por el arte contemporáneo, pues es coleccionista de obras de arte, y la cría de sus purasangres, actividades que le aportan la serenidad necesaria para decidir su futuro deportivo.

Sergio Ramos en la Yeguada SR4 (Instagram / @yeguadasr4oficial)

Mientras disfruta de su vida en España, un rumor cobra fuerza en los círculos financieros: la posible compra del Sevilla FC. Tras su salida de Monterrey, se ha filtrado la existencia de un acuerdo preliminar con un grupo de inversores para que Ramos asuma un papel protagonista en la propiedad del club de sus amores. Sería el cierre de círculo perfecto: del niño que salió de la cantera al propietario que busca devolver al equipo a lo más alto.