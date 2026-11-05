Kiko Rivera compra la casa en la que vivía de alquiler en Sevilla por más de 500.000 euros: así es su nuevo hogar e hipoteca en Bollullos

La casa donde descansa Kiko Rivera. (Montaje Infobae)

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Kiko Rivera ha dado un paso más en la nueva etapa personal que atraviesa. El DJ ha decidido convertirse en propietario del chalet en el que reside desde que se separó de Irene Rosales y que, hasta ahora, tenía alquilado. La vivienda, situada en la exclusiva urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla), pasa así a formar parte de su patrimonio, después de que el artista haya formalizado su compra.

La operación ha salido a la luz de la mano de Luis Pliego. El director de la revista Lecturas contaba en el programa La tarde se mueve algunos de los detalles económicos de la adquisición, cuyo valor se sitúa en torno a los 500.000 euros. Para afrontar el pago, Rivera ha solicitado una hipoteca de 376.000 euros, mientras que el resto lo habría aportado con recursos propios. Según explicó el periodista, esa cantidad supone que el cantante ha desembolsado inicialmente cerca de una quinta parte del precio del inmueble.

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También se conocen las condiciones del préstamo. La hipoteca cuenta con un interés del 3,15% y supone para el hijo de Isabel Pantoja un compromiso mensual de 1.615 euros. Una cifra que tendrá que asumir durante los próximos años para completar la financiación de la propiedad. De este modo, la que comenzó siendo su residencia de alquiler tras la ruptura sentimental se convierte ahora en una inversión a largo plazo.

Una vivienda muy cotizada en el Aljarafe sevillano

La casa reúne espacio y comodidades tanto para la vida cotidiana como para su actividad profesional. Cuenta con una superficie construida de 380 metros cuadrados, distribuidos en cinco dormitorios y tres cuartos de baño, además de un vestidor privado. La cocina, integrada en un espacio abierto, es otra de las estancias principales de la vivienda. A ella se suma una zona reservada para la música, un rincón especialmente pensado para el trabajo del DJ.

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El estilo abierto de la cocina de Kiko Rivera. (Instagram)

El exterior también tiene un peso importante en la propiedad. El chalet dispone de un jardín de cerca de 800 metros cuadrados, en el que se encuentran una piscina privada y una zona habilitada para hacer barbacoas. Un entorno amplio en el que Rivera puede disfrutar de tiempo al aire libre junto a su pareja, Lola García, y sus hijas cuando están con él.

La elección de La Juliana responde, además, a las características de esta urbanización del Aljarafe sevillano. Se trata de un recinto residencial privado que destaca por sus zonas verdes y su entorno natural, con espacios de ocio, colegios, establecimientos de restauración, supermercado y parque infantil. La urbanización cuenta asimismo con un sistema de vigilancia durante las 24 horas y un control de acceso. Una privacidad que, sin embargo, el propio Kiko ha reclamado recientemente ante la presencia de periodistas en el recinto.

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La fachada de la casa de Kiko Rivera. (Mediaste/'De Viernes')

La cercanía con el domicilio de Irene Rosales también ha sido un factor relevante desde que el DJ tuvo que buscar una nueva residencia tras la separación. La vivienda familiar en la que vivían juntos, situada en Castilleja de la Cuesta y de alquiler, quedó para su expareja. Desde entonces, Rivera ha insistido en que el bienestar de sus dos hijas era una de sus prioridades a la hora de escoger dónde instalarse.

La primera casa que compró tras su separación de Irene Rosales

La adquisición del chalet de La Juliana llega después de que Kiko Rivera ya protagonizara otro movimiento inmobiliario el año pasado. Tras abandonar el domicilio que compartía con Irene Rosales, el artista buscó una vivienda propia en la que comenzar de nuevo. En aquel momento, la revista Pronto informó de que había comprado una casa en Mairena del Aljarafe por una cantidad cercana al medio millón de euros. El programa Fiesta también ofreció algunos detalles del inmueble, que contaría con parcela y piscina y estaría situado a menos de diez kilómetros del lugar de residencia de su expareja y sus hijas.

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Rivera mostró entonces parte de aquella vivienda durante una retransmisión en directo en Twitch. En ella explicó que había elegido el inmueble pensando especialmente en las niñas y en que pudieran sentirse cómodas cuando estuvieran con él. “He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las comodidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal”, comentó.