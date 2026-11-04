El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Aceite de orujo de oliva.

Guardar

El sector del aceite de oliva español ha puesto el foco en China. La reducción de los aranceles a la importación, que pasarán del 10% al 5% a partir de enero de 2027, ha despertado grandes expectativas en los productores, que confían en aprovechar este cambio para impulsar sus exportaciones y consolidar su presencia en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español considera que el país asiático está preparado para protagonizar un nuevo récord de compras. No en vano, China adquiere en España más del 80% de los aceites de oliva que consume, una posición que convierte a los productores españoles en sus principales proveedores.

PUBLICIDAD

Las cifras de la última campaña refuerzan ese optimismo. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, las ventas españolas en el mercado chino crecieron un 9,1% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar las 32.500 toneladas. El precio medio de comercialización se situó en 4,4 euros por kilo.

China, una oportunidad para disparar las exportaciones

El nuevo escenario arancelario llega, además, en un momento en el que el sector espera una campaña de elevada producción y necesita ampliar sus destinos comerciales para dar salida al aceite. La gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez, ha señalado que la reducción de los gravámenes puede convertirse en un impulso decisivo para las ventas.

PUBLICIDAD

“Estamos ante una (nueva) campaña en la que vamos a tener una gran producción y tenemos que mirar fuera de nuestros mercados y, por supuesto, el mercado chino va a ser un mercado de gran oportunidad por la disminución de aranceles a partir del 1 de enero de 2027”, ha explicado Pérez.

El cambio responde al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y China, que permitirá reducir a la mitad los aranceles aplicados al aceite de oliva. Desde la organización sectorial consideran que esta rebaja puede mejorar la competitividad del producto español y facilitar que llegue a más consumidores del gigante asiático.

PUBLICIDAD

Así se cosecha la aceituna en una de las almazaras más antiguas del mundo: un aceite de oliva virgen extra biodinámico y de premio

Gastronomía y promoción para conquistar al consumidor chino

Más allá de las ventajas comerciales, el sector también trabaja para aumentar el conocimiento del aceite de oliva entre los consumidores chinos y favorecer su incorporación a los hábitos gastronómicos del país. Para ello, la Interprofesional puso en marcha el pasado mes de mayo una nueva campaña de promoción centrada en la formación y el intercambio culinario.

La iniciativa ha permitido formar en España a cinco profesionales chinos vinculados a distintos ámbitos de la gastronomía y la comunicación. Entre ellos figuran educadores, chefs, catadores y creadores de contenidos, cuyo cometido es contribuir a difundir las características del producto y sus posibilidades en la cocina china.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, los participantes recorrieron olivares y almazaras de Córdoba, Lleida y Tarragona, además de conocer tres Denominaciones de Origen. El programa incluyó también talleres prácticos sobre las aplicaciones culinarias del aceite de oliva virgen extra y sus propiedades saludables, impartidos por el chef Periko Ortega y la doctora Rosa María Lamuela.

Una compradora examina dos botellas de aceite de oliva en el pasillo de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado estratégico para el aceite español

La estrategia del sector combina así la reducción de barreras comerciales con acciones de promoción destinadas a consolidar la demanda. El objetivo es aprovechar la relación ya establecida con los importadores chinos y ampliar el consumo en un mercado donde el producto español cuenta con una posición privilegiada.

PUBLICIDAD

Con una producción elevada prevista y unos aranceles más bajos desde 2027, China se perfila como uno de los destinos prioritarios para las exportaciones españolas. La Interprofesional confía en que la combinación de mejores condiciones comerciales y mayor conocimiento gastronómico permita reforzar la presencia del aceite de oliva español y alcanzar nuevos máximos de ventas.